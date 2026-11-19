El ministro de Economía, Luis Caputo, busca agilizar el financiamiento de las pymes en el mercado de capitales.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, ya anunció tres medidas para aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) frente al fisco nacional. Pero ahora impulsa que las grandes compañías colaboren, sin costo para ellas, con el financiamiento de sus proveedores.

La lógica detrás de esta idea es que esas firmas acepten las facturas desde el primer día, aunque mantengan pagos a 90 días, para que las pymes puedan descontarlas en el mercado de capitales con una tasa vinculada al riesgo crediticio de su cliente.

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La propuesta está dirigida a las empresas que proveen productos o servicios a compañías de mayor tamaño. Si la sociedad grande conforma la factura al recibirla, la pyme puede transferir ese documento y cobrarlo antes del vencimiento pactado, sin esperar la fecha efectiva de pago.

Caputo presentó ese esquema durante el evento de Somos Pymes. “Lo que le estamos pidiendo a las empresas es que les conformen las facturas en el día 1, aunque le vayan a pagar a 90 días”, afirmó el ministro. Según explicó, la factura aceptada permite que una pyme la descuente con el crédito de compañías como YPF, Rio Tinto o Vista.

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La aceptación temprana de una factura permite que una pyme la negocie en el mercado de capitales antes de su vencimiento. (Foto: Reuters)

El titular del Palacio de Hacienda indicó que algunas de esas empresas acceden a financiamiento a una tasa de 25 por ciento. Su planteo consiste en que una pyme que ya vendió un producto o prestó un servicio pueda obtener recursos bajo condiciones asociadas al riesgo de la firma que debe pagarle y no solo a su propio perfil crediticio.

“Es en beneficio de todos porque, por un lado, hacemos crecer el mercado de capitales, a la empresa no le cambia nada y a ustedes les hace un mundo de diferencia”, remarcó. Bajo ese esquema, la empresa grande conserva el plazo comercial acordado con su proveedor, mientras la pyme puede optar por anticipar el cobro de la operación.

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Cómo funciona

Fuentes del Mercado Argentino de Valores (MAV), operador bursátil especializado en pymes, explicaron a Infobae que el mercado de capitales ofrece tres grandes instrumentos para el financiamiento de las pymes: el cheque de pago diferido, en formatos físico y electrónico, la factura de crédito electrónica y el pagaré bursátil electrónico.

La factura de crédito electrónica se origina en una operación comercial entre una Mi Pyme y una empresa grande. Cuando la pyme vende un producto o presta un servicio, emite el comprobante correspondiente. Luego, la compañía que recibe ese bien o servicio debe aceptarlo para que la pyme pueda utilizarlo como herramienta de financiamiento.

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Ese es el punto sobre el que se concentró el pedido de Caputo. La aceptación de la factura no obliga a la empresa grande a adelantar el dinero de su compra. La firma puede mantener el plazo de pago de 90 días, pero la conformidad temprana habilita a la pyme a negociar el documento durante ese período.

Para la compañía que emitió la factura, el comprobante aceptado puede transformarse en una vía de acceso a recursos antes de la fecha de vencimiento. El cobro final de la obligación queda a cargo de la firma grande que recibió el producto o el servicio.

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Las fuentes del MAV señalaron que este esquema evita que la pyme se financie bajo su propio riesgo crediticio. (Foto: Reuters)

Las fuentes consultadas señalaron que este esquema evita que la pyme se financie bajo su propio riesgo crediticio. La tasa se define en función del riesgo de la empresa grande obligada a cancelar el comprobante. El MAV destacó que existen más de 1.300 empresas grandes dentro del universo que puede quedar vinculado a este sistema. Para las pymes proveedoras, la aceptación de una factura por parte de una de esas compañías permite trasladar al mercado un documento cuyo pago respalda la empresa compradora.

El CEO del MAV, Fernando J. Luciani, afirmó en conversación con Infobae que el régimen de factura electrónica permite fortalecer el financiamiento de pymes que trabajan como proveedoras de empresas grandes. “Argentina tiene a partir del régimen de factura electrónica una oportunidad increíble que en particular impulsa el desarrollo de las empresas pymes en el rol de ser proveedoras de empresas más grandes”, expresó.

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El directivo explicó que el vínculo comercial entre ambas partes genera un título ejecutivo que puede descontarse en el MAV, con base en una factura aceptada por la empresa que recibió el producto o el servicio. Para Luciani, este mecanismo es una herramienta de financiamiento de las cadenas de valor.

“A partir de la relación comercial entre la empresa pyme y la grande, se crea un título ejecutivo que puede descontarse en el MAV”, dijo. Y describió a la factura electrónica negociable como “el más ágil, simple y conveniente” de los productos destinados al financiamiento dentro de esas cadenas. También planteó la necesidad de que las empresas grandes impulsen el uso de la herramienta entre sus proveedores.

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“Es muy importante que las empresas puedan amigarse con el sistema; que las grandes motiven a sus proveedores a utilizar esta herramienta”, señaló. Las firmas de mayor tamaño pueden extender sus plazos de pago y mejorar sus circuitos, mientras las pymes acceden a recursos en el mercado.

Desde diciembre se promueve en YPF el mecanismo con los proveedores. (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)

El mecanismo permite que la pyme obtenga financiamiento sin consumir sus líneas de crédito. Luciani añadió que la operación se realiza sin recurso contra la pyme y con tasas relacionadas con las compañías de mayor tamaño que figuran como obligadas al pago. La pyme transfiere el documento para obtener fondos y el pago posterior recae sobre la compañía que asumió la obligación comercial.

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El caso de YPF

El presidente de YPF, Horacio Marín, cómo se aplica esta alternativa para las pymes proveedoras de la empresa. El esquema se apoya en órdenes de compra o contratos otorgados por la compañía y contempla la participación de Finova, Banco Macro, Galicia y Banco de Neuquén.

Marín explicó que cada pyme puede decidir si utiliza este mecanismo. Cuando una firma recibe una orden de compra de YPF, puede presentar ese documento ante el sistema de financiamiento para solicitar un crédito respaldado en el contrato.

“Si yo te doy una orden de compra, con la orden de compra vos vas e YPF sale de garantía porque si te doy un contrato es porque lo voy a hacer”, afirmó el presidente de YPF. Según precisó, los bancos pueden otorgar un crédito por el 50% del valor del contrato. Marín citó una tasa de 32%, frente a referencias de entre 45% y 50% que mencionó para otras alternativas.

La empresa petrolera no participa en la decisión de la pyme de utilizar el crédito. “No tiene que hacer nada, yo ni me meto”, sostuvo Marín. La garantía dentro de este esquema surge de la orden de compra o del contrato que YPF entrega a su proveedor.