Un hombre alcoholizado cruzó junto a su familia las barreras bajas de la estación Villa Bosch: fueron arrollado por una formación del Ferrocarril Urquiza

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Demencial. Un conductor cruzó un paso a nivel con las barreras bajas en Villa Bosch durante la madrugada del sábado y fue embestido por una formación del Tren Urquiza.

El hombre, que viajaba con su pareja y sus dos hijos adolescentes, sufrieron heridas y también destruyó la Kangoo que manejaba, además de provocar el descarrilamiento parcial de la unidad ferroviaria. No fue una tragedia de milagro.

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Para sumarle más drama e irresponsabilidad al hecho, el control de alcoholemia practicado al conductor registró 1,85 gramos por litro de alcohol en sangre, pese a que en la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero. La Unidad Funcional de Instrucción N° 4 lo imputó por lesiones culposas.

El impacto fue del lado del acompañante lo que hirió principalmente a la pareja del hombre y a los hijos adolescentes que viajaban detrás

Cómo fue el brutal impacto

El siniestro ocurrió pasadas las 4 de la madrugada en la intersección de Nahuel Huapi y Fray Justo Santa María de Oro, entre las estaciones Villa Bosch y Martín Coronado, en el partido de Tres de Febrero. El tren circulaba con destino a General Lemos cuando chocó contra el utilitario.

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Una cámara de seguridad registró el momento en que la camioneta ingresó al cruce ferroviario mientras la formación se aproximaba y las barreras ya estaban bajas. El vehículo dobló intempestivamente hacia las vías sin detenerse ante la presencia de la formación que, al no estar en una estación ferroviaria, circulaba a una velocidad considerable.

Como resultado de la fuerte colisión, que arrastró al vehículo varios metros, terminó debajo del coche motor.

De milagro, los cuatro ocupantes sobrevivieron al choque y fueron asistidos por personal de emergencias. El conductor, su pareja y un adolescente de 16 años fueron trasladados al Hospital Bocalandro, mientras que una chica de 15 años fue derivada a un centro de salud de Morón; todos presentaban politraumatismos.

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El impacto obligó a evacuar a los pasajeros de la formación y a interrumpir parcialmente el servicio ferroviario durante varias horas ya que la formación sufrió un leve descarrilamiento. La suspensión permitió realizar peritajes, asistir a los heridos y retirar los restos de la camioneta.

Personal ferroviario utilizó maquinaria pesada para remover la Renault Kangoo y preparar las maniobras destinadas a devolver el coche motor a las vías. Durante el operativo, los trenes circularon con limitaciones en distintos tramos del recorrido.

La investigación quedó a cargo de la Policía Bonaerense, con intervención de la comisaría de Villa Bosch.