Fue alrededor de las 22 cuando cuatro chicos de entre 10 y 14 años treparon el tanque de la Plaza Santa Marta, en la intersección de Valparaíso e Intendente Tavano, y no encontraron la manera de bajar, lo que activó un operativo con 14 bomberos que concluyó en minutos y sin heridos

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Cuatro chicos de entre 10 y 14 años quedaron atrapados en la cima de un tanque de agua en la Plaza Santa Marta de Lomas de Zamora. Lo que había comenzado como una travesura terminó con un operativo de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora que movilizó tres dotaciones y 14 efectivos para rescatarlos.

Todo ocurrió la noche del lunes, alrededor de las 22. Los menores habían trepado el tanque ubicado en la intersección de las calles Valparaíso e Intendente Tavano, pero una vez arriba no encontraron la manera de descender. El jefe del Cuerpo de Bomberos, Gustavo Liuzzi, lo describió con precisión: “Se subieron cuatro chicos de entre 10 a 14 años que se subieron, pero después no podían bajar, comenzaron a gritar y nos llamaron”, según informó el medio regional La Unión.

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Recibido el aviso, el cuerpo de bomberos se desplegó de inmediato hacia la plaza con la unidad escalante, un vehículo especializado que permite trabajar a alturas de hasta 30 metros y cuya operación requiere personal capacitado. Al mando del segundo jefe del Cuerpo Comandante, Federico Vicente, los 14 efectivos llegaron al lugar en un tiempo que, según el propio Liuzzi, no superó los 10 minutos. “Tardamos unos 10 minutos para llegar al lugar y enseguida se trabajó para que los chicos bajen sanos y salvos”, declaró.

Mientras el personal especializado trabajaba en altura, padres y hermanos de los menores esperaron en la base de la estructura durante todo el procedimiento. Los bomberos que intervinieron señalaron que los chicos se encontraban muy asustados, por lo que parte del operativo consistió en contenerlos para que el descenso se desarrollara sin contratiempos. Finalmente, los cuatro fueron bajados ilesos.

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La intervención se extendió más allá del círculo familiar: la plaza se fue colmando de vecinos que se acercaron a presenciar el rescate en vivo. Concluido el operativo, los residentes de la zona volcaron su agradecimiento a través de las redes sociales por la respuesta del cuerpo de bomberos.

Una mujer quedó atrapada con sus dos hijos en un edificio que se prendió fuego: el impactante rescate

El fuego se desató pasadas las 17 horas en la planta superior de un bazar, sobre calle Chiclana frente a la Plaza Rivadavia, y obligó a un funcionario de Defensa Civil a cortar el enrejado de un balcón para sacar a los chicos, cuya escalera interna ya había colapsado

Un incendio se desató en la planta superior de un bazar, en la primera cuadra de calle Chiclana, en pleno centro de Bahía Blanca. El siniestro dejó tres personas hospitalizadas por inhalación de humo —dos menores y su madre—, requirió el rescate de los chicos desde el exterior del edificio y comprometió de forma grave la estructura del inmueble.

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El siniestro ocurrió el pasado miércoles y afectó al local, ubicado frente a la Plaza Rivadavia y contiguo a dos entidades bancarias, en un edificio de tres plantas que alguna vez fue sede del recordado Café Nº 1. Las llamas se concentraron en el piso superior y, según una versión surgida de testimonios de empleados del comercio —que el abogado Juan Ignacio Vitalini, representante legal de la familia damnificada, compartió en declaraciones al programa Panorama por LU2—, el fuego podría haberse iniciado en un depósito de esa planta alta. Vitalini aclaró que no hay una determinación oficial sobre el origen del siniestro y que los peritos deberán establecer las causas.

Cuando el humo comenzó a ganar terreno en la estructura, dos menores se encontraban en la planta alta del edificio. La escalera interna ya había colapsado para ese momento, lo que hizo imposible el acceso convencional.

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Fue entonces cuando el funcionario de Defensa Civil, Braian Lardet, tomó una escalera exterior, llegó hasta el balcón donde los chicos aguardaban y debió cortar parte del enrejado de hierro que cubría ese acceso para poder sacarlos. “Tuvo la valentía de subirse, cortar parte de esa reja y rescatarlos”, describió Vitalini en el programa radial. La madre de los menores también sufrió inhalación de humo al intentar llegar hasta ellos por sus propios medios.

Las tres personas —los dos niños y su madre— fueron trasladadas y permanecían en observación en el Hospital Municipal al momento de las declaraciones del abogado. Según Vitalini, se esperaba que los tres recibieran el alta en el transcurso de esa jornada. “Por suerte no pasó de eso: pequeñas quemaduras, pero gracias a Dios están todos a salvo”, señaló. Además, otras dos mujeres debieron ser asistidas en el lugar y trasladadas en ambulancia del SAME por cuadros de inhalación de humo,.

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