La morosidad de los créditos a las familias alcanzó el 18,2% en septiembre, pese a una leve reducción mensual (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La morosidad de los créditos a las familias registró una leve baja en septiembre, aunque se mantuvo en niveles muy superiores a los de un año atrás. Según un informe elaborado por EcoGo y la Universidad Austral, el 26,9% de los deudores presentó al menos un saldo irregular, mientras que el porcentaje del crédito en situación de mora alcanzó el 18,2%. Este último indicador retrocedió apenas 0,2 puntos porcentuales respecto de agosto, pero acumuló un incremento de 8,6 puntos porcentuales en comparación con septiembre de 2025.

El relevamiento, que utilizó información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), mostró además que el crédito a las personas físicas alcanzó un máximo de $104,6 billones, con un crecimiento real del 0,8% mensual y del 3,1% interanual. De esta manera, el financiamiento continuó expandiéndose, mientras que los indicadores de incumplimiento permanecieron muy por encima de los registrados durante el año anterior.

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La evolución de la morosidad presentó dos comportamientos diferentes. Por un lado, el porcentaje de los préstamos con atrasos disminuyó levemente durante septiembre. Por otro, la proporción de personas que registraron dificultades para cumplir con alguna de sus obligaciones se mantuvo prácticamente sin cambios respecto de agosto.

En concreto, el 26,9% de los deudores registró al menos un saldo irregular, una proporción que aumentó 7,2 puntos porcentuales en los últimos doce meses. Esto significa que más de uno de cada cuatro deudores incluidos en el relevamiento presentó algún incumplimiento.

La diferencia entre ambos indicadores resulta importante. La mora por monto mide qué proporción del dinero prestado se encuentra en situación irregular, mientras que la mora por cantidad de deudores refleja el porcentaje de personas que presentan al menos una deuda con atrasos. Por lo tanto, una persona puede mantener al día parte de sus obligaciones y, al mismo tiempo, figurar entre los deudores morosos por registrar incumplimientos en otra entidad.

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El informe también distinguió entre la mora total y la denominada mora operativa, que excluye los créditos clasificados en situación 5, considerados irrecuperables. En septiembre, la mora operativa se ubicó en el 9,8% de la cartera, con una reducción de 0,8 puntos porcentuales respecto del mes anterior. Sin embargo, en la comparación interanual registró un incremento de 2,3 puntos porcentuales.

Por su parte, los préstamos clasificados como irrecuperables representaron el 8,5% del crédito informado. Esta diferenciación permite observar por separado los saldos que presentan distintos grados de irregularidad y aquellos que las entidades clasifican en la categoría de mayor deterioro.

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La morosidad en bancos y prestamistas no financieros

Uno de los datos más relevantes del estudio surgió de la comparación entre los bancos y los proveedores no financieros de crédito, un grupo que incluye plataformas de préstamos, otros prestamistas no bancarios y emisoras no bancarias de tarjetas.

El 26,9% de los deudores registró al menos un saldo irregular, según el informe de EcoGo y la Universidad Austral REUTERS/Agustín Marcarian

En septiembre, la morosidad por monto de los proveedores no financieros alcanzó el 31,8%, prácticamente el doble del 15,9% registrado en el sistema financiero.

La diferencia también apareció en la evolución interanual. Mientras que la mora de los bancos y demás entidades financieras aumentó 7,9 puntos porcentuales respecto de septiembre de 2025, entre los proveedores no financieros el incremento llegó a 12,2 puntos porcentuales. Además, el comportamiento mensual fue distinto. La morosidad del sistema financiero disminuyó 0,2 puntos porcentuales, mientras que la correspondiente a los prestamistas no financieros aumentó 0,1 puntos porcentuales.

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La distribución del crédito mostró que el sistema financiero concentró el 85,3% del financiamiento a las personas físicas, equivalente a $89,2 billones. Los proveedores no financieros representaron el 14,7% restante, con un volumen de $15,4 billones.

Al considerar exclusivamente la mora operativa, las diferencias entre ambos segmentos se redujeron, aunque continuaron siendo significativas. En las entidades financieras, este indicador se ubicó en el 8,9%, frente al 15% correspondiente a los proveedores no financieros.

El informe también identificó diferencias importantes en la participación de los prestamistas no bancarios entre las distintas jurisdicciones. La Rioja presentó la mayor incidencia de proveedores no financieros, que representaron el 35% del crédito provincial.

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Las provincias con mayor morosidad

La radiografía provincial mostró fuertes diferencias en los niveles de incumplimiento de los créditos personales.

La Rioja encabezó el ranking nacional de morosidad, con el 26% del monto financiado en situación irregular. En segundo lugar se ubicó San Luis, con el 24,4%, seguida por Santa Cruz, con el 24,3%. También registraron niveles elevados Catamarca, con el 23,2%; San Juan, con el 22,2%; Tucumán, con el 21,6%; y Tierra del Fuego, con el 21,5%.

La provincia de Buenos Aires presentó una morosidad del 21,2%, por encima del promedio nacional del 18,2%. En tanto, Formosa y Corrientes registraron un 20,8%, Santiago del Estero alcanzó el 20,7% y Chaco se ubicó en el 20,4%.

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En el extremo opuesto, La Pampa registró el menor nivel de morosidad del país, con el 9,4% del crédito informado. Le siguieron la Ciudad de Buenos Aires, con el 12,3%, y Entre Ríos, con el 14,5%. Otros distritos con indicadores inferiores al promedio nacional fueron Santa Fe, con el 15,1%; Córdoba, con el 15,2%; Neuquén, con el 15,6%; y Río Negro, con el 17,5%.

El informe también permitió identificar las jurisdicciones con mayor proporción de personas que registraron al menos una obligación crediticia irregular.

En este caso, La Rioja volvió a ocupar el primer lugar, con el 37% de los deudores en situación de mora. Le siguieron Catamarca, con el 35,9%; San Luis, con el 35,6%; San Juan, con el 35,3%; y Chaco, con el 34,1%.

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Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires presentó la menor proporción de deudores morosos, con el 15,7%. La Pampa registró un 20,4%, Neuquén un 23,7% y Santa Fe un 23,9%.

El crédito a las familias alcanzó un nuevo récord

Mientras los indicadores de morosidad continuaron en niveles elevados, el financiamiento a las personas físicas registró una nueva expansión durante septiembre.

Según el relevamiento de EcoGo y la Universidad Austral, el stock de crédito alcanzó los $104,6 billones a precios de septiembre de 2026, lo que representó un crecimiento real del 0,8% respecto de agosto y del 3,1% frente al mismo mes del año anterior. El monto superó en un 0,2% el máximo anterior, registrado en diciembre de 2025, cuando el crédito real se ubicó en $104,4 billones.

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El estudio también analizó el nivel de endeudamiento promedio por persona en cada jurisdicción, así como la cantidad de deudores en relación con la población. A nivel nacional, la deuda promedio por deudor se ubicó en $5 millones, con 454 deudores cada 1.000 habitantes.

Tierra del Fuego presentó el mayor endeudamiento promedio, con $8,8 millones por deudor. Le siguieron la Ciudad de Buenos Aires, con $7,5 millones; Neuquén, con $7,1 millones; y Santa Cruz, con $7 millones.