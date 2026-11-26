Renata Victoria Aris Fajka, una niña de 13 años con discapacidad motriz y cognitiva, murió ahogada en el centro educativo terapéutico AUPA de Ingeniero Maschwitz

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“A nuestra hija la mataron o dejaron que se muera; es casi lo mismo”. El dolor y la angustia de los padres de Renata Victoria Aris Fajka, la niña de 13 años con hemiparesia, un retraso madurativo muy severo y epilepsia refractaria que murió ahogada el último 25 de abril en el centro educativo terapéutico AUPA de Ingeniero Maschwitz, aumenta día a día mientras imploran justicia. Tanto su madre, Daiana Fajka, como su padre, Ignacio Aris, no pueden creer que la hayan dejado abandonada sin ningún cuidado, tratándose de una paciente que requería por su condición, vigilancia permanente.

Siete meses después de aquella mañana, la pregunta que atraviesa a la familia sigue siendo la misma: cómo pudo ocurrir algo así en un lugar al que habían confiado el cuidado de su hija. Renata necesitaba asistencia constante. No podía hablar, tenía importantes limitaciones motrices y cognitivas y no contaba con los recursos para advertir por sí misma una situación de peligro ni pedir ayuda. Sin embargo, según sostienen sus padres, durante una actividad en la pileta quedó sin la vigilancia que su condición exigía.

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Daiana e Ignacio están separados, pero mantienen una relación cercana y compartieron el acompañamiento y la crianza de Renata. Los dos conocían sus necesidades y sabían que cualquier descuido podía ponerla en riesgo. Por eso, el recuerdo de lo ocurrido se mezcla con la indignación y con una sensación que no consiguen sacarse de encima: la de haber confiado en una institución que, según denuncian, no cumplió con la responsabilidad que asumió.

“Renata no podía estar sola un solo segundo. Nuestra hija iba al centro a practicar distintas terapias y una de ellas se realizaba en la pileta. Esa mañana del 25 de abril ninguno de los responsables del lugar y del cuidado de Renata respetó el protocolo de cuidados necesarios para ella y todo terminó en una tragedia”, afirma Daiana.

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La madre recuerda que la adolescente no sabía nadar ni podía mantenerse a flote por sus propios medios. En el agua se desplazaba sujetándose de los bordes y necesitaba un salvavidas para ingresar al natatorio. Si se alejaba de la zona donde podía afirmarse, quedaba expuesta a un peligro que no estaba en condiciones de resolver por sí misma. “Ella no hablaba, por lo que en una situación extrema no podía pedir ayuda. En el agua no sabía flotar, si se iba a un lugar profundo no podía flotar. Por eso era indispensable el salvavidas”, explica Daiana atravesada por la angustia.

La familia sostiene que esa dependencia era conocida por quienes trabajaban en AUPA. La niña concurría al establecimiento desde hacía aproximadamente un año y medio, y según cuenta su madre, encontró allí actividades que disfrutaba especialmente. El espacio verde y el agua eran parte de aquello que la hacía feliz. Nunca habían tenido, asegura, motivos para sospechar que podía producirse una situación semejante. “Yo la dejaba con tanta tranquilidad porque sabía que ella estaba disfrutando lo que amaba, el espacio verde, el agua. No lo entiendo, la verdad que es desgarrador. Nunca tuve inconvenientes, ni algún hecho o sospecha de que algo así pudiera pasar”, recuerda.

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Pero había una cuestión que para los padres resultaba fundamental: Renata tenía un acompañante terapéutico. Cuando plantearon que también la acompañara durante las actividades en AUPA, aseguran que desde el centro les respondieron que no era necesario porque allí se ocuparían de atenderla. “Era amorosa, una nena súper cariñosa y solo necesitaba un cuidado y atención constante. Como te dije tenía su acompañante terapéutico que estaba todo el tiempo a su lado. Cuando le dijimos al centro que queríamos que estuviera, nos dijeron que no hacía falta, que ellos se encargaban de todo y la realidad es que no hicieron nada”, sostiene Ignacio.

La acusación de los padres no se limita a las circunstancias que rodearon la muerte. También cuestionan la manera en que se enteraron de lo ocurrido y la ausencia de explicaciones por parte de la institución. Ignacio asegura que nadie de AUPA lo llamó para comunicarle lo que sucedió. Se enteró a través de la madre de otra niña, y cuando llegó al establecimiento, no encontró a ningún directivo que lo recibiera. “Nadie me dio ninguna explicación. Solo me atendió una médica que me contó que mi hija estaba muerta. Recién a la noche, cuando hablé con el fiscal, pude empezar a entender qué pasó”, relata.

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Daiana también cuestiona la actitud posterior del centro terapéutico. Según cuenta, nadie le dio sus condolencias y el centro volvió a abrir sus puertas apenas dos días después de la muerte de Renata. Para la familia, esa circunstancia profundizó el dolor y la sensación de desamparo. “Ella era una nena alegre, le encantaba el aire libre, el agua. Por eso decidimos llevarla a ese lugar donde no la cuidaron, no la atendieron y nos la arrebataron de nuestra vida”, dice su mamá.

La querella familiar determinó a partir de las filmaciones que la niña permaneció bajo el agua durante veintisiete minutos antes del inicio de las maniobras de rescate

Las imágenes de la reconstrucción

La investigación judicial encontró en las cámaras de seguridad del establecimiento una pieza central para reconstruir lo sucedido. La Fiscalía N° 10 de Escobar ordenó secuestrar las grabaciones y analizar lo que había ocurrido en el sector de la pileta durante la actividad de Renata.

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De acuerdo con la reconstrucción, las imágenes muestran que la adolescente ingresó al natatorio alrededor de las 12.56 horas, acompañada por una asistente terapéutica. Poco después, esa mujer se retiró del sector y Renata quedó en el agua sin supervisión directa.

Se observa a la niña desplazarse desde una zona de menor profundidad hacia otra más honda. Allí, según la interpretación de la querella, comienza a tener dificultades para mantenerse a flote. La adolescente permanece sumergida mientras distintos adultos circulan por las inmediaciones de la pileta sin advertir lo que estaba sucediendo.

El registro ubica el momento en que finalmente alguien advierte que Renata está en el fondo del natatorio alrededor de las 13.29. Uno de los presentes se arroja al agua para rescatarla y comienzan las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Después llega la asistencia médica, pero es trasladada a la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Ingeniero Maschwitz sin signos vitales.

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Para los padres resultó una de las pruebas más dolorosas de la causa. Daiana pidió verlas y asegura que lo que muestran confirma sus peores temores: su hija quedó sin el cuidado que necesitaba. “El video pude mirarlo y es lamentable todo. La guardavidas la deja en la pileta, agarra el teléfono, se va para afuera y después vuelve. Pasa por el costado y no la ve”, denuncia.

La mamá insiste en que Renata no tenía conciencia del riesgo y que no podía reconocer una situación de peligro como lo habría hecho otra adolescente. “Le pasó a Renata, pero le podía haber sucedido a cualquiera de los niños. No pueden estar sin supervisión. Renata no tenía noción del riesgo, no podía darse cuenta. Era como un bebé”, afirma.

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La querella, por su parte, sostiene que la adolescente permaneció sumergida durante aproximadamente 27 minutos antes de ser advertida. Ese cálculo, según explicó el abogado Matías Morla, surge de la reconstrucción realizada a partir de las imágenes. El registro también muestra, de acuerdo con su análisis, que los guardavidas se encontraban en distintos momentos cerca del natatorio sin advertir que la niña estaba bajo el agua. “Pudimos medir por reloj el tiempo que estuvo sumergida y nadie se dio cuenta. En ese lapso varias veces los guardavidas están al borde de la pileta y nadie advierte nada. Después, cuando la retiran y comienzan con el RCP, la ayuda de la ambulancia tardó en llegar, lo mismo que el oxígeno. Todo se hizo mal”, afirma Morla.

La familia de la víctima denunció la falta de aviso oficial por parte de los directivos del centro y cuestionó la reapertura del lugar dos días después de la tragedia

Tres imputados y la responsabilidad

La investigación quedó en manos de la Fiscalía N° 10 de Escobar y derivó en la imputación de tres personas vinculadas con el cuidado de los chicos y la actividad en la pileta: Johana Fernández, asistente terapéutica; Eric Morales y Lola Aloisi, ambos señalados como guardavidas.

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La hipótesis de la Fiscalía apunta a que Renata ingresó al agua sin salvavidas pese a sus limitaciones físicas, y que permaneció sumergida durante un lapso prolongado sin que quienes debían vigilarla advirtieran la situación. La investigación también busca establecer qué funciones tenía asignadas cada uno de los imputados y cuáles eran las obligaciones concretas de cuidado y supervisión que debían cumplir.

De los tres, el único que decidió declarar ante la Fiscalía fue Eric Morales. En su testimonio sostuvo que ese día el coordinador lo destinó a colaborar con Elizabeth, otra asistente terapéutica del establecimiento, en una sala, en lugar de cumplir su tarea habitual en la pileta.

Morales explicó que estuvo en el vestuario mientras cambiaba a dos chicos y que, cuando llegó al natatorio, creyó que Renata estaba con Elizabeth en dicho lugar. Afirmó que no se encontraba a cargo de los niños que permanecían en el agua, que no ingresó a la adolescente a la pileta y que desconocía que necesitaba utilizar un salvavidas.

También declaró que encontró a Renata en el fondo del natatorio, la sacó y comenzó a practicarle maniobras de reanimación. No pudo precisar cuánto tiempo había transcurrido desde que la niña quedó sumergida. Reconoció que tenía título de guardavidas, aunque no estaba habilitado para desempeñarse como tal.

Su defensa aportó un audio en el que Lola Aloisi le habría indicado a Morales que debía acompañar a Elizabeth en la sala 9. Sin embargo, la querella sostiene que esa explicación no coincide con lo que muestran las cámaras de seguridad y que las imágenes permiten reconstruir los movimientos de los responsables durante el período en que Renata permaneció en el agua.

El abogado de la familia de la víctima solicitó que la responsabilidad penal sea analizada en un juicio. Sostiene que las pruebas reunidas permiten cuestionar la calificación de homicidio culposo con la que avanza actualmente la investigación y que la querella buscará impulsar una acusación por homicidio doloso. “La nena tenía que entrar a la pileta con salvavidas, nadie se lo puso, no podía quedar sola, los cuidadores abandonaron el lugar. Ella debía tener atención y los responsables miraban las redes sociales en sus celulares. Nada se hizo bien, y por eso van a pagar”, afirma el letrado.

Según su explicación, la Fiscalía ya reunió buena parte de las pruebas, tomó declaración a los imputados y los padres de Renata, y solo resta una pericia histopatológica. Se estima que, una vez incorporado ese estudio, la causa podría quedar en condiciones de ser elevada a juicio. “El expediente, caratulado como homicidio culposo, ya entró en su etapa final. Y en breve se elevaría a juicio”, señala.

El abogado insiste en que la discusión central será determinar si quienes tenían a su cargo el cuidado de Renata conocían sus limitaciones, y aun así, permitieron que permaneciera sin supervisión en el agua. Para la querella, no se trató de un accidente inevitable, sino de una sucesión de omisiones que, sostiene, pudieron evitarse. “Renata no podía ni lavarse la cara sola, por lo que para nosotros los responsables la condenaron a muerte al dejarla abandonada en la pileta. Y por eso iremos por el homicidio doloso. Está todo probado y el video es una sentencia condenatoria. Queremos justicia para Renata. Era una nena feliz y le arrebataron su sonrisa”, concluye. La calificación definitiva, de todos modos, deberá ser discutida en el proceso judicial y resuelta por la Justicia.

“A nuestra hija la mataron o dejaron que se muera; es casi lo mismo”, dijeron los padres de la víctima

Un dolor imposible de reparar

Mientras tanto, los padres, Daiana e Ignacio, siguen intentando reconstruir una vida que quedó partida aquella mañana. No hablan de Renata solamente desde la tragedia. La recuerdan como una chica cariñosa, alegre, que disfrutaba del aire libre y del agua, y que encontraba felicidad en actividades que para otros podían parecer sencillas. Esa imagen es la que los acompaña y la que, dicen, vuelve todavía más difícil aceptar lo sucedido.

También los persigue la certeza de que su hija dependía de los adultos que estaban a su alrededor. No podía pedir auxilio ni salir por sus propios medios de una situación de peligro, ni comprender plenamente el riesgo al que podía quedar expuesta. Por eso, para ellos, la responsabilidad de quienes debían protegerla no admite explicaciones.

La familia espera que la investigación avance y que las pruebas sean examinadas en un juicio. Quiere saber qué pasó durante aquellos minutos, quién debía estar junto a Renata, por qué ingresó al agua sin el elemento de seguridad que necesitaba y nadie advirtió a tiempo que estaba en peligro. Pero, por encima de las respuestas, reclama que la muerte de su hija no quede impune. Ignacio lo dice desde el lugar de un padre que sabe que ya no podrá recuperar a su hija: “No voy a poder abrazarla más”. Y Daiana vuelve a la imagen que conserva de la niña que había ido a AUPA para disfrutar de sus terapias: “Ella era nuestro sol, nos la quitaron, y deben pagar por eso”.