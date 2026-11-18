Una masacre en Yoro, Honduras, fue perpetrada este miércoles 18 de noviembre. Señalan más de 10 muertos. (Infobae Centroamérica/Cortesía)

Guardar

Las masacres, los ataques armados y las disputas entre estructuras criminales han convertido la seguridad en una de las principales preocupaciones de los habitantes en el departamento de Yoro, Honduras mientras las cifras de muertes múltiples reflejan una problemática que se extiende por diferentes municipios del departamento.

La violencia ha dejado de ser percibida como una sucesión de hechos aislados. Detrás de los asesinatos aparecen advertencias sobre organizaciones criminales, disputas por territorios, narcotráfico, tráfico de armas y dificultades para identificar y llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes.

PUBLICIDAD

La más reciente tragedia ocurrió en el municipio de Yorito, donde cuatro hechos violentos registrados durante la madrugada del miércoles 18 de noviembre dejaron un saldo preliminar de 12 personas asesinadas, según informó el portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona.

Los ataques se registraron en los sectores de Vallecillos y Pacayales. De acuerdo con el reporte policial, tres episodios ocurrieron en Vallecillos: dos dentro de viviendas y otro en un campo de fútbol, donde murieron nueve personas. Un cuarto ataque se produjo en Pacayal, donde fueron asesinadas otras tres.

Entre las víctimas figuran hombres, mujeres y niños. También se encuentra una regidora municipal, quien murió junto a su hija y su compañero de hogar.

PUBLICIDAD

Las autoridades señalaron preliminarmente que los hechos podrían estar relacionados con acciones de estructuras criminales, aunque los móviles y la identidad de todos los responsables todavía estaban bajo investigación al momento de los primeros reportes.

La tragedia vuelve a estremecer a un departamento que arrastra un preocupante historial de violencia y plantea una pregunta que las autoridades todavía deben responder: ¿quiénes están detrás de esta sucesión de masacres y qué intereses se disputan en Yoro?

84 víctimas mortales en escenarios de muertes múltiples

Las cifras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), organismo estatal hondureño de protección de derechos, revelan la dimensión de la crisis. El organismo documentó que Yoro acumulaba 24 escenarios de muertes múltiples, con 84 víctimas mortales entre diciembre de 2022 y agosto de 2026, período que no incluye necesariamente los asesinatos registrados después en Yorito.

PUBLICIDAD

El Progreso y Olanchito registraban cinco escenarios cada uno; El Negrito, cuatro; Victoria, tres; Morazán, Sulaco y Yoro, dos cada uno, mientras Santa Rita contabilizaba uno.

Los asesinatos múltiples han alcanzado distintos municipios, incluidas comunidades rurales donde la población enfrenta mayores dificultades para acceder a mecanismos de protección y respuesta institucional.

Disputas territoriales entre estructuras criminales

Una de las explicaciones más contundentes sobre lo que ocurre en Yoro proviene del portavoz de la Secretaría de Seguridad, comisionado Wilber Mayes, quien reconoció la operación de múltiples estructuras criminales en el departamento.

Los hechos violentos afectan a diversos municipios de Yoro, con registros destacados en El Progreso, Olanchito y El Negrito.

El funcionario explicó que estas organizaciones “utilizan las zonas montañosas para planificar sus actividades delictivas” y se desplazan hacia otras comunidades para cometer diferentes delitos, entre ellos sicariato, robo de ganado, extorsión, narcotráfico y narcomenudeo.

PUBLICIDAD

La afirmación apunta a uno de los elementos centrales de la crisis: las disputas por el control territorial y económico. Cuando diferentes estructuras intentan dominar las mismas zonas, los enfrentamientos pueden desencadenar asesinatos selectivos, amenazas, represalias y ataques contra personas vinculadas o consideradas cercanas a sus adversarios.

El análisis de la violencia

Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), advirtió sobre la complejidad del escenario criminal en Yoro.

La especialista señaló la presencia de maras, pandillas y estructuras vinculadas al narcotráfico, además de actividades relacionadas con plantaciones de coca y marihuana, tráfico de drogas, trasiego de armas y hallazgos de narcolaboratorios. “Lo anterior hace que los grupos criminales se peleen la zona para desarrollar sus actividades ilícitas”, manifestó Ayestas.

PUBLICIDAD

Su análisis apunta a que la violencia no puede comprenderse únicamente desde el número de homicidios, sino que debe examinarse a partir de los intereses económicos y territoriales que motivan a las organizaciones delictivas.

Ayestas insistió en la necesidad de fortalecer las capacidades de inteligencia policial y militar para identificar a los responsables y combatir las estructuras criminales. Sobre la falta de investigación efectiva fue directa: “Se requiere mayor investigación criminal que dé cuenta de quiénes son los responsables” enfatizó.

Cuatro ataques armados en las comunidades de Vallecillos y Pacayales en Yorito dejaron doce personas asesinadas, entre ellas una regidora municipal. (FOTO: Diario Tiempo)

La advertencia cobra especial relevancia frente a la repetición de masacres, pues la identificación de los autores materiales no necesariamente permite descubrir quiénes ordenan los ataques, cómo funcionan las organizaciones involucradas o cuáles son los intereses que motivan los asesinatos.

PUBLICIDAD

Por su parte el CONADEH puso el énfasis en la obligación del Estado de proteger la vida y garantizar que los asesinatos múltiples sean investigados. “Es necesario abrir una investigación seria sobre el capítulo de las muertes múltiples de personas en el país”, expresó el organismo.

Según el analisis de este organismo, coloca sobre la mesa una preocupación concreta: no basta con contabilizar las víctimas después de cada masacre. Se necesita esclarecer los hechos, identificar a los responsables, establecer los móviles y garantizar justicia para las familias.