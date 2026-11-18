Una vista aérea registra el casco urbano de Santa Fe bordeado por la crecida del río Paraná en los humedales circundantes.

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Nueve puertos del río Paraná permanecían por encima de sus cotas de evacuación esta mañana, mientras la onda de crecida avanzaba hacia el sur y el pronóstico anticipaba precipitaciones que podrían mantener elevados los niveles de agua en el Litoral.

El último informe del Instituto Nacional del Agua (INA) consignó que las estaciones de Goya y Esquina, en Corrientes, además de Reconquista y Santa Fe, en Santa Fe, superaban sus referencias de evacuación. La situación también alcanzaba a San Javier, La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante.

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De acuerdo con el relevamiento publicado por Meteored, la crecida se explica por los aportes del Alto Paraná, el río Iguazú y las lluvias acumuladas en la Cuenca del Plata. La propagación de ese caudal genera comportamientos diferentes a lo largo del curso de agua.

San Javier registró el mayor margen sobre la cota de evacuación

El caso más pronunciado era el de San Javier, donde el río alcanzó los 7,84 metros, frente a una cota de evacuación de 6,50 metros. En Paraná, la medición llegó a 5,70 metros, 70 centímetros por encima de su referencia, mientras que en Hernandarias se ubicó en 6,42 metros, sobre los 6 metros establecidos para la evacuación.

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En Goya, el nivel fue de 5,76 metros, apenas por encima de la cota de 5,70. Reconquista alcanzó los 5,61 metros, cuando el parámetro de evacuación es de 5,30; Esquina marcó 5,44 metros y Diamante, 5,85 metros.

La estación de Santa Fe capital registró 5,85 metros, por encima de los 5,70 metros de evacuación. En La Paz, la altura llegó a 6,24 metros, frente a un nivel de referencia de 6,15 metros.

Más de 4.500 personas fueron evacuadas o se autoevacuaron en cuatro provincias

La Agencia Federal de Emergencias informó que más de 4.500 personas fueron evacuadas o se autoevacuaron en Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.

Además de las localidades que ya excedían las cotas de evacuación, Victoria se encontraba sobre su nivel de alerta, con 4,68 metros ante una referencia de 4,60. San Lorenzo registraba 5,32 metros, también por encima del umbral de alerta de 5,20.

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En Rosario, el Paraná llegó a 4,86 metros, a 14 centímetros del nivel de alerta. Las proyecciones citadas prevén que la altura continúe en aumento hacia el cierre de noviembre.

El pronóstico prevé que Rosario supere su nivel de evacuación a comienzos de diciembre

Las estimaciones hidrométricas del INA para el 24 de noviembre ubicaban a La Paz en 6,08 metros, a Paraná en 5,66 y a Santa Fe en 5,77. Para Rosario, el cálculo central era de 5,21 metros, por encima de su nivel de alerta de 5 metros.

Hacia el 1 de diciembre, las proyecciones señalaban una posible baja en Santa Fe, hasta 5,49 metros, y en Paraná, hasta 5,37. En cambio, Rosario podría llegar a 5,29 metros, una altura superior a su cota de evacuación de 5,25 metros.

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El organismo aclaró que se trata de valores estimados y sujetos a márgenes de incertidumbre, por lo que las alturas reales dependerán de la evolución de los aportes y de las lluvias en la cuenca.

Las lluvias previstas en el Alto Paraná pueden demorar el descenso

El pronóstico para los siguientes siete días concentraba las lluvias más intensas en el noreste de la Cuenca del Plata, con acumulados relevantes en el sector no regulado del Alto Paraná, las cuencas media e inferior del Iguazú y el área comprendida entre Yacyretá y Corrientes.

También se esperaban precipitaciones sobre afluentes de la margen izquierda del río Paraguay. En el tramo medio del Paraná, entre Corrientes y La Paz, los acumulados locales serían más acotados.

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La persistencia de esos aportes podría sostener las alturas actuales o provocar nuevos aumentos en algunos sectores, mientras la onda de crecida continúa su desplazamiento hacia el sur.