Demoras en el Tren Sarmiento

Guardar

La empresa Trenes Argentinos denunció que durante la madrugada se produjo un acto de vandalismo en instalaciones de la línea Sarmiento, lo que ocasionó daños en el sistema de señalamiento y afectó el funcionamiento de los pasos a nivel ubicados entre las calles Donato Álvarez y Condarco.

Se trata del tramo comprendido entre las estaciones Flores y Caballito en donde se están registrando demoras de unos 15 minutos.

PUBLICIDAD

Como consecuencia de este episodio, las barreras de las intersecciones de ese sector quedaron fuera de servicio, informaron fuentes oficiales.

Trenes Argentinos denunció actos de vandalismo en el sistema de señalamiento de la línea Sarmiento entre Flores y Caballito (Foto: Archivo)

El robo de cables en una caja de señalamiento generó una situación de caos en la circulación de los barrios afectados. Poco después de las 9, llegaron efectivos policiales para ordenar el tránsito.

La compañía estatal informó que el personal técnico y operativo “trabaja en el lugar para reparar los daños, verificar el correcto funcionamiento del sistema y realizar los ajustes necesarios para restablecer las condiciones habituales de circulación”.

“La empresa rechaza este tipo de acciones, que no solo generan inconvenientes en la prestación del servicio, sino que también comprometen la seguridad operacional y ponen en riesgo a pasajeros, trabajadores ferroviarios y peatones”, protestó Trenes Argentinos en un comunicado oficial.

PUBLICIDAD

En ese marco, anticiparon que realizarán la correspondiente denuncia para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades legales.

Un comunicado de la empresa Trenes Argentinos detalla los daños en el señalamiento de la línea Sarmiento causados por un acto de vandalismo.

Servicio limitado durante el fin de semana

A raíz de las obras que el Gobierno está implementando en el marco de la Emergencia Ferroviaria, la línea Sarmiento tendrá un recorrido reducido durante el próximo fin de semana largo por trabajos de renovación en el sistema de señalamiento. La medida será similar a la prevista para la línea Mitre.

Según informó Trenes Argentinos, las formaciones circularán solo entre Once y Castelar desde las 14 del sábado 21 hasta el último servicio del lunes 23 de noviembre. Durante ese lapso quedará interrumpido el tramo entre Castelar y Moreno.

PUBLICIDAD

Las obras se concentrarán en la actualización de los circuitos de vía ubicados entre San Antonio de Padua e Ituzaingó.

Los trabajos forman parte de la fase final de la renovación integral de los cables de señalamiento y circuitos de vía en el sector comprendido entre Morón y Moreno. La mejora programada podría suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables.

El recorrido entre Castelar y Moreno permanecerá interrumpido desde la tarde del sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre.

Según se informó, esta obra se viene ejecutando en diferentes etapas durante las cuales se produjo el zanjeo para la sustitución de los cables, su recambio y las readecuaciones de las mesas de mando de señales de Haedo, Castelar y Moreno.

PUBLICIDAD

“El objetivo de estas tareas en la línea Sarmiento es fortalecer el sistema a partir de intervenciones en las áreas más sensibles de la operación ferroviaria, priorizando la seguridad de los pasajeros a partir del uso eficiente de los recursos públicos”, informaron en un comunicado.

Estos cambios en la infraestructura ferroviaria se suma a los trabajos de modernización de las señales que Trenes Argentinos Infraestructura también efectúa entre Liniers y Villa Luro y el reemplazo de los aparatos de vías en Caballito.

El martes 24, el servicio retomará su funcionamiento habitual.