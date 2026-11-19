Tesla llega a Argentina oficialmente este viernes a las 18:30 con un evento social en el barrio de La Boca (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

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En pocas horas, Tesla lanzará la venta de sus autos eléctricos en Argentina con un evento en La Boca.

Allí se espera que las autoridades locales de la compañía, acompañadas de algunos ejecutivos de la casa matriz de Estados Unidos, den a conocer las versiones que estarán disponibles en Argentina, sus precios y el formato de comercialización de sus productos, teniendo en cuenta que, a nivel mundial, Tesla no tiene concesionarias convencionales sino puntos de exhibición y de test drive, pero las operaciones se hacen online.

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Ayer se dio a conocer la apertura de un segundo local de exhibición y test drive en otro centro comercial: Alcorta Shopping, que abrirá su local el 23 de noviembre.

Previamente, Cencosud había informado que en Unicenter, en Martínez, también habrá un local con el mismo objetivo de exponer autos y asesorar a los interesados, además de tener unidades para pruebas en una zona determinada adyacente.

La inversión de Tesla en conjunto con YPF, en una red de Súper cargadores para sus autos eléctricos, le permitirá acceder a un cupo de al menos 2.500 autos sin pagar arancel de importación (REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

“Será una nueva experiencia para los usuarios”, señalaron conocedores de la marca de otros países de Sudamérica. “Si buscan en la web de Tesla de Uruguay, verán cada modelo con sus especificaciones técnicas con su precio base, y el precio de la suscripción para tener el servicio Full Self Driving (FSD)”, señalaron.

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Los servicios de suscripción de Tesla

El paquete FSD, que en otros países incluye la conducción semiautónoma de Nivel 2+, no está disponible todavía en Sudamérica, pero en el caso de Uruguay, con un costo mensual de USD 129, ofrece acceder a tres distintos sistemas.

El primero es el Actually Smart Summon, que permite navegar en entornos y espacios de estacionamiento más complejos, y maniobra alrededor de los objetos necesarios para buscar al usuario y encontrarlo en un estacionamiento cercano al teléfono móvil. El segundo es el Dumb Summon, que mueve el vehículo dentro y fuera de un espacio reducido con la aplicación móvil; y el tercero es el Autopark, que como su nombre lo indica, ayuda a estacionar el vehículo en paralelo o perpendicular, con un solo toque en el dispositivo celular personal de cada usuario.

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Al igual que ocurre con muchos otros autos a los que hoy se puede acceder desde el teléfono móvil, la única condición para que todos estos sistemas funcionen es que el auto esté conectado a Internet. Para eso, los Tesla tienen su conexión a internet nativa con un chip de telefonía similar al que cada persona tiene en el celular. Esa conexión es también la que permite que se instalen las actualizaciones de software.

Bajo un sistema de suscripción que en Uruguay cuesta USD 150 por mes, los autos de Tesla tienen servicios de movilidad en zonas cerradas sin conductor, manejados por el usuario desde el teléfono celular

Según se puede ver en el sitio uruguayo, al momento de la compra del vehículo, si se decide tomar la suscripción del servicio FSD, sobre el precio se adiciona un cargo por única vez de USD 250, aunque no se computa la primera cuota de USD 129, por lo tanto, el precio original del auto, por ejemplo, el Tesla Model 3 convencional de un solo motor, pasa de USD 32.990 a USD 33.240. Estos son los precios de Uruguay, los de Argentina se conocerán recién el viernes.

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Se entiende que este viernes, durante el evento, quedará activo el sitio argentino, en el que se podrán conocer en detalle cada versión del Tesla Model 3 y del Tesla Model Y, los dos únicos modelos que se venderán en Argentina, y que, en principio, replicarían las versiones que ofrece la misma filial en el mercado uruguayo.

El origen de los autos

Los autos no vienen de Estados Unidos sino de China, de la Gigafactory de Tesla en Shanghai, la primera planta que la marca inauguró fuera de su país de origen, y en la que se fabrican Model 3 y Model Y, no solo para el mercado local sino para varios destinos de exportación.

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Los Tesla que se venderán en Argentina y Uruguay llegan desde la fábrica de Shanghai, China. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Tesla llegará a Argentina utilizando el cupo de autos híbridos y eléctricos habilitado por el Gobierno cada año, por el cual se pueden importar hasta 50.000 autos de esa tecnología de propulsión sin pagar el Arancel Externo Común (AEC) Mercosur que protege la industria automotriz argentina y brasileña.

De esos 50.000 automóviles que tienen el beneficio arancelario, 25.000 corresponden a los fabricantes locales y 25.000 a las empresas que no producen autos en el país, los importadores.

Tesla, entrará en el grupo de los “nuevos importadores”, que tienen asignado el 20% de los 25.000 autos de los No fabricantes. Sin embargo, en el articulado de la reglamentación existe un inciso específico que asegura la mitad de ese volumen de autos a los nuevos importadores que hagan una inversión en cargadores para autos eléctricos, y solo Tesla ha anunciado un programa de ese tipo en asociación con YPF, lo que permitiría asegurarse un volumen de 2.500 unidades para 2027.

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