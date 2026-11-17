La particular propuesta de un intendente que busca ser gobernador de la provincia de Buenos Aires: caminará 350 kilómetros hasta La Plata

Guardar

La carrera electoral para llegar a la gobernación de la provincia de Buenos Aires ya se inició de cara a los comicios del próximo año. Mientras el peronismo y la oposición comienzan con los debates internos, un intendente bonaerense anunció que se presentará a las elecciones con una particular propuesta: caminará cerca de 350 kilómetros hasta La Plata.

Se trata de Franco Flexas, jefe comunal de Los Toldos, un pueblo ubicado en el corazón productivo de la provincia y que tiene apenas 20 mil habitantes. Fue el propio Flexas quien anunció la iniciativa en sus redes sociales, que comenzó este martes con un pequeño trayecto hasta otra localidad cercana como San Emilio.

PUBLICIDAD

Flexas nació el 11 de mayo de 1977 en el partido bonaerense de General Viamonte y estudió Abogacía en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Ejerció como docente universitario y se desempeñó como Director de Asuntos Municipales de la Universidad Nacional del Noreste de la provincia de Buenos Aires. Está afiliado a la Unión Cívica Radical (UCR) y su vínculo es de larga data: en 2011 fue precandidato a intendente por UDESO, aunque cayó derrotado en las primarias.

El intendente Franco Flexas inició una caminata de 350 kilómetros hacia La Plata para presentar su candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires

Enrolado en la corriente interna “Doctrina y militancia”, un grupo de dirigentes jóvenes de la Cuarta Sección Electoral, se lanzó nuevamente en 2015 y obtuvo el triunfo con el Frente Cambiemos con el 48,34% de los votos. Desde entonces, su caudal electoral fue en aumento: en 2019, bajo el sello de Juntos por el Cambio, se impuso con el 53,60% frente al 45,41% del candidato del Frente de Todos, Mauricio Martín; y en 2023 consiguió su tercer mandato consecutivo con el 50,19% contra el 36,9% del postulante de Unión por la Patria, Daniel Alberto López.

PUBLICIDAD

La caminata que empezó este martes seguirá una dinámica cotidiana: cada jornada tendrá un tramo de marcha entre localidades y un espacio de reunión con los vecinos de cada pueblo visitado. En total, el recorrido previsto supera los 350 kilómetros y demandará aproximadamente 20 días. Para llevar adelante la travesía, Flexas solicitó licencia en el municipio y dejó a la concejala Florencia Adamini a cargo del Gobierno local. “Todos los días va a haber un momento de caminata de un pueblo a otro y después reuniones con los vecinos”, adelantó el intendente, y precisó que la idea es “compartir este viaje y escuchar las necesidades de los bonaerenses”. Respecto del alojamiento, el jefe comunal señaló que varios vecinos ya le ofrecieron sus casas a lo largo del camino. Un equipo de filmación lo acompañará para registrar la experiencia en redes sociales.

El dirigente radical ganó la intendencia de Los Toldos con el 48,34 por ciento de los votos en 2015 y retuvo el cargo con más de la mitad del apoyo electoral en 2019 y 2023

La decisión de recorrer la provincia a pie tiene una explicación política concreta. Flexas sostiene que, cuando va a La Plata en auto, pasa de un pueblo a otro en 20 minutos sin detenerse a escuchar. “Caminar es tomarse el tiempo para escuchar a las personas”, afirmó el dirigente radical. Desde esa perspectiva, apunta al centralismo del Poder Ejecutivo bonaerense como uno de los problemas estructurales de la provincia. “La Provincia se volvió una planilla donde cada uno de nosotros se volvió un impuesto o un gasto”, cuestionó, quien considera que gobernar un municipio pequeño le dio herramientas que, a su juicio, la política grande perdió: la obligación de dar la cara ante los vecinos todos los días y de escuchar tanto lo que resulta cómodo como lo que no.

PUBLICIDAD

La candidatura a gobernador de Flexas se inscribe dentro de Construir Buenos Aires, una agrupación disidente de la conducción actual de la UCR bonaerense, referenciada en el exintendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández. El anuncio formal llegó días antes del inicio de la caminata, aunque el propio Flexas había anticipado sus aspiraciones durante el encuentro de la agrupación realizado en septiembre en Tornquist. Allí, junto al diputado nacional Pablo Juliano, encabezó el panel de apertura sobre el escenario electoral de cara a 2027. “Después de 20 años el radicalismo presentará el año que viene un candidato a gobernador y volveremos a ser un partido provincial con proyecto propio”, sostuvo el intendente en esa ocasión. En ese mismo marco, Flexas marcó distancia de un eventual acuerdo del ala radical con La Libertad Avanza (LLA), al señalar que existen diferencias de fondo entre ambas fuerzas respecto del rol que debe asumir el Estado.

El lanzamiento de la campaña coincide con las negociaciones en la Legislatura bonaerense sobre los proyectos referidos a las reelecciones de los intendentes

La decisión del intendente se da en el marco de la disputa por las reelecciones indefinidas, que es uno de los motivos de debate en la Legislatura bonaerense. Según informó Infobae, el proyecto impulsado por el oficialismo peronista ya cosechó el rechazo de toda la oposición y de parte de la propia bancada del gobernador Axel Kicillof: los tres legisladores del Frente Renovador que integran el bloque de Fuerza Patria se encuentran fuera de esa ecuación.

PUBLICIDAD

Una de las alternativas que circula en los pasillos legislativos es recuperar un proyecto ya aprobado en el Senado, que habilita un tercer mandato consecutivo para diputados, senadores, concejales y consejeros escolares, incorporarle modificaciones en la Cámara de Diputados para incluir a los intendentes y enviarlo nuevamente al Senado para su sanción definitiva.

Las respuestas de Flexas sobre su particular propuesta

La particular propuesta de un intendente que busca ser gobernador de la provincia de Buenos Aires: caminará 350 kilómetros hasta La Plata

Desde que difundió el anuncio de la caminata, Flexas recibió una serie de consultas recurrentes a través de las redes sociales. Una de las más repetidas fue si realmente realizaría el trayecto a pie. “Sí, caminando de verdad”, confirmó el intendente, que también precisó la extensión del recorrido: más de 350 kilómetros en aproximadamente 20 días. Sobre la gestión municipal durante su ausencia, aclaró que se tomó una licencia por vacaciones, aunque remarcó que no se trata de un descanso: “De todas maneras, hay todo un equipo trabajando y que va a seguir trabajando. Por supuesto que voy a estar conectado ante cualquier necesidad”. La organización de la travesía, señaló, lleva meses de planificación.

PUBLICIDAD

Consultado sobre por qué La Plata es el punto de llegada, fue directo: “Ahí se toman todas las decisiones. Es la capital de la provincia. Simbólicamente tiene que ver con el lugar a donde tenemos que llegar, porque la voz de todos los bonaerenses tiene que terminar en la provincia para conseguir resultados concretos”.