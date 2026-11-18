Una barra de búsqueda de Google convertida en camino ilustra la planificación de vacaciones de verano desde Argentina a través de búsquedas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Brasil fue el destino más buscado por los usuarios argentinos en Google durante los últimos tres meses, de acuerdo con datos difundidos por Google Argentina a partir de su herramienta Google Trends.

Detrás se ubicaron Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, que completaron el podio de las consultas vinculadas con viajes. El ranking también incluyó a Bariloche, Rosario, Salta, Europa, las Cataratas y Mar del Plata.

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La lista dejó una mayoría de opciones nacionales: ocho de los diez destinos más consultados estuvieron dentro de la Argentina. Buenos Aires encabezó ese grupo, seguida por Mendoza y Córdoba. Bariloche, Rosario, Salta, las Cataratas y Mar del Plata completaron la presencia local en una nómina que combinó grandes ciudades, centros turísticos de montaña, destinos de litoral y playa. La preferencia por Brasil volvió a quedar por encima de las búsquedas para viajar a Europa, único destino de larga distancia que ingresó al top 10.

Google Argentina resumió los resultados en una publicación en X, donde señaló que “los destinos nacionales dominaron el top 10”, mientras que Brasil quedó al frente de las búsquedas internacionales. La clasificación se elaboró sobre las consultas asociadas a “viajes a” realizadas desde Argentina en los últimos tres meses.

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Según la publicación, también hay destinos cuyas actividades explotaron en interés de búsqueda en los últimos 3 meses y marcaron tendencia: “Las consultas sobre qué hacer en Mar de las Pampas (+900%) y Maceió (+190%) lideraron el crecimiento. Le siguen Chascomús (+150%) y Lobos (+140%)”.

El interés por “viajes a” subió 8% frente al trimestre anterior

La evolución de las búsquedas para el término “viajes a” mostró un aumento del 8% respecto de los tres meses anteriores, según las capturas de Google Trends relevadas para esta nota. La curva se mantuvo en gran parte del período entre 50 y 80 puntos de interés relativo, con varios picos cercanos al valor máximo de 100 hacia fines de septiembre y a lo largo de noviembre.

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Así evolucionaron las búsquedas relacionadas a "viajes a", según Google Trends.

La comparación con el mismo período del año previo exhibió una variación distinta: las consultas descendieron 2%. Ese dato no implica una caída equivalente en el número total de búsquedas, porque Google Trends no informa cantidades absolutas. La plataforma mide la popularidad relativa de una consulta dentro de un territorio y un lapso definidos.

Las búsquedas asociadas a "viajes a" en Argentina en 2025, según Google Trends.

La escala de la herramienta va de cero a 100. El valor de 100 representa el momento de mayor interés relativo de un término en la selección realizada, mientras que los demás valores se calculan en relación con ese pico. Por ese motivo, una lectura de 100 no equivale a una cifra determinada de usuarios ni permite calcular por sí sola el volumen total de personas que buscaron un destino.

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Buenos Aires concentró las consultas sobre actividades y propuestas turísticas

La búsqueda de destinos estuvo acompañada por preguntas sobre actividades. Entre quienes consultaron “qué hacer en”, la variante con mayor interés geográfico fue “qué hacer en Buenos Aires”. Luego aparecieron La Plata, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Rosario, Bariloche y Mar del Plata.

La coincidencia entre ambos listados muestra que buena parte de los destinos con mayor interés para viajar también concentró consultas sobre propuestas durante la estadía. Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Rosario, Bariloche y Mar del Plata figuraron entre las opciones más requeridas tanto al buscar un viaje como al intentar definir actividades, paseos y alternativas de entretenimiento.

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Las variaciones del último trimestre, sin embargo, fueron negativas para todas las consultas geográficas relacionadas con “qué hacer en”. Las búsquedas sobre Buenos Aires, Mendoza, Rosario y Mar del Plata cayeron 30% frente al período previo. Córdoba y Salta retrocedieron 20%, mientras que la baja de La Plata fue de 3%. El comportamiento expone que las consultas sobre experiencias y actividades tuvieron una evolución diferente de la registrada por el término general “viajes a”.

Los precios del traslado condicionan la elección de los destinos nacionales

El interés de búsqueda coincide con un período de planificación para el verano, cuando el precio de los pasajes puede incidir en la elección final. Un relevamiento publicado por este medio el 11 de noviembre tomó los valores más bajos de ida y vuelta desde Buenos Aires para viajar entre el 1° y el 15 de enero y mostró diferencias marcadas según el destino y el medio de transporte.

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Entre los lugares que aparecen en el ranking de Google Trends, Córdoba fue la alternativa más económica: el pasaje de micro costaba $ 112.480 y el aéreo $ 135.099 por persona. Para Mendoza, el valor más bajo en micro era de $ 200.000, frente a $ 314.436 en avión. En ambos casos, el transporte terrestre ofrecía la opción de menor precio dentro de la comparación.

La situación era distinta para algunos destinos más alejados. El traslado ida y vuelta a Bariloche costaba $ 478.000 en micro y $ 399.657 en avión, por lo que el vuelo resultaba $ 78.343 más barato. En Salta, la tarifa aérea más baja era de $ 250.907, por debajo de los $ 260.000 del micro. Para Iguazú, puerta de entrada a las Cataratas, el avión tenía un costo de $ 170.952, frente a $ 198.000 por vía terrestre.

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Mar del Plata, otro de los destinos que integró el top 10 de búsquedas, registraba un valor de $ 126.000 en micro para el viaje de ida y vuelta desde Buenos Aires. El pasaje aéreo más económico alcanzaba $ 215.171. Los precios corresponden a una sola persona y al tramo considerado por el relevamiento, por lo que el presupuesto final puede variar según la fecha, el alojamiento, los traslados internos y la cantidad de integrantes de cada grupo familiar.

Brasil, que lideró las consultas, también mostró costos de traslado superiores a los de buena parte de los destinos nacionales analizados. Para Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, el micro más económico tenía un valor de $ 461.162 y el avión costaba $ 725.656. En Camboriú, la opción terrestre partía de $ 482.336. Los montos permiten medir una parte del gasto, aunque no incluyen hotelería, comidas, excursiones ni otros consumos asociados a las vacaciones.

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Brasil sostuvo su liderazgo frente a los cambios del ranking de 2025

La comparación con el mismo período de 2025 muestra continuidades y modificaciones en las preferencias de búsqueda. Entre el 18 de agosto y el 18 de noviembre del año pasado, Brasil también encabezó el ranking, seguido por Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Mar del Plata, Europa, Salta, Chile, Rosario, Bariloche y España completaban entonces las principales opciones.

La diferencia central está en la composición de los destinos internacionales. En 2025, además de Brasil y Europa, Chile y España formaban parte del top 10. En la medición más reciente, Chile y España dejaron de aparecer en el listado, mientras que las Cataratas ingresaron entre las consultas destacadas.

Las búsquedas vinculadas de forma directa con Brasil habían mostrado un crecimiento en aquel período. “Brasil viajes” avanzó 40%, mientras que “Brasil” y “viajes a Brasil” aumentaron 30% cada una. También crecieron las consultas sobre viajes a Córdoba, con una suba del 20%, y a Buenos Aires, con un alza del 6%.

Los datos de Google Trends permiten seguir el interés de los usuarios argentinos antes de la temporada de verano, aunque no anticipan el nivel efectivo de reservas ni la cantidad de viajeros que llegará a cada lugar. La combinación de destinos nacionales en el ranking, la continuidad de Brasil en el primer puesto y las consultas sobre actividades locales delinean las opciones que concentraron atención en el buscador durante el último trimestre.