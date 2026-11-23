El cansancio de fin de año puede combinar falta de energía, irritabilidad, problemas de sueño y dificultades para mantener la concentración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Con la llegada de diciembre, las agendas se llenan de cierres, compromisos y preparativos para las Fiestas. Mientras el año se acerca a su final, muchas personas sienten que el cansancio acumulado se mezcla con la presión por completar pendientes y una sensación de que ya no quedan energías para sostener el ritmo.

Ese desgaste puede expresarse con falta de vitalidad, irritabilidad, problemas para dormir o de concentración. Especialistas consultados explican por qué esta etapa suele intensificar el estrés y qué hábitos ayudan a recuperar el bienestar.

PUBLICIDAD

El doctor Rolando Salinas, jefe del Instituto de Salud Mental y Medicina Psicosomática del Hospital Alemán y profesor de Psicología de la Salud (UCA), explicó a Infobae que a esta altura del año suele hacerse sentir el efecto acumulativo de las exigencias sostenidas durante meses.

“A las responsabilidades habituales se suman los cierres laborales, los compromisos sociales y la urgencia por resolver cuestiones pendientes. También influye revisar balances, confrontar expectativas con resultados y, en ocasiones, experimentar frustración por aquello que no pudo concretarse”, resaltó.

Las Fiestas pueden reunir a familiares y amistades, pero también reactivar duelos, conflictos y sentimientos de soledad en algunas personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, señaló que las Fiestas, por su parte, pueden ser motivo de encuentro y satisfacción, pero también reactivar duelos, conflictos familiares o sentimientos de soledad. “No necesariamente constituyen un período de bienestar para todos”, indicó.

PUBLICIDAD

Desde el punto de vista fisiológico, el estrés es una respuesta adaptativa. El problema aparece cuando las exigencias se prolongan y los mecanismos de recuperación resultan insuficientes, señaló el doctor Salinas. “Se desarrolló el concepto de carga alostática para describir el desgaste que produce la activación reiterada o sostenida de los sistemas de respuesta al estrés”.

Por su parte, el doctor Nahuel López (MN 161.793), médico de la División de Medicina Interna General del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, (UBA), señaló que en diciembre la reserva de energía llega baja “porque al cansancio acumulado del año se suman las múltiples demandas de las Fiestas, como reuniones, compras y compromisos familiares, además de las presiones económicas y expectativas poco realistas”.

PUBLICIDAD

En coincidencia, la licenciada y psicoanalista Lorena Salice (MN 52.275), manifestó que a esta altura del año suele producirse una acumulación de demandas laborales y personales, “proyectos que cerrar, balances de gestión, compromisos y expectativas sobre lo que debería haberse logrado. En el trabajo, el agotamiento puede hacerse visible a través de la falta de concentración, de paciencia, desmotivación, sensación de no estar a la altura de las responsabilidades, aislamiento o incluso manifestaciones físicas”, destacó.

Señales físicas y psicológicas del agotamiento

Las cefaleas, la tensión muscular, las molestias digestivas y la fatiga persistente pueden advertir un desgaste que requiere atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando esa reserva se agota, el cuerpo avisa con distintos síntomas, que afectan tanto el cuerpo como la mente.

El doctor López enumeró las siguientes señales de agotamiento: “Cefalea, tensión muscular, fatiga, molestias digestivas, trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad y dificultad para concentrarse. También cambia la conducta y aparecen los excesos con la comida o el alcohol, el aislamiento y el abandono de la actividad física”.

PUBLICIDAD

El doctor Salinas también aconsejó prestar atención a la fatiga persistente, especialmente cuando el descanso deja de resultar reparador. “La pérdida de interés y cierta intolerancia a las demandas cotidianas”.

Sin embargo, aclaró que no todo cansancio constituye una enfermedad. “Cuando estos síntomas se prolongan, comprometen el funcionamiento habitual o se acompañan de alteraciones importantes del estado de ánimo, corresponde una evaluación clínica. Tampoco debemos atribuir automáticamente al estrés un agotamiento que puede responder a otras causas médicas”.

Cinco señales de que las reservas llegaron al límite

La persona puede tomar distancia de sus redes de apoyo como una forma de protección ante el agotamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El agotamiento puede deberse a muchos motivos, pero sus efectos en nuestro estado mental son similares”, explicó Alice Boyes, doctora en psicología, en un artículo en Psychology Today. También puede reducir la tolerancia a imprevistos, afectar los vínculos y dificultar tareas cotidianas que antes resultaban simples. La experta identificó los siguientes signos de agotamiento:

PUBLICIDAD

Los imprevistos mínimos resultan abrumadores. Una modificación de agenda o un paso adicional en una gestión puede generar una sensación de frustración y falta de capacidad para resolverlo. Las actividades nuevas o exigentes provocan cansancio anticipado. Un viaje breve, una llamada o una tarea fuera de la rutina pueden percibirse como esfuerzos excesivos antes de realizarlos. Los vínculos sociales se viven como una carga. “Cuando estamos agotados, surge un patrón complejo: manejar las relaciones sociales se siente como una carga adicional que no podemos pagar emocionalmente. Nos sentimos molestos o agobiados por quienes nos apoyan”, señaló Boyes. Aparece la tendencia a aislarse. La persona puede tomar distancia de sus redes de apoyo como una forma de protección, aunque luego tenga menos contención disponible. Se descuidan necesidades básicas y tareas simples. Acciones cotidianas como buscar ropa limpia, organizar una cita con el médico o completar un trámite pueden sentirse fuera de alcance.

Los hábitos cotidianos que más energía consumen

Alternar de forma constante entre tareas deja parte de la atención en la actividad anterior, reduce la eficiencia y aumenta el esfuerzo mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Salinas explicó que una parte del agotamiento cotidiano tiene que ver con la manera en que administramos nuestra atención. “Hoy es muy frecuente que la disponibilidad permanente, la multiplicación de estímulos y la dificultad para establecer límites entre el trabajo y el descanso contribuyan a mantener un estado de actividad mental casi continuo”, afirmó y enumeró los siguientes factores que agotan la energía:

Multitasking: “Cuando las tareas requieren concentración, no se realizan simultáneamente, sino alternando rápidamente entre ellas. Ese cambio permanente tiene un costo cognitivo. Se ha descripto un residuo atencional : al pasar de una tarea a otra, parte de nuestra atención continúa ocupada en la anterior, lo que reduce la eficiencia y aumenta el esfuerzo necesario”, describió Salinas.

Exceso de pantallas y falta de descanso. En el mismo sentido, el doctor López agregó que el uso en exceso de pantallas, que puede parecer relajante, con el tiempo puede aumentar el estrés. “El sueño es el primer hábito que sacrificamos, y la recomendación es dormir 7 o más horas por noche para sostener la salud y el rendimiento”, alertó.

Por su parte, la licenciada Salice señaló que intentar atender demasiadas cosas al mismo tiempo, no lograr desconectarse de las preocupaciones laborales o recurrir a hábitos poco saludables para encontrar alivio, como comer o beber en exceso como así también el aislamiento social y la falta de descanso afectan al bienestar.

PUBLICIDAD

Volver una y otra vez sobre preocupaciones y conflictos sin encontrar soluciones puede prolongar el malestar e interferir con el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga describió el agotamiento en el ámbito laboral: “Vemos en las personas que las cargas de trabajo poco equilibradas y la dificultad para conciliar sus vidas dentro y fuera del trabajo incrementan el agotamiento y hasta pueden condicionar una decisión de cambio laboral. Tal es así que para cuatro de cada 10 profesionales que encuestamos, el equilibrio entre vida personal y trabajo es la prioridad y lo que temen perder si aceptan un nuevo empleo”.

Rumiación: es otro factor que consume energía, señaló el doctor Salinas. “Consiste en volver reiteradamente sobre preocupaciones, conflictos o situaciones pendientes , sin que ese pensamiento conduzca necesariamente a una solución. A diferencia de la reflexión, que permite elaborar problemas y tomar decisiones , la rumiación tiende a prolongar el malestar y puede interferir con el sueño”.

La procrastinación: sigue una lógica similar, señaló Salinas. “Postergar una tarea desagradable ofrece un alivio inmediato, pero aumenta la presión posterior. La obligación permanece como una preocupación de fondo”, manifestó el médico.

El uso compulsivo de redes sociales fragmenta la atención y puede desplazar el sueño, los encuentros personales y las actividades recreativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Redes sociales: su uso compulsivo fragmenta la atención y genera comparación constante con los demás, lo que produce malestar, explicó Salinas. “El problema es mayor cuando hacen desplazar horas de sueño, actividades recreativas o encuentros personales”.

Finalmente, concluyó el doctor Salinas: “En definitiva, uno de los factores más desgastantes es la dificultad para interrumpir la actividad mental vinculada con las obligaciones. Muchas personas dejan de trabajar, pero continúan pendientes de mensajes, anticipando problemas o repasando lo que todavía tienen que hacer. Esa imposibilidad de desconectarse termina reduciendo las oportunidades de recuperación”.

PUBLICIDAD

Consejos para un fin de año saludable

La actividad física regular entre 150 y 300 minutos semanales puede ayudar a recuperar energía y sostener la salud a fin de año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar las expectativas : “La proximidad de fin de año suele generar una urgencia por concluir asuntos que, en muchos casos, pueden esperar. Distinguir lo verdaderamente importante de aquello que puede postergarse permite reducir una presión que muchas veces es autoimpuesta ”, afirmó Salinas.

Preservar cierta regularidad en los hábitos cotidianos: “El sueño, la actividad física y los espacios de recreación tienen un papel fundamental en la recuperación. Son recomendaciones conocidas, pero frecuentemente son las primeras que abandonamos cuando aumentan las exigencias”, agregó el médico.

Hacer ejercicio: “Para recuperar energía, conviene mantener los hábitos saludables y moverse con regularidad, idealmente entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica con control médico. Desde la prevención, los pacientes con factores de riesgo o con enfermedades crónicas no deben suspender su medicación ni postergar la consulta ante cualquier síntoma”, recomendó el doctor López.

Los espacios de recreación y la desconexión de las preocupaciones laborales durante el tiempo libre favorecen la recuperación física y psicológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Intentar desconectarse del trabajo: Para el doctor Salinas, la recuperación psicológica no depende exclusivamente del tiempo que dejamos de trabajar. “Es importante la desconexión psicológica durante el tiempo libre: poder tomar distancia mental de las preocupaciones laborales se asocia con un mayor bienestar y una mejor recuperación”.

En ese sentido, la licenciada Salice remarcó: “Prepararse saludablemente para fin de año implica reconocer las señales de agotamiento y entender que no se puede sostener el mismo nivel de exigencia indefinidamente. Es importante respetar las horas de sueño, hacer pausas durante la jornada, retomar actividades que generen motivación y mantener la vida social. También evitar buscar alivio en conductas poco saludables y, si el agotamiento afecta la salud física o emocional, consultar con un profesional de la salud”.

Mantener intereses, vínculos y experiencias satisfactorias forma parte del bienestar psicológico y evita que todo el tiempo tenga un fin productivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moderar las expectativas respecto de las Fiestas: “No existe ninguna obligación de vivirlas con entusiasmo ni de participar en todos los compromisos sociales. Para algunas personas representan momentos especialmente sensibles, por pérdidas, dificultades familiares o circunstancias económicas. Poder elegir cómo atravesarlas, sin responder necesariamente a las expectativas de los demás, es parte del cuidado personal”, señaló Salinas.

Practicar respiración profunda y utilizar técnicas de relajación.

Comer despacio y con tranquilidad y reducir o eliminar de la dieta las sustancias excitantes como las bebidas estimulantes y alcohólicas, sal, azúcar, cafeína en exceso, tabaco, grasas saturadas, harinas refinadas.

El sueño adecuado tiene un papel fundamental en la recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desconexión digital: es importante en el momento de descanso apagar notificaciones y silenciar apps.

No depositar toda la recuperación en las vacaciones: “El descanso prolongado es beneficioso, pero sus efectos pueden ser transitorios si después regresamos a una rutina que no contempla espacios suficientes de recuperación”, advirtió Salinas.

Y agregó que recuperar energía no consiste únicamente en reducir actividades. “También importa conservar intereses, vínculos y experiencias que nos resulten satisfactorias. La posibilidad de disfrutar del tiempo sin que todo tenga una finalidad productiva es un componente importante del bienestar psicológico”, concluyó el especialista.

PUBLICIDAD