Efectivos del DUAR y bomberos emplearon sistemas de ventaja mecánica y técnicas de trabajo vertical para concretar la extracción

Guardar

Un hombre de 36 años fue rescatado este martes por la mañana tras caer al interior de un pozo de aproximadamente 15 metros de profundidad en el patio trasero de una vivienda ubicada en calle Juan Montes de Oca al 3300, en el barrio Corral de Palos de la ciudad de Córdoba. La víctima se encontraba realizando tareas de remodelación en el inmueble cuando se produjo el accidente.

El operativo estuvo a cargo del personal de la Subdirección General de Bomberos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), con la intervención conjunta del DUAR Capital, el DUAR Base Polo 52 y el Cuartel número tres. El socavón presentaba características irregulares que complicaron la extracción, lo que obligó al despliegue de un dispositivo que requirió la implementación de técnicas de trabajo vertical.

PUBLICIDAD

Para concretar el rescate, los efectivos utilizaron materiales rígidos y flexibles, sistemas de ventaja mecánica y una escalera como punto de apoyo. Tras las tareas de extracción, el hombre fue sacado con vida del interior del pozo.

El personal del servicio de emergencias 107 diagnosticó traumatismo lumbar al herido y coordinó su traslado al Hospital de Urgencias

“Personal de la Subdirección General de Bomberos del DUAR Capital, DUAR Base Polo 52 y Cuartel número tres, trabajaron en conjunto para realizar el rescate de una persona caída en el interior de un pozo ubicado en el patio trasero de una vivienda en calle Montes de Oca al 3300 del barrio Corral de Palos”, explicó el Comisario Martín Fernández, subdirector general de Bomberos, en declaraciones compartidas por la Policía de Córdoba.

PUBLICIDAD

El funcionario indicó que al arribo de la dotación “mediante sistemas, técnicas y materiales adecuados para el rescate, se procedió a extraer a un hombre mayor de edad de unos treinta y ocho años, que se encontraba realizando tareas de remodelación en la vivienda, en el patio trasero de la misma”.

Una vez rescatado, personal médico del servicio de emergencias 107 lo asistió en el lugar. Los profesionales le diagnosticaron traumatismo lumbar de espalda, según informó Fernández. Posteriormente, la víctima fue trasladada al Hospital de Urgencias para su evaluación médica.

Otro operario se accidentó mientras trabajaba en Córdoba

Tras sufrir este martes un accidente en el Centro de Salud Municipal de Río Primero, un operario de 48 años fue internado con quemaduras graves en el Instituto del Quemado de Córdoba. El episodio se produjo cerca de las 9.30 mientras el trabajador llevaba adelante tareas de remodelación en el antiguo consultorio odontológico del establecimiento, espacio en el que estaba prevista la construcción de un baño adaptado para personas con discapacidad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo informado por la Policía de Córdoba, el siniestro habría comenzado cuando el operario empleaba una amoladora para quitar una pantalla de gas que permanecía fuera de servicio desde hacía un largo período. El corte habría seccionado de forma accidental un caño de gas y provocado la explosión.

Una explosión en el Centro de Salud Municipal de Río Primero causó quemaduras de gravedad a un trabajador de 48 años

El área de Prensa de la Municipalidad de Río Primero confirmó esta versión, aunque Policía Judicial todavía debe determinar las circunstancias precisas del siniestro.

En el lugar, el director del centro sanitario Norberto Juárez realizó las primeras curaciones al herido después de la explosión. Más tarde, el operario fue llevado a un centro de salud y, durante la mañana, derivado al Instituto del Quemado de Córdoba Capital para recibir una evaluación especializada. Según La Voz, el hombre continúa en grave estado a causa de las lesiones que sufrió.

PUBLICIDAD

Bomberos Voluntarios de Río Primero, personal policial y otros efectivos acudieron de inmediato al establecimiento para intervenir ante la situación. A causa del accidente, el edificio sanitario quedó bajo consigna policial mientras se aguardan las actuaciones de Policía Judicial.

El funcionamiento del centro asistencial también se vio alterado por el episodio. Hasta nuevo aviso, las autoridades municipales ordenaron que el lugar solo atienda urgencias y emergencias. Para mantener la asistencia sanitaria de la población, el Municipio habilitó un espacio alternativo en el edificio del ARDI, donde instaló una cama para atender pacientes, mientras el servicio de emergencias 107 sigue funcionando con normalidad. Según informó El Diario de Carlos Paz, desde el Municipio pidieron a los vecinos que eviten acudir al centro, excepto en situaciones de urgencia.

PUBLICIDAD

La Fiscalía del Distrito 2, Turno 5 quedó a cargo de investigar las causas del siniestro y busca establecer en qué circunstancias ocurrió la explosión.