Una nueva pick-up podría llegar a la Argentina: qué modelo es y qué novedades ofrece

La Ford Ranger Super Duty se exhibió durante Fenatran, la feria de transporte y logística Fenatran en Sao Paulo. (Infobae)

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El mercado de las pick ups tendrá en los próximos dos años un significativo crecimiento en todos los aspectos mensurables: producción, importación, ventas domésticas y exportaciones. Pero también en segmentos, porque llegarán al país dos nuevas camionetas medianas y cuatro compactas.

Aumentará la producción local, que ya comenzó con el reciente lanzamiento de Renault Niagara este mes, y que se complementará con la nueva generación completa de Toyota Hilux y Volkswagen Amarok, además de las dos nuevas versiones de Ford Ranger, la Tremor y la híbrida enchufable.

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Desde el exterior llegarán también las pick ups medianas de Volkswagen (Tukan), Toyota (base Corolla Cross) y BYD (Mako), y una vez que se logre renovar el acuerdo comercial entre Argentina y México, la gama completa de Nissan Frontier, de la que todavía se vende en Argentina la versión nacional que se fabricó hasta el año pasado.

La nueva Toyota Hilux será el próximo producto en develarse en Argentina el próximo 12 de diciembre.

Sin embargo, no todo queda ahí, porque Ford mostró esta semana en Fenatran, la feria de transporte de Sao Paulo, Brasil, la versión Super Duty de Ranger, que se produce actualmente en Tailandia y se exporta a Australia, y que, de fabricarse en la región, recaería directamente a la planta de General Pacheco.

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Las novedades no terminan en 2027, porque a mediano plazo, todavía sin fechas confirmadas porque el proyecto involucra la construcción de toda una fábrica completa en Zárate, llegará también la pick up Toyota Tacoma, que tendrá una significativa relevancia para la industria argentina y será una nueva alternativa para los consumidores locales, más allá de lo que aporte a las exportaciones que serán el principal destino de esa nueva camioneta.

Cómo es Ranger Super Duty

En Fenatran se exhibieron dos unidades, una con formato convencional de pick up con caja y otra con el de cabina chasis a la que se le adicionó un tanque o depósito de líquido, pero que puede alojar cualquier tipo de complemento, hasta una ambulancia.

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La pickup es capaz de cargar hasta 2 toneladas según la configuración de caja que se elija, y arrastra 4,5 toneladas. (Infobae)

En ambos casos, el vehículo tiene el motor Lion V6 3.0 que equipa a las actuales Ranger argentinas aunque con una configuración de con 209 CV de potencia y un torque de 600 Nm con caja de cambios automática de 10 velocidades.

Pero lo que cambia de la Ranger Super Duty son sus capacidades de carga, remolque y hasta del tanque de combustible, que pasa de los 80 litros convencionales de Ranger a nada menos que 130 litros, pensado para ofrecer una autonomía de 1.200 km en función del trabajo duro a que se debe someter este tipo de vehículo.

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Aunque por fuera parezca similar a las Ranger argentinas, esta versión tiene un chasis diferente, más resistente y pesado, y suspensiones reforzadas de mayor resistencia, pero es capaz de cargar 1.697 kg en su versión pickup y hasta 2.000 kilos en la versión chasis, y puede remolcar 4.500 kg. Además, tiene un ángulo de entrada de 36,6° y una capacidad de vadeo de 850 mm de profundidad.

El chasis y las suspensiones tienen un diseño específico para el trabajo pesado sobre terrenos difíciles. (Infobae)

Ford la presentó como una “Raptor de trabajo”, y la exhibió en esta feria de transporte con la idea de ponerla a consideración del público regional, sin un proyecto de comercialización en una primera etapa. Pero al ser consultado por Infobae, Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica dejó algunas pistas.

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“En Fenatran presentamos Ranger cabina simple hace dos años y hoy vendemos cabina simple. Esta es una camioneta dos toneladas de carga, y cuatro y medio de remolque. Tiene chasis distinto, tiene suspensión distinta, pero el andar es espectacular, no vas a los saltos adentro de la camioneta”, dijo el ejecutivo argentino.

“El motor es el mismo V6 diésel nuestro, pero para fabricarla, fabricarla con todas las letras, con localización de partes, sería un desafío quizás demasiado importante. Pero yo no descarto algo creativo para poder fabricarlo. No lo descarto, esa es la realidad. No lo estoy ni confirmando, pero no sería loco pensarlo o también traerla importada, si fuera el caso”, completó.

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El aumento de la oferta

El segmento de las pick ups medianas es el tercero en concentración de ventas del mercado automotor argentino, detrás de los SUV y los autos de pasajeros convencionales. Sin embargo, al momento de ponderar su importancia a nivel industrial, es claramente el primero, no solo en volumen de vehículos producidos sino también en cantidad de marcas que lo hacen.

Según las cifras oficiales de la Asociación de Fábricas de automotores (Adefa), en 2025 se produjeron en las plantas argentinas 255.599 pickups, contra 202.589 unidades entre autos y SUVS.

La nueva generación de pickups argentinas comenzó este mes con el inicio de la comercialización de Renault Niagara de fabricación nacional. (Renault Argentina)

Renault y Nissan produjeron 11.379 camionetas entre Alaskan y Frontier que ya no se fabrican y representarán una caída para la categoría. Pero Fiat Titano y Ram Dakota solo fabricaron 10.336 vehículos y este año duplicarán ese volumen con lo que se compensarán las cifras. Además, Renault sumará además unas 40.000 Niagara en su plan industrial 2027.

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Toyota aseguró que marcará en 2026 un récord de producción de Hilux alcanzando las 183.000 unidades. Ford remarca que se mantendrá un estándar cercano a las 75.000 unidades este año y espera crecer en 2027, y Volkswagen anunciará el volumen de producción de la nueva Amarok en el primer trimestre del año, cuando haga el lanzamiento oficial de la nueva camioneta.

Como referencias para considerar, Amarok llegó a fabricar 61.000 unidades en 2018, en pleno auge de su vida industrial, y es el competidor natural de Ford Ranger en mercados regionales, con foco especial en Argentina y Basil. Un primer año entre 50.000 y 60.000 unidades, con una proyección eventual de alcanzar las 75.000 unidades en los siguientes años parece razonable.

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