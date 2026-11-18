El teléfono de Edwin López Vega contiene un chat donde una persona pregunta si debe mandar a callar a Camilo Rodríguez. (Foto: cortesía)

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La conversación extraída del celular de Edwin López Vega, alias “Pecho de rata”, incluye un intercambio en el que una persona preguntó si debía “mandar a callar” al periodista Camilo Rodríguez. La otra persona respondió: “Dele chance mejor”.

El diálogo figura en el informe denominado “DM02 Imágenes 2026-06-06”, elaborado a partir de la extracción realizada por la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La imagen incluida en ese material no muestra los nombres completos ni los números telefónicos de quienes participaron en el chat, y tampoco permite ver la fecha de los mensajes.

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Antes del intercambio aparece un video de Rodríguez, asesinado el lunes 16 de noviembre. En la captura, el comunicador habla frente a una cámara y la grabación está en el segundo 23, según El Observador.

La captura registra dos audios cuyo contenido no se conoce

A las 9:21 am, uno de los participantes escribió: “Buen día señor”. Después figura una nota de voz de cinco segundos, aunque el contenido de ese audio no se conoce.

En ese mismo minuto, el chat registra la pregunta: “¿Mando a callarlo de una o le doy chance?”. La respuesta visible a continuación fue: “Dele chance mejor”.

La imagen también muestra una segunda nota de voz, de 16 segundos, enviada a las 9:22 am. El contenido de ese audio tampoco se detalla en el material.

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El video compartido en la conversación había sido publicado por Rodríguez el 3 y el 4 de enero de 2024. Sin embargo, la captura de pantalla no permite determinar cuándo fue enviado por WhatsApp.

La captura del chat incluye un video de Camilo Rodríguez antes de su asesinato el lunes 16 de noviembre. (Imagen: El Observador)

El documento integra el expediente del caso “Riverside”

El informe con la imagen forma parte del expediente del denominado caso “Riverside”. La misma extracción también figura en el expediente 25-000036-1322-PE, seguido contra López Vega por el presunto delito de legitimación de capitales en perjuicio del orden socioeconómico.

Esa investigación estaba a cargo de la Fiscalía de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial.

El 20 de marzo de este año, López Vega fue extraditado junto con Celso Gamboa, exmagistrado, exfiscal y exministro, a Estados Unidos por el presunto delito de tráfico internacional de drogas.

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El traslado se realizó bajo custodia de autoridades de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como DEA.

La extracción telefónica integra el expediente del caso Riverside contra Edwin López Vega por presunta legitimación de capitales. (Captura de vídeo: Ministerio Público)

El OIJ investiga el motivo del asesinato de Camilo Rodríguez

El subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, explicó que los investigadores trabajan para establecer el motivo del asesinato de Rodríguez y determinar si los dos sicarios recibieron apoyo de otras personas, de acuerdo con El Observador.

Según el jefe judicial, los atacantes tenían información sobre el vehículo en el que viajaba el periodista y aprovecharon que estaba detenido por el tránsito en la ruta 32 para dispararle.

Muñoz indicó que la policía judicial investiga si otras personas siguieron al comunicador y alertaron a los sicarios sobre su ubicación.

Como parte de estas diligencias, los agentes allanaron la vivienda de Rodríguez y decomisaron dispositivos electrónicos y documentación para someterlos a un análisis forense.

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