Una aeronave hidrante realiza una descarga de agua sobre una zona arbolada en las laderas del cerro San Bernardo, en la ciudad de Salta, Argentina. La toma panorámica registra el vuelo y la maniobra de descarga frente a la vista urbana y montañosa bajo un cielo cubierto.

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Una gruesa columna de humo gris sobre la ladera del Cerro San Bernardo, uno de los sitios más visitados de la capital de Salta, sorprendió este martes a vecinos y turistas. Según informó la Municipalidad de la Ciudad de Salta, el despliegue de efectivos logró controlar el incendio pasadas las 17, mediante un operativo terrestre y aéreo que evitó personas lesionadas y daños materiales. El fuego se desató en un sector de difícil acceso, donde los vehículos autobomba no pudieron ingresar.

La situación también derivó en el cierre preventivo de los ingresos al cerro por la ruta y las escaleras. El aviso sobre un incendio de pastizales detrás de la elevación había ingresado después de las 15:30, y una columna de humo pudo verse desde distintos puntos de la ciudad.

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En ese marco, los accesos fueron cerrados y se necesitó de trabajo manual en la ladera. La restricción fue dispuesta por personal policial mientras se desarrollaban las tareas para contener las llamas. Así, durante varias horas permanecieron interrumpidos tanto el acceso vehicular como el peatonal, ante la presencia de equipos de emergencia en el área.

El despliegue reunió a la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Bomberos Voluntarios, Bomberos de la Policía de la Provincia y Defensa Civil. La Municipalidad de la Ciudad de Salta indicó que la coordinación entre esos organismos permitió controlar el foco ígneo sin consecuencias para personas ni bienes.

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Un avión hidrante arroja agua sobre las laderas del Cerro San Bernardo para contener un incendio forestal en las inmediaciones de la ciudad de Salta.

La pendiente y las condiciones del terreno obligaron a los brigadistas a ascender a pie. Para trabajar sobre la zona afectada utilizaron mochilas hidrantes y herramientas forestales, ya que el acceso de autobombas resultaba imposible.

El dispositivo terrestre recibió apoyo de un avión hidrante, utilizado para contener el avance del fuego y enfriar el sector alcanzado. La intervención combinó así el trabajo manual de los equipos en la ladera con la descarga aérea sobre el área comprometida.

En la primera información difundida sobre el episodio no se conocían las causas que originaron el incendio ni la superficie afectada. Tampoco existía entonces una confirmación sobre el control de las llamas, mientras bomberos y personal municipal continuaban en el lugar.

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Dos brigadistas supervisan el cerro San Bernardo en Salta sobre un terreno afectado por el fuego con la ciudad al fondo.

El riesgo de incendios forestales puede aumentar durante esta época, por lo que las autoridades municipales recordaron que las emergencias deben comunicarse al 911 o al 105, una línea gratuita con guardia permanente durante las 24 horas.

El subsecretario de Protección Ciudadana, Napoleón Gambetta, atribuyó el resultado a la velocidad del despliegue y a los recursos utilizados frente a las dificultades del sector. El funcionario municipal señaló: “Actuamos con muchísima rapidez apenas recibimos el alerta. Al tratarse de una zona de difícil acceso en la ladera del cerro, el trabajo cuerpo a tierra con mochilas y el apoyo del avión hidrante fueron clave”.

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Gambetta agregó que la respuesta desplegada expuso la preparación de los equipos locales para este tipo de emergencias. “Este operativo demuestra que la Municipalidad cuenta con el personal capacitado, el equipamiento y la articulación necesaria para dar respuesta inmediata a este tipo de situaciones”, afirmó.

Un bombero de la Policía de Salta recorre una ladera con vegetación y suelo quemados en el cerro San Bernardo con la ciudad en el fondo.

La emergencia alteró temporalmente la circulación habitual hacia el cerro, con restricciones tanto para quienes buscaban subir en vehículos por la ruta como para quienes pretendían hacerlo a pie por las escaleras. Las indicaciones del personal apostado en la zona debían ser respetadas mientras se mantenía el operativo.

Los vecinos que advirtieron la columna de humo difundieron mensajes sobre el incendio desde distintos puntos de la capital salteña. La intervención de Bomberos de la Policía de Salta y de los equipos de emergencias municipales se concentró en impedir la propagación del foco sobre la ladera.

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Ante un incendio o cualquier otra situación que requiera asistencia inmediata, la Municipalidad informó que puede contactarse al 911 o al 105, la línea municipal gratuita atendida por personal de guardia durante todo el día.