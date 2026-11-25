El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana condenó a tres años de prisión a José Aníbal Miguel Bonifacio por conducción peligrosa de vehículos./ (Centros Judiciales El Salvador)

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El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó tres años de prisión a José Aníbal Miguel Bonifacio, de 49 años, por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, según informó Centros Judiciales El Salvador. La resolución fue emitida mediante un procedimiento abreviado, después de que el imputado admitiera los hechos investigados por las autoridades.

Pese a la gravedad, la pena fue reemplazada por trabajos de utilidad pública. Además, el tribunal le impuso la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo y de tramitar o utilizar una licencia durante el mismo período establecido en la condena.

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De acuerdo con la información consignada por Centros Judiciales El Salvador, el hecho ocurrió durante la noche del 29 de septiembre de 2026, cuando Bonifacio conducía un camión sobre la segunda avenida norte, entre la décima y la duodécima calle poniente, en Santa Ana. En ese punto, el vehículo estuvo involucrado en un accidente de tránsito que dejó únicamente daños materiales.

El tribunal sustituyó la pena de cárcel de Bonifacio por jornadas de trabajo de utilidad pública y la suspensión del derecho a conducir./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agentes policiales llegaron al lugar tras recibir una alerta y observaron que el conductor presentaba aparentes signos de ebriedad y hablaba de manera incoherente. Bonifacio accedió voluntariamente a someterse a una prueba de alcoholemia, que registró 270 miligramos de alcohol en el aire espirado. Por ese resultado, fue detenido en flagrancia y posteriormente presentado ante el tribunal.

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Otros casos por conducción peligrosa

En otros procesos judiciales relacionados con conductores que circulan bajo los efectos del alcohol, el 23 de noviembre el Juzgado de Paz de Aguilares condenó a Nelson Vladímir Díaz Tobar, de 20 años, a dos años de prisión por conducción peligrosa. El futbolista de Luis Ángel Firpo provocó un accidente en el que estuvieron involucrados cuatro vehículos, ocurrido el 6 de noviembre en el kilómetro 32.5 de la carretera Troncal del Norte.

La prueba practicada a Díaz Tobar registró 228 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de aire espirado. Además, las autoridades determinaron que no tenía licencia de conducir. La pena fue suspendida de manera condicional, por lo que deberá cumplir reglas de conducta, entre ellas abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, presentarse cada tres meses ante el juzgado correspondiente y no conducir ni obtener una licencia durante el período de la condena.

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La prueba de alcoholemia aplicada al conductor del camión en Santa Ana registró 270 miligramos de alcohol en aire espirado. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro procedimiento, reportado en octubre, la Policía Nacional Civil detuvo a tres conductores señalados por manejar bajo los efectos del alcohol. Dos de ellos circulaban en motocicletas en Citalá, Chalatenango Norte, y registraron 135 y 117 miligramos de alcohol, respectivamente, en las pruebas de alcoholemia. El tercer detenido conducía un autobús de la ruta R-53 en Nahuizalco, Sonsonate Norte, y obtuvo un resultado de 154 miligramos. El vehículo fue retirado de circulación.

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial citados por medios locales, entre el 1 de enero y el 11 de noviembre de 2026 fueron detenidas 2,108 personas por conducción peligrosa, un 12.5% más que durante el mismo período de 2025. La legislación salvadoreña contempla penas de prisión para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol y establece sanciones diferenciadas cuando se trata de vehículos particulares, de carga o de transporte público.

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