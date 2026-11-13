Fuerte explosión en Lanús: ordenaron la detención de dos responsables jerárquicos de Metrogas

Una imagen aérea del incendio en Remedios de Escalada

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A cinco horas de la fuerte explosión generada en Remedios de Escalada, Lanús, a causa de una rotura de un caño de gas, el director de Defensa Civil del Municipio informó que la fiscalía N°6 descentralizada solicitó la detención de dos jerárquicos de la empresa Metrogas por incumplir el procotolo de emergencia. Por el hecho hay 21 heridos y 6 en grave estado.

“Ante un escape de gas en la vía pública, el primer paso es activar el sistema local de emergencias para disipar la fuga con líneas de agua. Si se hubieran cumplido los protocolos de emergencia, esta situación se podría haber evitado”, dijo Claudio Arale en diálogo con la prensa.

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Y agregó: “Metrogas decidió contener el episodio y mantenerlo en reserva. Cuando llegó el personal de seguridad, la empresa informó que la situación estaba controlada”.

Consultados por Infobae, desde la empresa de gas dijeron no haber sido notificados aún de ningún pedido de detención.

En este sentido, explicó que el error se produjo cuando el personal de la empresa Exgade -la compañía tercerizada que también realizaba trabajos en la zona- detecta la fuga y da aviso a Metrogas en vez de a los servicios de emergencia locales.

“Cuando se acerca personal de seguridad dijeron que la situación estaba controlada. Minutos después, se produce la explosión. Es una falla en los protocolos de actuación”, graficó.

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