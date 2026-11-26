El joven de 26 años permanece internado en terapia intensiva del Hospital Regional (Google Maps)

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Un joven de 26 años permanece internado en estado crítico en el Hospital Regional luego de sufrir quemaduras en aproximadamente el 70% de su cuerpo durante un episodio ocurrido el lunes por la tarde en una vivienda del barrio Smata, en la zona sur Santiago del Estero.

El hecho se registró cerca de las 15 en un domicilio ubicado en la manzana 33 del complejo habitacional. Hasta el lugar, se dirigieron efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 45, luego de que se solicitara asistencia ante una situación de emergencia.

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Según informó Diario Panorama, la propietaria de la vivienda, una joven de 24 años, declaró ante la Policía que su expareja se presentó en el domicilio con la intención de recomponer la relación. De acuerdo con su testimonio, el joven buscaba retomar el vínculo, pero recibió una respuesta negativa.

Siempre según la declaración de la mujer, luego de esa conversación el joven se roció con alcohol y se prendió fuego allí mismo. Tras el pedido de auxilio, una ambulancia del Servicio de Emergencias y Accidentología de Santiago del Estero (SEASE) llegó a la vivienda para brindar asistencia médica.

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El personal sanitario realizó las primeras atenciones y trasladó al herido de urgencia hacia el Hospital Regional, acompañado por efectivos policiales. Una vez que ingresó al centro de salud, fue evaluado por los médicos de guardia, quienes constataron la gravedad de las lesiones.

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 45 intervinieron tras el pedido de asistencia en una vivienda del barrio Smata

El parte médico inicial indicó que el paciente presentaba quemaduras en cerca del 70% de la superficie corporal. Frente a ese cuadro, los profesionales resolvieron intubarlo y derivarlo a la unidad de terapia intensiva, donde continúa bajo monitoreo permanente y recibe las curaciones correspondientes.

El joven reside en el barrio Sarmiento. Hasta el momento, la información disponible sobre el episodio surge de la intervención policial en el domicilio y del testimonio brindado por la joven que vive en la casa donde ocurrió el hecho.

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Durante los últimos días, una mujer sufrió quemaduras graves en Córdoba en un hecho que la Justicia investiga como un presunto intento de femicidio. En ese caso, Mara Cecilia Andrada, de 39 años, permanece internada en terapia intensiva en el Instituto del Quemado del Hospital Córdoba.

La mujer sufrió quemaduras en alrededor del 90% de su cuerpo durante un hecho ocurrido el último fin de semana en una vivienda del barrio Santa Isabel, en la zona sur de la capital provincial.

Andrada permanece inconsciente, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado. La Policía acudió al domicilio tras recibir llamados de emergencia, pero cuando los efectivos llegaron la mujer ya había sido trasladada al hospital Príncipe de Asturias. Allí fue atendida e intubada antes de su derivación al Instituto del Quemado.

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Por ese episodio fue detenido Roberto Carlos Reyna, de 45 años y expareja de la víctima. En las primeras horas de la causa, el hombre afirmó que Andrada se había provocado las lesiones durante una discusión. Sin embargo, la fiscal Paula Bruera consideró que esa versión no resultaba consistente con los indicios iniciales y con los antecedentes por violencia familiar que pesaban sobre el acusado.

La investigación pasó a una fiscalía especializada en violencia de género. Reyna quedó imputado de manera preliminar por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa. Además, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares que serán peritados para establecer cómo se originó el fuego.

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