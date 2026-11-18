Las autoridades señalaron a Víctor Manuel de los Santos Suero por la compra de los aparatos sustraídos en un negocio de metales de Villa Juana./ (Redes Diego Pesqueira)

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La Policía Nacional de República Dominicana informó que dos hombres fueron detenidos por su presunta vinculación con el robo de medidores eléctricos y la comercialización de sus piezas en distintos sectores del Distrito Nacional. El caso quedó bajo investigación de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y será remitido al Ministerio Público.

Según informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, los arrestados fueron identificados como Domingo Vigay Agramonte, alias “El Eléctrico”, de 59 años, y Víctor Manuel de los Santos Suero, de 39. La institución atribuye al primero la sustracción de los aparatos, mientras que al segundo le imputa haberlos adquirido en un negocio informal de compra y venta de metales en Villa Juana.

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De acuerdo con la investigación policial, agentes de la DICRIM ubicaron a Vigay Agramonte en imágenes que lo mostrarían mientras retiraba medidores de instalaciones eléctricas. La pesquisa también apunta a que De los Santos Suero recibía los equipos sustraídos y los compraba para su posterior comercialización o desarme.

Durante los procedimientos, los agentes ocuparon cuatro medidores eléctricos completos, 15 etiquetas o sensores antihurto, piezas, alambres, cuchillos, herramientas de corte y equipos eléctricos. La Policía señaló que esos elementos habrían sido usados para desmontar los dispositivos.

Los arrestados están vinculados a la sustracción de medidores eléctricos y al comercio de sus piezas./ (Redes Diego Pesqueira)

Pesqueira indicó que los dos detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público junto con los objetos incautados. La investigación deberá establecer si existieron otros involucrados en la sustracción, acopio, desmantelamiento o venta de los medidores.

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El expediente se conoce en un contexto de operativos recientes contra delitos contra la propiedad en varias provincias de República Dominicana. Este 18 de noviembre, la Policía informó el arresto de Wisle Pie, conocido como “El Tuerto”, quien era requerido por una orden judicial por un presunto robo a una vivienda del sector Corral Grande, en Dajabón.

Según la denuncia citada por las autoridades, varias personas habrían ingresado durante la madrugada del 22 de octubre tras romper parte de la estructura de la casa. Del lugar habrían sustraído teléfonos celulares, una mochila, una cartera y otros bienes. El arrestado quedó bajo custodia para su presentación ante el Ministerio Público.

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En otro operativo, la Policía detuvo en Santiago a cinco personas por casos que incluyen robos, estafa electrónica, amenazas y falsificación de documentos. Entre ellos figura un hombre de 36 años, acusado de sacar bebidas alcohólicas de un comercio en La Barranquita, y una mujer de 40 años, requerida por su presunta participación en el robo de prendas y otros artículos de una tienda en Los Llanos de Gurabo.

Los agentes de la DICRIM ocuparon cuatro medidores completos, sensores antihurto y herramientas de corte para desarmar dispositivos./ (Redes Diego Pesqueira)

El Código Penal prevé penas por robo y comercio de bienes de origen ilícito

El Código Penal dominicano, instituido por la Ley 74-25 y modificado por la Ley 44-26, define en su artículo 224 el robo como la sustracción de bienes de otra persona por cualquier medio. La pena prevista para la figura básica es de uno a dos años de prisión menor y multas de tres a seis salarios mínimos del sector público.

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La norma contempla sanciones mayores cuando existen circunstancias agravantes. El artículo 225 fija penas de cinco a 10 años de prisión mayor y multas de 10 a 20 salarios mínimos para determinados casos de robo agravado. El artículo 226 eleva la sanción a entre 10 y 20 años de prisión mayor cuando el hecho afecta, entre otros supuestos, bienes del Estado o bienes privados destinados al servicio público.

Además, el artículo 227 castiga el comercio de objetos robados. Quien venda, intercambie, empeñe o trafique bienes sustraídos o de procedencia ilícita puede enfrentar penas de cinco a 10 años de prisión menor, además de multas de 20 a 30 salarios mínimos del sector público. La calificación jurídica final en el caso de los medidores corresponderá al Ministerio Público y a los tribunales.

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