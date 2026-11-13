El reclamo por más espacios verdes en Buenos Aires: el proyecto para convertir terrenos baldíos en nuevas plazas públicas

El colectivo ambientalista Relieve presentó un proyecto para transformar terrenos baldíos de la Ciudad de Buenos Aires en plazas públicas

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En una ciudad donde buena parte de los barrios queda lejos de una plaza, un terreno baldío de Almagro volvió visible una discusión que atraviesa a Buenos Aires: el reclamo por transformar lotes sin uso en nuevos espacios verdes públicos. Frente a los intentos fallidos de venta de un predio estatal en Acuña de Figueroa y Rocamora, el colectivo Relieve sostiene que allí podría funcionar otra cosa.

Emmanuel Ferrario, analista, aseguró en Infobae A las Nueve que el problema excede la cantidad total de verde que figura en los mapas; para Mariela Izurieta, representante del colectivo ambientalista Relieve, empieza en la experiencia cotidiana de quien no tiene una plaza cerca. “El estándar global es entre nueve y quince metros cuadrados por habitante”, afirmó Ferrario al comparar las referencias internacionales con la situación de la ciudad.

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Buenos Aires ronda los cinco metros cuadrados de verde por habitante

Ferrario señaló que Buenos Aires alcanza cerca de cinco metros cuadrados de espacio verde por habitante, por debajo de los 12 que registra Rosario según los datos que citó. La distancia también resulta decisiva: una referencia de accesibilidad plantea que cada persona debería disponer de un espacio verde de al menos una hectárea a menos de 300 metros de su casa.

“En Buenos Aires, la cantidad de personas que viven a menos de 300 metros de un espacio verde de una cuadra es el 10%”, señaló, con base en datos atribuidos a la Fundación Bunge y Born.

Esa falta de cercanía aparece, según el analista, en Almagro, Boedo, Nueva Pompeya, Villa Luro, Vélez Sarsfield, Santa Rita y Mitre, y también en los reclamos por nuevas plazas en el Microcentro.

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Buenos Aires registra alrededor de cinco metros cuadrados de espacio verde por habitante, por debajo de los estándares internacionales (turismo.buenosaires.gob.ar)

Ferrario sumó otra pauta, más exigente, que combina tres condiciones: poder ver tres árboles desde la vivienda, tener un 30% de cobertura de copas y contar con una plaza próxima. “Menos del 10% de 860 ciudades estudiadas” cumple con esa regla, indicó.

La discusión tomó forma barrial a fines de 2021, cuando, después de las cuarentenas, vecinos de Almagro repararon en un lote de Acuña de Figueroa y Rocamora que llevaba alrededor de dos décadas con un cartel de venta. Una apertura fortuita de las vallas dejó ver lo que había adentro. “Era una explosión de vegetación”, recordó Izurieta sobre un terreno donde encontró flores, mariposas y árboles.

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Las imágenes del interior circularon entre vecinos y en redes sociales. Para Izurieta, el contraste entre la condición exterior del lote y lo que crecía detrás de las vallas fue inmediato: “Parecía mentira, pero era real”. A partir de allí, las conversaciones dejaron de limitarse a ese predio y empezaron a girar alrededor de una posibilidad concreta para el barrio.

De un lote privado a un predio estatal frente a la esquina

“¿Se podría proponer hacer una plaza acá?”, fue la pregunta que Izurieta puso en circulación junto con las fotos y los videos. La respuesta llegó en forma de mensajes de otros vecinos, que armaron un grupo para revisar experiencias de huertas urbanas, jardines y plazas instaladas en terrenos sin uso de otras ciudades.

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La primera averiguación confirmó que el terreno que había despertado el interés era privado. Sin embargo, justo enfrente apareció otro baldío, con vegetación y árboles, cuya titularidad correspondía al Estado Nacional.

Relieve elaboró entonces un primer proyecto de ley concentrado en ese lote estatal y, hace pocas semanas, presentó una segunda iniciativa para trasladar la propuesta a otros terrenos urbanos sin construcciones que ya conservan vegetación. “Ya lo proponemos como un modelo a escala”, dijo Izurieta. La discusión, planteó, es qué destino pueden tener los baldíos que permanecen vacantes dentro de la ciudad.

El colectivo promueve un proyecto de ley para replicar la conversión de baldíos con vegetación en otros barrios de la ciudad (NA)

El predio atravesó varios procesos de venta sin éxito. “Todas las subastas quedaron desiertas”, afirmó Izurieta, mientras que Ferrario precisó que fueron cuatro las subastas sin adjudicación y sostuvo que existen mecanismos para una transferencia de dominio entre el Gobierno nacional y la Ciudad sin que medie una compra. El colectivo busca respaldo para que el terreno se convierta en plaza u otro espacio público verde.

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El analista ubicó el caso de Relieve dentro de una demanda que nació a escala de cuadra y fue ampliando su alcance. “Se juntaron por algo concreto que era lo que pasaba en su cuadra y en su manzana”, sostuvo el analista. Ese recorrido, de una esquina de Almagro a una propuesta para otros lotes, ordena los dos proyectos presentados por la agrupación.

El debate por el verde convive con la demanda de vivienda

Para Izurieta, la posibilidad de sumar plazas no elimina otra necesidad urbana que aparece en los mismos terrenos: la vivienda. “Todos queremos espacio verde y todos queremos vivienda accesible”, expresó. El planteo reúne dos demandas que compiten por un suelo cada vez más disputado y que obligan a discutir qué usos se priorizan en cada manzana.

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Ferrario describió esa tensión como parte de la planificación de la ciudad. “Son debates incómodos, pero es la realidad”, dijo al referirse a la construcción de viviendas y al destino de los lotes disponibles. Izurieta, a la vez, cuestionó que muchos predios vacantes terminen convertidos en torres: “Estamos un poco cansados de que se edifique, se edifique”.

La representante de Relieve también vinculó el reclamo con la vida que ocurre alrededor de una plaza. “Los espacios verdes son lugares de encuentro”, sostuvo, al mencionar la convivencia entre personas con horarios, edades y recorridos diferentes.

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