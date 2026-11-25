Luis Caputo expone en la Sociedad Rural una tabla que compara indicadores económicos de distintos períodos de gobierno.

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El Gobierno de Javier Milei apuesta a realizar una demostración de fuerza en el Congreso para intentar llevar calma a los mercados. La Mesa Política de la Casa Rosada analizó este martes las reformas que llegarán al Parlamento en las próximas semanas y coincidió en un diagnóstico: las medias sanciones que esperan obtener esta semana —con el Presupuesto 2027 y la Reforma Política como ejes— pueden exhibir los acuerdos de gobernabilidad construidos durante meses con gobernadores y bloques dialoguistas.

“Yo no sería exitista, pero hay optimismo de que nos va a ayudar”, afirmó un integrante de la Mesa Política. La frase describe el clima en Balcarce 50: cautela ante un mercado que mantiene la presión y expectativa de que una jornada legislativa favorable transmita una señal a los inversores.

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La lectura que predomina en el oficialismo es que la desconfianza que afecta a los activos argentinos tiene un componente principalmente político. Ante las dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener su programa durante el año electoral, la respuesta que buscan dar está en el recinto. Más que la aprobación de un proyecto puntual, la Casa Rosada quiere exhibir el funcionamiento de una coalición parlamentaria con respaldo suficiente.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, manifestó este martes su confianza en que la Cámara alta apruebe esta semana la reforma electoral propuesta por el Gobierno, que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. “Los votos están para la reforma electoral el jueves”, aseguró la ex ministra de Seguridad en una entrevista con Bloomberg.

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Suben el dólar y el riesgo país

La preocupación oficial encuentra fundamento en los indicadores. Este miércoles, el riesgo país llegó a tocar los 1.131 puntos básicos, 35 unidades por encima de la jornada anterior y su registro más alto desde octubre de 2025. En noviembre, el índice elaborado por JP Morgan acumula un incremento superior al 40 %.

El dólar oficial también avanzó. En el Banco Nación se ofrecía a $ 1.625 para la venta (al mediodía), mientras que el blue rondaba los $ 1.700. El ministro de Economía, Luis Caputo, vinculó la desconfianza de los inversores con el “escenario político”. A ese panorama se agregó la confirmación de una recesión técnica, luego de dos trimestres consecutivos de caída de la actividad.

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Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada

En ese contexto se reunió la Mesa Política, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Además de definir la estrategia para el jueves, los funcionarios revisaron el informe de gestión que Santilli presentará este miércoles en el Senado, donde deberá responder más de 1.200 preguntas.

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Diputados y el Senado sesionarán en simultáneo el jueves

La primera prueba llegará el jueves, cuando ambas cámaras sesionen de forma simultánea. La Cámara de Diputados fue convocada a una sesión especial a las 12, con el Presupuesto 2027 como asunto central. La iniciativa estima un crecimiento del 4 %, una inflación anual del 18 % y un dólar oficial de $ 1.847,60.

El proyecto llegará al recinto con dictamen de mayoría, obtenido por el oficialismo con el acompañamiento de bloques aliados, varios de ellos con disidencias parciales. Para alcanzar ese respaldo, el Gobierno aceptó modificaciones vinculadas con discapacidad, rutas y universidades. El temario también contempla la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), y el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.

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En el Senado, el oficialismo intentará conseguir la media sanción de la Reforma Política. El texto suspende las PASO en 2027, incorpora Ficha Limpia y modifica el financiamiento electoral y la veda. El dictamen se firmó la semana pasada tras negociaciones con los aliados y Bullrich se mostró confiada antes de la sesión: “Los votos están”, aseguró.

El dato adquiere relevancia porque el proyecto permanecía congelado en la Cámara alta hace pocos meses, ante la falta de acuerdos. Para la Casa Rosada, la eventual aprobación el mismo día del Presupuesto y de la reforma electoral permitiría proyectar una imagen de respaldo legislativo que excede al bloque propio.

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El Gobierno prepara sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre

La estrategia oficial no se limita a las votaciones del jueves. En la reunión del martes se resolvió que el Poder Ejecutivo firmará hacia el viernes el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, previstas hasta el 30 de diciembre en ambas cámaras.

El primer proyecto del temario será la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. También quedan pendientes el Súper RIGI, el acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya obtuvo media sanción en el Senado, aunque sufrió un revés en Diputados la semana pasada.

Martín Menem - caída de la sesión (Gustavo Molfino)

La intención del Gobierno es sostener durante el último mes del año una secuencia de aprobaciones que fortalezca su capacidad de gestión parlamentaria, en la antesala de las elecciones presidenciales.

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Los acuerdos con los aliados condicionan la estrategia oficial

En el oficialismo reconocen que una buena jornada en el Congreso no bastará, por sí sola, para cambiar la tendencia de los mercados. También asumen que el respaldo de los aliados implica concesiones, como las modificaciones incorporadas al dictamen del Presupuesto.

A ese escenario se añaden las tensiones internas que atraviesan a La Libertad Avanza, donde Bullrich expresó diferencias públicas con la conducción del espacio. La prudencia que transmite la Mesa Política responde a ese conjunto de factores.

El jueves definirá si los acuerdos que la Casa Rosada asegura haber consolidado se sostienen en el recinto y si el mercado los interpreta como la señal de gobernabilidad que el Gobierno busca proyectar.

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