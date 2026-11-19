El precio promedio del metro cúbico de petróleo aumentó en todas las provincias productoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las regalías son un ingreso clave para las provincias petroleras y dependen de dos variables que no siempre se mueven en la misma dirección: cuánto crudo se extrae y a qué precio se valúa. En 2026, el precio subió en las cinco principales provincias productoras, pero el volumen solo creció en una, y esa diferencia dejó resultados muy dispares en la recaudación.

Los datos oficiales de la Secretaría de Energía relevados por Infobae muestran que Neuquén recaudó USD 1.441 millones por regalías petroleras entre enero y septiembre de 2026. Esa cifra supera los USD 1.165,8 millones que cobró en todo 2025, casi 24% más, y representa un récord histórico para la provincia, con tres meses del año todavía por computar. La diferencia a favor ya es de unos USD 275 millones.

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Para entender cómo se llega a esos montos, conviene repasar el cálculo: las regalías son un porcentaje del valor de lo producido, es decir, del volumen de petróleo extraído multiplicado por su precio. La alícuota general es del 12%, según la Ley 17.319 y su reforma mediante la Ley 27.007, aunque hay áreas con porcentajes distintos, por adicionales en prórrogas de concesiones, rebajas por productividad o ubicación, o condiciones fijadas en nuevas licitaciones.

En el caso de Neuquén, el récord surge de la combinación de ambos factores. En los primeros nueve meses la provincia produjo 24,3 millones de metros cúbicos de petróleo, el 94% de los 25,8 millones que había extraído en todo 2025. Con los precios del año pasado, entonces, la recaudación habría quedado por debajo del total anual. Lo que permitió superarlo fue el precio: el promedio computable de los nueve meses fue de USD 504,49 por metro cúbico (unos USD 80 por barril), 28% más que los USD 392,84 de 2025.

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El peso de la guerra en los precios

Los valores más altos de 2026 se explican, en gran medida, por el contexto internacional. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada a fines de febrero, derivó en el cierre del estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto circulaba cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo. Según la Agencia Internacional de la Energía, fue la mayor interrupción de suministro petrolero de la historia. Como el precio de referencia se traslada a la base de cálculo de las regalías, la suba del crudo impactó de lleno en la recaudación provincial.

En medio del conflicto bélico que provocó el cierre del estrecho de Ormuz, el Brent llegó a tocar los USD 126,40 por barril. (Europa Press)

El Brent llegó a cotizar a USD 126,40 por barril a fines de abril, su nivel más alto desde 2022, y desde entonces se mantuvo muy sensible a cada novedad del conflicto. Ese escenario benefició a los países productores que podían ofrecer crudo fuera de la región, como la Argentina.

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Cuánto creció Neuquén

Frente a igual período de 2025, las regalías de Neuquén crecieron 67%: pasaron de USD 861 millones entre enero y septiembre de 2025 a USD 1.441 millones en 2026, unos USD 580 millones más. En ese lapso, la producción computable aumentó 32% (casi 6 millones de metros cúbicos más) y el precio promedio subió 25%, de USD 404,49 a USD 504,49 por metro cúbico.

El aumento de volumen tiene un correlato a nivel nacional. Según la Secretaría de Energía, en septiembre el país extrajo 973,7 mil barriles diarios de petróleo, un récord histórico y 15,5% más que un año antes. Vaca Muerta, ubicada en su mayor parte en territorio neuquino, aporta cerca de 670.000 barriles diarios, el 71% del total nacional, frente al 64% de un año atrás.

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Con ese desempeño, Neuquén se despegó aún más de las otras cuatro principales productoras. Las cinco provincias sumaron USD 2.029 millones en regalías en los primeros nueve meses, 44,5% más que un año antes, y Neuquén concentró el 71% de ese total, contra el 61% de enero-septiembre de 2025.

Qué pasó en las otras cuatro provincias

En Chubut, Mendoza, Santa Cruz y Río Negro el panorama fue distinto. En las cuatro subió el precio computable, entre 18% y 27% según la provincia, pero cayó la producción, entre 6% y 16%, por lo que la recaudación dependió de cuál de los dos efectos pesó más. En conjunto, las cuatro produjeron 11% menos (9,35 millones de metros cúbicos, frente a 10,47 millones) y sus regalías sumaron USD 588 millones, sólo 8% más que en enero-septiembre de 2025. En tres de los cuatro casos, la suba del precio más que compensó la caída del volumen.

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Chubut, la segunda productora, extrajo 11% menos (4,78 millones de metros cúbicos), pero con un precio 25% más alto, de USD 516,83 por metro cúbico. Sus regalías subieron 13% y llegaron a USD 297,7 millones. En Mendoza, la producción cayó 6% (2,1 millones de metros cúbicos entre enero y septiembre de 2026), el precio avanzó 27% (USD 493,44 promedio) y las regalías aumentaron 11%, hasta USD 123 millones, siempre hablando de la comparación interanual de enero-septiembre. Río Negro redujo su producción 7% (564.205 metros cúbicos), con un precio 18% mayor (USD 474,24), y sus regalías crecieron 13%, hasta USD 36,2 millones.

Santa Cruz fue el caso de mayor caída: su producción bajó 16% (1,9 millones de metros cúbicos) y, aunque el precio subió 19% (USD 500,59), las regalías retrocedieron 4%, hasta USD 131,3 millones. Es la única de las cinco que recaudó menos que en igual período de 2025.

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A diferencia de Neuquén, ninguna de las cuatro logró superar hasta septiembre lo recaudado en todo 2025. La diferencia coincide con lo que proyectó la Bolsa de Comercio de Rosario para 2026: una caída de 4% en la producción convencional y un aumento cercano a 28% en la no convencional, la que se extrae en Vaca Muerta.