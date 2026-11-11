Vacaciones de verano: cuánto cuesta viajar a los destinos más elegidos del país desde Buenos Aires

Viajar a Mendoza, uno de los destinos más elegidos de Cuyo, cuesta desde $200 mil por persona ida y vuelta.

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Con las vacaciones de verano cada vez más cerca, el costo del traslado es uno de los primeros datos que definen a dónde viajar. Para la primera quincena de enero, los pasajes desde Buenos Aires hacia los destinos turísticos más elegidos del país van desde $112.480 hasta $1.326.600, según el lugar y el medio de transporte.

Los datos relevados por Infobae corresponden a los pasajes de ida y vuelta más baratos publicados por las empresas de micro y de avión, tomando como día de salida el 1° de enero y de regreso el día 15 de ese mismo mes. En todos los casos hay muchas más opciones disponibles, pero en esta oportunidad solo se tomó la más económica de cada destino. Los valores son para una sola persona, por lo que un grupo familiar de cuatro integrantes debe pensar en presupuestos más altos.

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Córdoba es el destino más barato en ambos medios: $112.480 en micro y $135.099 en avión. En el otro extremo, entre los destinos nacionales, aparecen El Calafate, con $1.326.600 en avión, y Bariloche, donde el micro cuesta $478.000.

En algunos casos, no hay competencia entre el transporte aéreo y el terrestre. Por citar un ejemplo, no existen pasajes de avión a Pinamar ni a Villa Gesell, y tampoco de micro a El Calafate. En tres destinos, Iguazú, Salta y Bariloche, el pasaje de avión resulta más barato que el de micro, algo que no ocurre en el resto de los destinos nacionales con ambas opciones.

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La costa atlántica

Los tres destinos bonaerenses están entre los más accesibles de la lista. Pinamar es el más económico en micro, con $117.000 ida y vuelta por persona, mientras que Villa Gesell y Mar del Plata cuestan $126.000 cada uno por ese medio, es decir, $9.000 más que Pinamar. Mar del Plata es el único de los tres con pasajes de avión, a $215.171, lo que implica $89.171 más que el micro.

Pinamar es el destino más económico para viajar en micro desde Buenos Aires. (Pablo Kauffer)

Según las proyecciones climáticas, la costa bonaerense tendría durante el verano lluvias algo superiores a las habituales y temperaturas levemente inferiores por la nubosidad, con tormentas aisladas.

Córdoba, Mendoza y el norte

Además de ser el destino más barato, Córdoba tiene una diferencia de $22.619 entre el micro y el avión. En Mendoza, el micro cuesta $200.000 y el avión, $314.436, es decir, $114.436 más, siempre hablando de los valores ida y vuelta desde Buenos Aires.

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Iguazú es uno de los casos en que el avión ($170.952) resulta más barato que el micro ($198.000), con una diferencia de $27.048. Algo similar ocurre en Salta, donde el pasaje aéreo más económico es de $250.907 y el de micro, de $260.000, una diferencia de $9.093. En Jujuy, en cambio, el micro cuesta lo mismo que en Salta, $260.000, pero el avión llega a $655.736, es decir, $395.736 más que el micro.

En materia climática, las proyecciones indican que Córdoba y Mendoza tendrían lluvias normales o superiores a las habituales. Salta y Jujuy, en tanto, aparecen con menor exposición a los excesos de precipitaciones, aunque con temperaturas por encima de lo normal.

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La Patagonia

Bariloche es el destino nacional más caro para viajar en micro, entre los sitios analizados ($478.000 ida y vuelta por persona), aunque en avión el pasaje más barato es de $399.657, es decir, $78.343 menos. En El Calafate, en cambio, solo hay ofertas aéreas, y el valor de $1.326.600 es el más alto de todos los destinos relevados.

Para viajar a El Calafate, se debe sacar un pasaje aéreo, ya que no hay colectivos que cubran ese recorrido. (Reuters)

En el extremo sur, como en El Calafate, las proyecciones climáticas indican menos lluvias y temperaturas altas, una combinación que puede elevar el riesgo de incendios, por lo que el estado de senderos y rutas será un dato a revisar antes de viajar.

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Cuánto cuesta viajar a Brasil

Brasil es siempre una de las opciones más elegidas por los turistas argentinos. En este caso, se analizaron los precios de los pasajes a Florianópolis y Camboriú, ambos en el estado de Santa Catarina. En Florianópolis, el pasaje de micro más barato cuesta $461.162 y el de avión, $725.656, una diferencia de $264.494. En Camboriú solo hay ofertas de micro, a $482.336, el valor más alto entre todos los pasajes de ese medio.

Para esa región, las proyecciones de El Niño anticipan más lluvias y más días nublados en el verano, y Santa Catarina aparece entre las zonas más expuestas a temporales y precipitaciones por encima de la media.

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Ante ese escenario, los especialistas consultados por Infobae recomendaron reservar con opciones de cambio o cancelación flexibles. Además, aconsejaron usar la tendencia estacional para elegir el destino y revisar pronósticos y alertas oficiales entre siete y diez días antes de viajar.

Las cifras permiten comparar el costo del traslado, aunque el presupuesto final dependerá también del alojamiento y de la cantidad de viajeros. Además, se debe considerar que otras fechas, diferentes a la primera quincena de enero, podrían resultar más costosas o más economícas según el caso.