Un hombre de traje camina tomado de la mano de una menor por una acera urbana al atardecer, en una recreación orientada a la protección de la infancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tenía apenas diez años cuando vi bajar de un vehículo impecable a un hombre de traje elegante en el patio polvoriento de mi escuela rural. Nos hablaba con voz pausada, prometiendo computadoras para el salón de clases, sillas de ruedas para nuestros abuelos enfermos y fiestas de quince años para las familias que apenas teníamos para comer.

Era 2002 en El Salvador, y nadie en nuestra comunidad imaginaba que detrás de aquella sonrisa paternal se escondía una trampa meticulosamente diseñada para destruir nuestra infancia.

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El hombre se llamaba Nelson G. No era un desconocido cualquiera: presidía asociaciones gremiales de abogados, aparecía con frecuencia en los medios de comunicación y aspiraba abiertamente a convertirse en magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Utilizaba su prestigio y las dádivas como llave maestra para entrar en nuestros hogares humildes.

A través de jóvenes intermediarios y patrocinando supuestos concursos de belleza juvenil en balnearios, fue tejiendo una red de confianza con nuestras madres, quienes veían en él a un benefactor providencial.

Pero las puertas de su vivienda no se abrían para darnos futuro, sino para arrebatarnos la inocencia. Bajo engaños, amenazas veladas y presiones psicológicas, el hombre montó un esquema de abusos sexuales y producción de material pornográfico infantil.

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Una ilustración ubica a Nelson G. junto a un automóvil mientras su sombra se extiende en líneas hacia un cuaderno escolar y un lazo sobre el terreno árido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Éramos siete niñas, de entre diez y once años, atrapadas en la telaraña de un hombre que se sabía intocable. En un país donde el silencio suele ser la norma frente a los poderosos, decidimos hacer lo impensable: hablar.

Acompañadas por la valentía de nuestras madres y el respaldo jurídico y humano del Instituto de Estudios de la Mujer «Norma Virginia Guirola de Herrera» (Cemujer), presentamos la denuncia. Fue el inicio de un calvario judicial que nos demostró, a muy corta edad, que la ley no mide a todos con la misma vara.

Intimidación mediática y alianzas con el miedo

El proceso penal se transformó rápidamente en una maquinaria de intimidación diseñada para quebrarnos. El abogado contrató un equipo de defensores privados que desplegaron una campaña mediática para desacreditarnos, intentando convertir a siete niñas de diez años en sospechosas y a un abogado influyente en víctima.

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Llegó al extremo de contrademandarnos por supuesto acoso. Cuando tocaba rendir cuentas ante los tribunales, alegaba repentinos quebrantos de salud para evitar las esposas, compareciendo desde una cama del Hospital Rosales conectado a un tanque de oxígeno, proyectando una fragilidad calculada.

Sin embargo, el mensaje más escalofriante no ocurrió dentro de un juzgado, sino a plena luz del día. Pocos días antes de la audiencia decisiva, Nelson G. se dejó fotografiar en una plaza céntrica de San Salvador abrazado junto a Carlos Mojica Lechuga, conocido como el Viejo Lin, máximo cabecilla de la pandilla Barrio 18.

Nelson G. junto al cabecilla del Barrio 18, Carlos Mojica Lechuga, alias "Viejo Lin".

La imagen, publicada en los periódicos nacionales, fue una advertencia silenciosa pero brutal dirigida a nosotras, a nuestras familias y a los propios operadores de justicia: él tenía amigos peligrosos tanto en las altas esferas del Estado como en las calles más temidas del país.

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La absolución en los tribunales y la impunidad consumada

En 2004, el sistema judicial consumó la traición. Durante la vista pública, a pesar de las pruebas acumuladas y de nuestros testimonios desgarradores, dos jueces hombres del tribunal de sentencia decidieron absolverlo.

Se ampararon en un tecnicismo procesal: argumentaron que la policía había roto la cadena de custodia de las fotografías incautadas durante el allanamiento en su residencia.

Solo una jueza votó en contra, salvando su voto con dignidad. Un año después, en 2005, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la absolución. El Estado salvadoreño le extendió un certificado de impunidad. Nunca pagó un solo día de cárcel por lo que nos hizo.

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Cada semana, en las terapias psicológicas de Cemujer, intentábamos reconstruir los pedazos de nuestra niñez. Recuerdo con nitidez una tarde en la que miré a la psicóloga y le dije: «Ojalá algún día nos podamos reunir para algo que no sea hablar de este caso; no quiero que mi vida quede atada a la condición de víctima». Esa frase resume nuestra resistencia.

Aunque los tribunales nos dieron la espalda, nuestra denuncia colectiva sacudió los cimientos legales del país: en noviembre de 2003, la Asamblea Legislativa tuvo que reformar el Código Penal para tipificar con severidad la pornografía infantil y castigar la remuneración por actos sexuales con menores.

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La historia no absolvió a Nelson G. Nosotras crecimos, sobrevivimos y demostramos que, incluso cuando los jueces cierran los ojos ante la impunidad, la voz de siete niñas dejó una huella imborrable en la memoria de todo un país.