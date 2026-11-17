En Wall Street se impuso la prudencia, previo al balance de Nvidia.

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Las acciones y los bonos argentinos operaron sin fuerza este martes, aunque el desempeño fue digno de ponderar si se tiene en consideración la clara tendencia bajista que tomó Wall Street desde el inicio del la sesión.

Antes de conocerse el balance de Nvidia –que terminó siendo mucho mejor de lo esperado– y en la sesión previa a la salida a cotización del gigante Anthropic, los indicadores de las bolsas de Nueva York confirmaron el sentimiento de cautela de los inversores.

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Los indicadores de Wall Street tuvieron registro negativo, con baja de 0,7% en el panel tecnológico Nasdaq y pérdida de 1,6% en el Dow Jones de industriales.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subía un 1,1% en pesos a minutos del cierre, en los 81.470 puntos. En la región, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo ganó un 0,3%, en los 169.713 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Wall Street hubo mayoría de alzas. YPF rebotó un 2,2%, a USD 36,41, Grupo Galicia ganó 1,2%, Pampa Energía avanzó 2,6% y Mercado Libre cayó 1,7 por ciento.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- operaron mixtos, mientras que el riesgo país de JP Morgan finalizó sin cambios en los 854 puntos básicos, luego de anotar un máximo intradiario en los 863 puntos.

Los papeles del sector energético -como el caso de Vista Energy (+0,8%) se encuentran beneficiados esta sesión pues los precios del crudo finalizaron negociados con mínima alza de 0,3% en la variedad Brent, mientras que el excedente de oferta previsto, impulsado por la recuperación de las exportaciones de Oriente Medio, contrarrestaba las preocupaciones por los continuos ataques a petroleros y las expectativas de una caída de las reservas de crudo en Estados Unidos. El referencial del Brent cayó un 22% este mes, mientras que el WTI restó un 18 por ciento.

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“La mayor competencia global por financiamiento vuelve más importante la diferenciación fiscal y externa de cada país. Argentina presenta superávit y compras del BCRA, pero todavía convive con una prima soberana superior a 850 puntos”, indicó Vector Investments.

En cuanto a las expectativas de los operadores locales, “la incertidumbre electoral es más difícil de resolver en el corto plazo. Su evolución dependerá de las encuestas, de la definición de las candidaturas y de las señales que los distintos espacios políticos den sobre la continuidad de los principales lineamientos económicos”, afirmó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de MillsCapital.

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Los inversores también pudieron conocer una serie de datos económicos menores en los EEUU, que no surtieron efecto para mejorar el ánimo de los agentes. Las ventas minoristas aumentaron un 0,2% intermensual en octubre, cifra superior a las estimaciones de los economistas.

Mínima alza para el dólar mayorista

En el mercado de cambios doméstico, el monto operado en el mercado de cambios fue bajo este martes, por unos USD 361,4 millones en el segmento de contado, donde el dólar mayorista ganó solo un peso, a $1.552, nuevamente un máximo nominal, en una plaza que siguió de cerca la evolución del dólar en Brasil.

El dólar mayorista anota una suba de 18 pesos o 1,2% en lo que va de noviembre, a la vez que en el transcurso de 2026 acumula un modesto incremento de 97 pesos o 6,7 por ciento.

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El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los 1.972,96 pesos. El tipo de cambio oficial quedó a 420,96 pesos o 27,1% de ese límite teórico para la devaluación del peso.

En Brasil, el dólar operó con baja de un centavo, a 5,78 reales, tras un máximo intradiario en los 5,80 reales, su nivel más alto desde abril de 2025. Dada la estrecha relación comercial entre la Argentina y el gigante sudamericano, la estabilización del real contribuye también a un comportamiento estable del peso argentino.

“La paridad cambiaria absorbe crecientes advertencias de bancos de inversión y calificadoras internacionales sobre los límites del rebote económico y el desafío electoral de 2027. Un informe de JP Morgan alertó que la recuperación generalizada aún no llega y que la economía argentina avanza ‘con un solo motor’, señalando que el crecimiento casi nulo de este año deja un arrastre mínimo y exige vigilar de cerca la actividad y el superávit de cara al ciclo electoral”, evaluó Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.

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“En sintonía, reportes de Moody’s anticipan apenas una recuperación moderada tras un año de bajo crecimiento y advierten que los límites fiscales y la consolidación del gasto seguirán restringiendo el consumo interno, mientras un análisis recuerda que estabilizar la macroeconomía no garantiza por sí solo el éxito electoral cuando persisten rezagos en el empleo y la actividad”, puntualizó Laura Torres.

El dólar al público se mantuvo estable a $1.575 para la venta, según la referencia del Banco Nación, mientras que el dólar blue sumó cinco pesos o 0,3%, a $1.605 para la venta, también en nuevo máximo nominal.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.576,40 para la venta y $1.523,32 para la compra.

En el segmento bursátil el “contado con liquidación” operaba con baja próxima a dos pesos, a $1.688, con una brecha de 136 pesos o un 8,8% respecto del dólar mayorista.

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