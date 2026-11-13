“No quedó nada, perdimos todo”: el relato de la dueña de la fiambrería destruida por la explosión en Lanús

El testimonio de la dueña de la fiambrería que explotó en Lanús

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La explosión que afectó una fiambrería del centro de Remedios de Escalada dejó sin su fuente de trabajo a Elena, su hijo y los empleados del local. La comerciante relató que el olor a gas ya se percibía cuando llegó al negocio e incluso afirmó que advirtió a gente de la zona sobre el riesgo antes del estallido.

“Llegué a las 9 a trabajar y ya se sentía olor a gas”, contó Elena, dueña del comercio ubicado en la zona donde una máquina dañó un caño de distribución durante obras de renovación de redes de MetroGAS. Según la mujer, la pérdida era visible desde la calle. “Se veía las olas de cómo perdía el gas”, describió.

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La comerciante señaló que les ordenaron cortar la electricidad, cerrar el negocio y salir del lugar. Aun así, cuestionó que no se hubiera evacuado a las personas que vivían y trabajaban en los edificios y comercios cercanos. “Tuvimos tres horas, no vino Defensa Civil, la Policía, nadie. No evacuaron los edificios”, reprochó.

El siniestro dejó hasta el momento 20 heridos (RSFotos)

Elena contó que vio a una mujer con casco blanco que hablaba con trabajadores en la zona y sospechó que algo ocurría. Luego, aseguró que les pidió a los encargados de los edificios que retiraran a los vecinos de sus viviendas.

“Les dije a los porteros de los edificios: ‘Saquen a la gente, sáquenla de sus casas porque esto no va a terminar bien’”, recordó. También sostuvo que no advirtió una intervención preventiva de organismos de emergencia antes de la explosión.

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El local había abierto sus puertas esa mañana, aunque ella y sus empleados debieron salir por la intensidad del olor en el interior. Más tarde, volvió a abrir porque debía recibir mercadería. “El olor a gas adentro del negocio era insoportable. Me dijeron que lo dejara abierto para que se ventilara”, continuó el relato.

Poco después, sucedió la explosión que alcanzó el comercio: “Nos fuimos enfrente y el negocio explotó, volaba todo”. La mujer estaba junto a su hijo a unos 10 metros del lugar y dijo que la onda expansiva lo desplazó. El joven, junto a su madre mientras ella hablaba con los medios, tenía algunas heridas leves visibles en los pies y tobillos.

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Equipos de emergencias trabajan en el lugar (Adrián Escándar)

Elena cuestionó la actuación de quienes realizaban las tareas sobre la red de gas. “Los obreros que estaban trabajando no eran conscientes de la gravedad”, sostuvo.

Al borde del llanto, contó que atendía la fiambrería desde hacía una década con su hijo y empleados. Tras el incendio, aseguró que el negocio quedó destruido y que no cuenta con cobertura de seguro. “No quedó nada, perdimos todo. Nos quedamos todos sin trabajo”, lamentó.

La explosión dejó hasta el momento 20 heridos, cinco de ellos con quemaduras graves, según el primer parte oficial. La Unidad Funcional de Instrucción N°6 descentralizada intervino para investigar las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades.

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Empleados de otro local también cuestionaron la falta de evacuación

El relato de otros dos comerciantes de la zona

Dos trabajadores de un local de teléfonos situado frente al lugar de la explosión dijeron a Infobae en Vivo que comenzaron a sentir olor a gas cerca de las 9:45 y que solo les indicaron abrir la puerta para ventilar.

“No nos dijeron que evacuemos, nada”, aseguraron. Según su relato, estaban atendiendo a una clienta cuando se produjo el fogonazo y se tiraron al piso. La mujer recibió un golpe, aunque indicaron que se encontraba fuera de peligro. Los vidrios de su negocio estallaron.

Los jóvenes afirmaron que inmediatamente escucharon los pedidos de auxilio de trabajadores heridos en el área donde se originó el fuego. “Se escuchaban los gritos de los trabajadores que estaban prendiéndose fuego. Fue un impacto verlos quemándose, pidiendo ayuda”, contaron.

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“No sé si eran gasistas o trabajadores de obra. Igualmente me parece terrible que nos nos hayan dicho que evacuemos. Mala gestión, se pudo haber evitado tanto desastre”, remarcaron.

También cuestionaron el tiempo de respuesta de los equipos de emergencia, que calcularon en cerca de 20 minutos.