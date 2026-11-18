Los residentes de hospitales públicos de Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires convocaron a un paro y movilización para reclamar mejoras salariales y presupuestarias. (EFE/Stringer)

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Los residentes de hospitales públicos de Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires realizarán este miércoles 18 de noviembre una jornada de paro y movilización para exigir una recomposición salarial, mayor presupuesto y mejores condiciones laborales. La protesta recorrerá el centro porteño y concluirá frente al Ministerio de Salud de la Ciudad.

La convocatoria reunirá a residentes porteños, bonaerenses y nacionales después de varias semanas de asambleas, medidas de fuerza y acciones para visibilizar el conflicto. Los trabajadores sostienen que sus ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas y vinculan la discusión salarial con el deterioro de la atención en hospitales y centros sanitarios.

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El punto de encuentro será a las 10:30 en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la intersección de avenida Callao y Bartolomé Mitre. Desde allí, la columna avanzará hacia el Obelisco para confluir con la movilización semanal de jubilados, seguirá hasta el Ministerio de Salud de la Nación, ubicado en avenida 9 de Julio 1925, y finalizará en Plaza de Mayo, frente a la sede sanitaria porteña de Bolívar 1.

La medida de los residentes de la Ciudad forma parte de un paro de 48 horas iniciado el martes 17 de noviembre. La Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA encuadró la decisión en la novena semana de su plan de lucha dentro de los hospitales públicos de la jurisdicción.

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La movilización partirá desde la Casa de la Provincia de Buenos Aires, pasará por el Obelisco y el Ministerio de Salud nacional, y finalizará en Plaza de Mayo. (Foto: Silvana Safenreiter)

Pese a los reclamos, la atención en hospitales nacionales como el Posadas y Bonaparte estaría garantizada, indicaron fuentes consultadas por Infobae.

Durante la primera jornada, los manifestantes se concentraron frente al Ministerio de Hacienda porteño, en el Palacio Lezama de avenida Martín García 344. Una trabajadora social del Hospital Alvear, integrante de la Asamblea, relató a Mundo Gremial que fueron recibidos allí, pero les respondieron que esa dependencia no era la indicada para atender sus reclamos.

La profesional describió la extensión de las jornadas y el nivel de los ingresos: “Estamos trabajando entre 60 y 70 horas semanales, ganamos $ 6.000 por hora”. El planteo incluye una actualización salarial y cambios en las condiciones de trabajo de quienes realizan su formación en los centros públicos.

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Los residentes convocantes afirmaron que el ajuste presupuestario afecta sus tareas y repercute sobre la asistencia que reciben millones de personas. También cuestionaron lo que definieron como políticas de vaciamiento, ajuste y fragmentación del sistema, y reclamaron un aumento inmediato de los recursos destinados a salud.

La movilización busca sumar a otros integrantes de los equipos sanitarios, estudiantes, pacientes y vecinos. Los organizadores invitaron especialmente a los jubilados que se concentran cada miércoles a integrar una misma columna, al considerar que las condiciones laborales de los profesionales están ligadas al derecho a la atención pública.

El reclamo incorpora además la defensa de la salud pública y el rechazo a modificaciones en la Ley Nacional de Salud Mental. La Asamblea de Residentes y Concurrentes planteó que el conflicto excede la discusión por los haberes y alcanza a la organización del sistema en el que cumplen sus funciones.

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El Ministerio de Salud de la Ciudad cuestionó la legitimidad de las medidas convocadas por los autoconvocados. En una comunicación dirigida a la Asamblea, la cartera sostuvo que no mantiene “conflicto gremial alguno con ninguna de las Asociaciones Gremiales con representatividad suficiente”, dentro del marco legal y convencional del subsistema público de salud porteño.

La dependencia agregó que “carece de toda legitimidad cualquier medida de fuerza convocada por un grupo de Profesionales sin entidad para convocar y/o comunicar las mismas”. También advirtió que quienes acompañen la protesta serán “responsables personalmente de las consecuencias de sus actos” y señaló que se reserva los derechos legales correspondientes.

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La posición oficial no modificó la convocatoria para el miércoles.