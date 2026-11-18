Damián Kirzner, director y productor general del proyecto (Mafalda Inmersiva)

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Pocas historietas lograron atravesar generaciones como Mafalda. Desde su creación en Buenos Aires, la niña que cuestionaba todo se convirtió en un símbolo de la identidad argentina y en una referencia para lectores de distintos países.

Ese vínculo con la ciudad acaba de recibir un respaldo institucional. La Legislatura porteña declaró de Interés Cultural a Mafalda Inmersiva, la muestra interactiva basada en la obra de Joaquín Salvador Lavado, Quino, mediante la Declaración 453/2026.

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La distinción fue entregada en una ceremonia realizada en la sede del Poder Legislativo local, a partir de una iniciativa del diputado Matías López. El texto subraya el valor artístico, cultural e innovador de la propuesta y la relevancia de su estreno mundial en la tierra natal del personaje, antes de su proyectada gira internacional.

Las voces del reconocimiento

Durante el acto, López afirmó que el reconocimiento fue acompañado con mucho cariño por todos los bloques. Además, sostuvo que la exhibición permite que algunos revivan momentos de su infancia y que otros descubran por primera vez ese universo maravilloso.

La Legislatura porteña entregó la declaración de Interés Cultural a Mafalda Inmersiva en su sede (Mafalda Inmersiva)

Por su parte, Damián Kirzner, director y productor general del proyecto, señaló que Mafalda “es parte de nuestra identidad cultural”. Asimismo, destacó que el personaje representa una forma de pensar y cuestionar la realidad, y valoró que la distinción provenga de Buenos Aires, punto de partida de la historieta hacia el resto del planeta.

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La familia Lavado, heredera del legado de Quino, también envió un mensaje de agradecimiento. En él recordó una reflexión del autor: a lo largo de la historia, la tecnología cambia, pero el comportamiento humano permanece igual.

Cómo es la experiencia

Con más de 55.000 visitantes en sus primeros 45 días, la propuesta se presenta desde el 1 de octubre en el Centro Cultural Recoleta. El recorrido dura alrededor de 60 minutos y atraviesa 14 salas distribuidas en 1.300 metros cuadrados.

A lo largo de ese trayecto, el público encuentra videomapping, animaciones fieles al trazo original, proyecciones inmersivas, esculturas, pantallas interactivas y realidad virtual. La producción demandó tres años de desarrollo y el trabajo de más de 300 profesionales de Argentina, España y Reino Unido.

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El equipo de Mafalda Inmersiva, junto a Damián Kirzner, tras recibir la distinción de la Legislatura porteña (Mafalda Inmersiva)

En cuanto a los derechos, la experiencia cuenta con la licencia exclusiva de los sucesores de Quino. Ellos acompañaron todo el proceso creativo para garantizar el respeto por la esencia de la obra.

Fechas, horarios y entradas

El público podrá visitarla durante todo el verano, hasta marzo de 2027, en Junín 1930. Los horarios son de lunes a viernes de 12 a 20, mientras que sábados, domingos y feriados abre de 11 a 20. Las entradas se consiguen en la boletería del centro cultural y a través de Ticketek.

La declaración confirma que Mafalda conserva intacta su vigencia más de seis décadas después de su primera aparición. Entre la tecnología y la fidelidad al trazo de Quino, la muestra encontró una forma de acercar a nuevas generaciones un universo que todavía interpela a sus lectores.

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