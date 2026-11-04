Video: cuatro camiones con combustible explotaron junto a una estación de servicio en Corrientes

El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana sobre la colectora de la Ruta Nacional 12 y calle Cuba, donde los vehículos cargados con diésel ardieron a metros de los surtidores; el establecimiento suspendió la atención al público y un operativo con cinco unidades de emergencia logró controlar las llamas sin heridos

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Cuatro camiones cisterna cargados con combustible diésel se incendiaron durante la mañana de este miércoles en la ciudad de Corrientes, sobre la colectora de la Ruta Nacional 12. Las detonaciones que escucharon los vecinos bastaron para encender las alarmas, ya que el predio donde ardían los vehículos quedaba pegado a una estación de servicio.

Fueron los propios residentes de la zona quienes dieron el primer aviso. Los llamados al sistema de emergencias describían detonaciones que provenían del sector donde los camiones estaban estacionados. Con combustible diésel a bordo y una estación Axion a metros, las dotaciones de respuesta no tardaron en movilizarse. El establecimiento, de hecho, interrumpió la atención al público de forma preventiva ante la cercanía de los surtidores con el foco de las llamas.

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El operativo de control desplegado en el lugar involucró a bomberos de la Policía de Corrientes, dotaciones de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Corrientes y personal de la Brigada de Incendios Forestales, con al menos cinco unidades de emergencia presentes en el lugar.

Tras intensas tareas, los equipos lograron dominar el avance del fuego. La asociación de bomberos voluntarios difundió imágenes del procedimiento y confirmó que las llamas habían sido controladas; sin embargo, el personal continuó con maniobras de enfriamiento para prevenir nuevos focos, en parte por la presencia de viento en la zona.

Bomberos voluntarios y personal policial trabajaron para controlar las llamas que consumieron los cuatro camiones cisterna sobre la colectora de la Ruta Nacional 12 en Corrientes

En simultáneo, personal del servicio de emergencias 107 acudió al predio para evaluar si había personas lesionadas. Efectivos de la Comisaría 20ª y de la Dirección de Seguridad Metropolitana también intervinieron para garantizar el perímetro de seguridad en los alrededores. Pese a las explosiones reportadas por los vecinos y a la magnitud del siniestro, las autoridades no informaron heridos. Los daños quedaron limitados a los cuatro vehículos de carga afectados por el fuego.

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La estación de servicio Axion, ubicada junto al predio donde ardían los vehículos, suspendió la atención al público mientras los equipos de emergencia operaban en el lugar

El incendio también tuvo consecuencias sobre la circulación en la Ruta 12. El tránsito sobre la colectora fue interrumpido mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar. Inspectores municipales establecieron desvíos a la altura del barrio Pirayuí para reorganizar el flujo vehicular hacia Riachuelo y facilitar el desplazamiento de las unidades de respuesta. La zona permaneció bajo intervención de las autoridades hasta que el lugar quedó asegurado.

El tránsito sobre la colectora de la Ruta 12 fue cortado y se establecieron desvíos a la altura del barrio Pirayuí para facilitar el acceso de las unidades de emergencia (Crédito: Asociacion Civil De Bomberos Voluntarios Ctes Cap.)

Las causas del incendio no fueron determinadas de manera oficial. Las circunstancias que originaron el fuego son materia de investigación y se aguardan precisiones sobre cómo comenzó el siniestro que terminó con cuatro camiones cisterna destruidos a metros de una estación de servicio en plena capital correntina.

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Impactante operativo en Mar del Plata: tres canadienses fueron rescatados de un velero que se incendiaba

La Prefectura Naval Argentina (PNA) desplegó este sábado en Mar del Plata un amplio operativo para rescatar a dos hombres, una mujer y un perro de un velero canadiense que comenzó a incendiarse cuando intentaba amarrar en el puerto local. Los tres ocupantes fueron evacuados a tiempo y fueron evaluados por personal sanitario sin que se registraran heridos.

Personal de la Autoridad Marítima nacional logró poner a salvo a todos los que se encontraban a bordo, mientras bomberos de la Fuerza extinguieron el foco ígneo que se desató en la embarcación, de bandera canadiense.

Impactante operativo en Mar del Plata: tres canadienses fueron rescatados de un velero que se incendiaba

La emergencia comenzó durante la noche, cuando el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de la PNA en Mar del Plata recibió el aviso de un club náutico de la ciudad: un velero procedente de Piriápolis, Uruguay, había registrado un principio de incendio a bordo mientras realizaba maniobras de amarre en una boya de cortesía. Ante la situación, la embarcación fue dirigida hacia la sección octava del Espigón N.º 2 del puerto marplatense.

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La respuesta institucional fue inmediata. La PNA movilizó el Guardacostas GC-72 “Buenos Aires” y un semirrígido por vía marítima, mientras que por tierra se desplegó una autobomba con personal de la Estación de Salvamento Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura Mar del Plata (ESMP). Efectivos de la Sección Guardia y Patrullaje también se hicieron presentes en el lugar para asegurar el perímetro y controlar el acceso a la zona de emergencia.

Los efectivos abordaron el velero y evacuaron a sus tres ocupantes a través del semirrígido de la fuerza: dos hombres de 76 y 72 años, y una mujer de 84, los tres de nacionalidad canadiense. También fue rescatado el perro que acompañaba a la tripulación. Los rescatados fueron desembarcados en las terminales 2 y 3 del puerto, donde una ambulancia con personal sanitario aguardaba de manera preventiva. Los profesionales que los atendieron constataron que todos se encontraban en buen estado de salud.

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