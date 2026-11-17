Un micro escolar chocó en Balvanera

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Tres adultos fueron asistidos este lunes tras un choque entre un micro escolar y dos autos en la avenida Belgrano, a la altura del 2200, entre las calles Pasco y Pichincha, en el barrio porteño de Balvanera.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) informó que una de las personas atendidas presentó un latigazo cervical y fue trasladada al Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía.

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Según el parte oficial, el micro escolar involucrado en la colisión estaba vacío al momento del impacto. Los otros dos pacientes asistidos en el lugar son adultos.

El incidente ocurrió en avenida Belgrano, a la altura del 2200

El SAME informó al menos diez incidentes viales ocurridos entre la madrugada y la mañana en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Los partes consignaron tres personas lesionadas en los primeros hechos reportados y el traslado de una joven de 24 años al Hospital Álvarez.

El episodio con mayor cantidad de asistidos ocurrió a las 2.40 en Emilio Lamarca al 197, entre Bacacay y Venancio Flores. Allí chocó una moto de aplicación y el SAME atendió al conductor y a su pasajera. La mujer, de 24 años, fue trasladada con politraumatismos al Hospital Álvarez. El procedimiento quedó a cargo de la Policía de la Comuna 10.

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A las 5.25, un colectivo de la línea 46 y un automóvil colisionaron en avenida Rivadavia al 8890, entre avenida Carrasco y Juan Francisco Olmos. El parte médico indicó que un hombre sufrió lesiones, sin precisar su estado ni si requirió traslado.

Una furgoneta Renault Kangoo fue uno de los vehículos afectados por el incidente

Diez minutos después, a las 5.35, se registró otro choque en la avenida 27 de Febrero y San Pedrito, en dirección a Pompeya. En ese siniestro, el SAME informó que un hombre resultó lesionado.

A las 6.50, los equipos de emergencia fueron requeridos por un motociclista caído sobre la avenida General Paz, 500 metros antes de la bajada Mosconi, en sentido hacia el Río de la Plata.

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También se informaron caídas de moto en Máximo Zamudio al 5200, entre Obispo San Alberto y Franco, y en Charcas al 4355, entre Jorge Luis Borges y Thames. Los partes difundidos no detallaron el estado de salud de los involucrados en esos dos casos.

Además, hubo colisiones entre autos y motos en Cuba al 2000, entre Echeverría y Juramento; en avenida Scalabrini Ortiz y Soler; y en avenida Leopoldo Lugones, a la altura de La Pampa. En avenida Escalada al 1496, entre Tandil y Remedios, se produjo otro choque entre dos automóviles. El SAME no informó personas lesionadas ni traslados en esos últimos cuatro incidentes.

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