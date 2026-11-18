Los SUV compactos dominan el ranking de los modelos más accesibles de la categoría, que tiene entre sus versiones el 45% del mercado de 0 km en 2026.

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Mal que le pese a los defensores de los sedanes y coupés deportivas, si el 45% de los autos nuevos que se venden en el mercado son de la categoría de SUV, ya no se puede considerar una moda sino más bien una verdadera tendencia.

Esa es la realidad del mercado argentino, que entre todos los segmentos comercializa 138 diferentes modelos de SUV, con otras cifras que remarcan la preponderancia de este tipo de vehículo por sobre el resto.

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Entre los diez autos más vendidos del año, hay tres autos de pasajeros, tres pick ups y cuatro SUV, y entre los 100 modelos más vendidos hay 55 autos que pertenecen a esta categoría.

La otra condición que se destaca en comparación con los otros tipos de autos es su variedad de segmentos y tecnologías de propulsión.

Mientras que en autos convencionales de los 10 más vendidos 7 son del segmento B y 9 son con motor de combustión interna, entre los 10 SUV de mayor demanda hay 5 y 5 entre los compactos y medianos, y también hay 5 modelos que ofrecen motorización híbrida. Pero además, entre los 100 autos más vendidos del mercado hay 24 SUV B y 21 SUV C, lo que muestra una polarización total en ambos tamaños de vehículo.

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La gran variable que determinó el acceso a un SUV C, sin embargo, es que, a pesar de su mayor volumen -gracias al cupo de híbridos y eléctricos que no pagan arancel de importación extrazona-, sus precios son mucho más cercanos a los de los modelos compactos de la categoría menor, por lo que muchos usuarios deciden dar el salto y pasar directamente a los más grandes sin escalas intermedias.

Los 10 SUV más accesibles en noviembre

El SUV Kaiyi X3 pertenece al segmento B, viene de China y tiene motor naftero. Esto lo obliga a pagar el arancel extrazona de 35%. (GEP)

1. Kaiyi X3: USD 22.000 o $34.650.000

Es un SUV del segmento B con motorización 1.5 litros naftero de 114 cv y 143 Nm y con caja automática CVT. Es uno de los modelos que aún pagando el 35% de arancel extrazona por provenir de China, tiene precios más bajos de los vehículos similares de origen local y regional.

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Volkswagen lanzó el Nivus Sense y posibilitó una baja significativa de precio que le permite pelear entre los autos más accesibles. (Volkswagen Argentina)

2. Volkswagen Nivus: $34.974.950

Aunque originariamente era un crossover, este producto de Volkswagen está encuadrado entre los nuevos SUV Coupé. Se hace en Brasil y gracias a la versión Sense de entrada de gama que lanzó la marca pocos meses atrás, tiene un precio que le permite competir en la franja más baja del mercado.

El Chery Tiggo 2 es otro de los SUV compactos chinos que está entre los más económicos con motorización convencional.

3. Chery Tiggo 2 Pro Max: USD 23.000 o $36.225.000

Es el más pequeño de la familia de SUV de Chery y se ofrece en caja manual o automática, que tiene un precio de USD 25.500. Está propulsado por un motor naftero aspirado 1.5 litros de 116 CV de potencia, y su procedencia también es China pagando arancel de importación.

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El Nissan Kait es el heredero del Kicks de anterior generación, aunque con un diseño exterior renovado. (Nissan Argentina)

4. Nissan Kait: $37.289.300

Este modelo se fabrica en Brasil y llegó como el heredero del popular y exitoso Kicks que con su nueva generación subió a la categoría de SUV-C. El Kait mantiene la plataforma del Kicks anterior (también llamado Kicks Play) con el motor 1.6 aspirado de 120 CV y caja de velocidades automática tipo CVT.

VW Tera, el más reciente producto de Volkswagen es el B-SUV con mayores ventas en Argentina.

5. Volkswagen Tera: $38.625.400

Es el último lanzamiento regional de la marca y el vehículo de mayor volumen de Volkswagen en el mercado argentino. Además, es el SUV-B que acumula mayores ventas en los primeros 10 meses del año. Se produce en Brasil y tiene motorización únicamente de combustión interna, aunque en cuatro versiones una con motor 1.6 litros atmosférico de 110 CV con caja manual, y tres con el Turbo 1.0 litros de 101 CV con caja automática.

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El Chevrolet Spark EUV es el SUV 100% eléctrico más accesible del mercado

6. Chevrolet Spark EUV: $39.037.900

Este es uno de los casos en los que el cupo de autos híbridos y eléctricos logró penetrar en el ranking de los modelos más vendidos en Argentina. El Spark EUV es 100% eléctrico y lo importa GM desde China, y aún perteneciendo al segmento B, está por debajo del precio de otros modelos del segmento como los propios Chevrolet Sonic y Tracker.

El MG ZS ahora tiene versión naftera con un precio competitivo con los productos regionales a pesar de pagar 35% de arancel

7. MG ZS Naftera: USD 24.900 o $39.217.500

Después de mostrar primero sus versiones híbridas MG lanzó al mercado argentino los modelos térmicos de sus dos primeros vehículos en el país, el MG3 y el SUV ZS. Este es un segmento B alto, prácticamente de las dimensiones de un segmento C, y ahora llega con una versión naftera de 1.5 litros y 114 HP, asociado a una transmisión automática CVT.

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El Citroën Basalt fue el primer SUV Coupé del mercado regional

8. Citroën Basalt: $39.410.000

Stellantis está en octavo lugar en el ranking de los SUV más accesibles con este SUV Coupé que desde su lanzamiento había ocupado el primer lugar en la segmentación por precio de la categoría. El Basalt se hace en Brasil y tiene 4 versiones, dos con el motor 1.3 litros aspirado y dos con el turbo T200 de 120 CV, combinando caja manual y automática entre ellos.

Chevrolet Sonicla nueva propuesta de General Motors en el segmento de los SUV compactos.

9. Chevrolet Sonic: $40.624.900

Fue el último lanzamiento de General Motors Argentina y ocupa un espacio entre la gama de autos de pasajeros Onix y la de SUV compactos de Tracker. El Sonic es también un SUV Coupé por su silueta, aunque, como en el caso del VW Nivus, para muchos usuarios no es un SUV sino un crossover. Tiene la mecánica turbo de 1.0 litros y 116 CV con caja automáticas en las dos versiones que se comercializa en Argentina.

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El Renault Kardian se produce en Brasil y es el hermano menor de Boreal y Koleos

10. Renaut Kardian: $41.040.000

Es el modelo de entrada a la nueva gama de SUV de Renault que se complementa con Boreal y Koleos en los segmentos C y D. El Kardian se fabrica en Brasil, tiene cuatro versiones con dos diferentes motorizaciones, la 1.6 litros atmosférica de 115 CV y la turbo 3 cilindros 1.0 litros de 120 CV con caja automática de doble embrague.

Inmediatamente después del puesto diez aparecen los modelos más vendidos, con Chevrolet Tracker en el puesto 11 y Toyota Yaris Cross en el 12mo. En cambio el Ford Territory, el SUV que lidera las ventas totales de la categoría, está en el puesto 22.

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