Crimen y Justicia

Intentó golpear a su pareja, fue detenido y descubrieron que tenía un pedido de captura por otra causa de violencia

El procedimiento se realizó durante los primeros minutos del jueves en el barrio 9 de Julio de La Banda. El acusado, de 21 años, fue interceptado a pocos metros de la vivienda

El joven de 21 años fue detenido tras un procedimiento en el barrio 9 de Julio de La Banda (Gentileza)
El joven de 21 años fue detenido tras un procedimiento en el barrio 9 de Julio de La Banda (Gentileza)
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Una joven de 19 años denunció que su pareja intentó golpearla dentro de la vivienda que ambos compartían en el barrio 9 de Julio de La Banda, en Santiago del Estero. El episodio ocurrió durante los primeros minutos del jueves y motivó un procedimiento policial que derivó en la detención del acusado de 21 años.

Tras recibir una alerta por un hecho de violencia, personal de la Comisaría Comunitaria N.º 47 se dirigió al domicilio con apoyo de agentes de Investigaciones del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 4.

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En el lugar, los efectivos se entrevistaron con la joven, quien relató lo sucedido. Según la información difundida por Diario Panorama, la joven explicó que su pareja había intentado golpearla dentro de la casa que ambos compartían.

Aunque el joven habría intentado alejarse del inmueble cuando advirtió la presencia policial, los agentes lo interceptaron a pocos metros y verificaron su identidad. Descubrieron que sobre él pesaba una orden de detención vigente, dictada en una causa anterior por lesiones en un contexto de violencia de género.

Ese hallazgo modificó la situación del joven durante el procedimiento. Más allá de las actuaciones que se iniciaron por la denuncia de la mujer de 19 años, la Policía debía hacer efectiva una medida judicial que ya se encontraba vigente.

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El procedimiento quedó bajo conocimiento de la Fiscalía de turno. El acusado fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia para cumplir con la medida judicial que ya estaba dispuesta, mientras se incorporaban las actuaciones vinculadas con el episodio denunciado por su pareja.

La remisión de las actuaciones permitirá que la Fiscalía que investiga el antecedente conozca las circunstancias de la nueva intervención. A su vez, la Fiscalía de turno deberá avanzar con las medidas relacionadas con el presunto intento de agresión denunciado en el barrio 9 de Julio.

No se difundieron detalles sobre posibles lesiones ni sobre otros elementos que hubieran sido secuestrados en el domicilio. El joven quedó detenido mientras continúan las diligencias.

En agosto, un joven de 27 años fue detenido en la ciudad de Añatuya, también en Santiago del Estero, luego de que su expareja denunciara que incumplió una prohibición de acercamiento y la agredió en la vivienda que ambos habían compartido. La mujer, de 31 años, tiene una hija de siete meses con el acusado.

El joven de 27 años detenido en Añatuya (Fuente: Diario Panorama)
El joven de 27 años detenido en Añatuya (Fuente: Diario Panorama)

La Justicia había dispuesto horas antes la exclusión del hogar y una restricción de acercamiento contra el hombre, a raíz de un incidente registrado durante la tarde del domingo. Sin embargo, según la denuncia, durante la madrugada del lunes regresó al domicilio situado en el barrio Tradición.

De acuerdo con la presentación, el acusado intentó ingresar por la parte trasera de la casa. Al no poder acceder, se dirigió hasta una ventana y exigió que le devolvieran sus pertenencias. La mujer intentó cerrar la abertura para evitar el contacto, pero sostuvo que el hombre la sujetó del cuello, la insultó y la amenazó.

Tras un llamado de alerta, intervino personal de la Comisaría Comunitaria de la Mujer y la Familia N.º 4, que redujo al sospechoso y lo trasladó a la dependencia policial. La fiscal de turno de la Circunscripción Judicial Añatuya dispuso su aprehensión por el presunto delito de lesiones leves calificadas por el vínculo.

Además, la fiscal ordenó que la denunciante fuera examinada por personal médico y dispuso medidas de resguardo. Entre ellas, se incluyó la entrega de un botón antipánico para la mujer. La investigación continuará para determinar las circunstancias del hecho denunciado y el alcance del incumplimiento de la medida judicial previa.

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