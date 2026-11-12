Karina Milei y Diego Santilli aprovecharon la visita a Corrientes para tratar la eliminación de las PASO con el gobernador

El gobierno nacional quiere avanzar en el Congreso con la reforma electoral

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Más allá de que el principal motivo de la visita a Corrientes de Karina Milei y Diego Santilli era el seguimiento de la emergencia hídrica en la región a causa del fenómeno climático El Niño, la secretaria General de la Presidencia y el jefe de Gabinete aprovecharon para tratar con el gobernador Juan Pablo Valdés la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo nacional que impulsa la eliminación de las PASO.

“Fue una visita corta. Duró unas dos horas. La semana que viene se reactiva la reforma electoral en el Senado. Ese fue el tema”, resumió en diálogo con Infobae una fuente de primera línea.

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La conversación entre Karina Milei y el gobernador Valdés se concretó en uno de los salones del Parque Tecnológico de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Ambos se acomodaron en un sofá curvo tipo kidney color natural. Estaban de espaldas a un ventanal que daba al parque delantero del complejo.

A la izquierda de la secretaria General se colocó el diputado nacional libertario Lisandro Almirón. A la derecha del mandatario provincial se ubicó Santilli. Ambos se sentaron en sillas que hacían juego con el sillón principal.

El resto de los participantes se colocó a continuación en hemiciclo. Entre ellos estuvo el presidente del bloque de la UCR en el Senado de la Nación, Eduardo “Peteco” Vischi. En un escenario ajustado para la votación en la Cámara alta, los votos de los radicales serán claves.

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La visita

La conversación se llevó a cabo en uno de los salones del Parque Tecnológico de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)

El gobernador Valdés llegó a las 10.45 al aeropuerto Piragine Niveyro (o Cambá Punta) de la capital correntina. Almirón aguardaba desde más temprano en el hall. Casi en paralelo, aterrizó en la pista principal el Embraer 145/140 T- 95 de la Fuerza Aérea en el que viajó la comitiva nacional

Corrientes recibió a Karina Milei y a Diego Santilli con un cielo parcialmente nublado y 32° de temperatura. En el camino desde el aeropuerto al campus de la UNNE, hubo un fuerte despliegue de fuerzas provinciales y federales. También se instalaron puestos de control caminero. El predio se encuentra en la zona noreste de Corrientes capital, a la vera de la ruta nacional 12.

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Tras la charla con el gobernador y parte de su gabinete, la comitiva nacional regresó a la terminal aérea para retornar a Buenos Aires. Según datos oficiales, el despegue se produjo sobre las 13.

Está previsto que la secretaria General de la Presidencia y el jefe de Gabinete acompañen al presidente Javier Milei en la Gala Endeavor Argentina 2026. El evento se llevará a cabo en Rut Haus a las 20.30. Se trata de una convocatoria que reúne a emprendedores y empresarios.

Karina Milei estuvo acompañada por el secretario de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie; y el subdirector ejecutivo del organismo, Ignacio Cabello.

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También participaron autoridades de Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y el Ejército Argentino.

El drama de las inundaciones

Karina Milei y Diego Santilli se informaron sobre los operativos para combatir las inundaciones provocadas por El Niño en el litoral

La conversación tuvo otro eje central, además de la política: las inundaciones. El Niño ya está golpeando las zonas costeras del litoral. Corrientes es, hasta ahora, una de las más perjudicadas por el fenómeno.

En el lugar donde se realizó el encuentro funciona el centro de monitoreo que montó el Comando Operativo de Emergencias (COE). Allí se sigue de cerca la evolución de los ríos, el nivel frente a las costas y las necesidades logísticas para atender a los desplazados por las inundaciones.

Valdés comentó luego que con Karina Milei y Santilli supervisaron los trabajos que vienen realizando desde el COE y la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para la prevención del fenómeno de El Niño.

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En coincidencia con los dichos del mandatario, la Secretaría General de la Presidencia informó que las autoridades nacionales y provinciales “recorrieron el COE para conocer de primera mano el trabajo que desarrolla la AFE en materia de prevención y respuesta ante el fenómeno climático de El Niño”.

“Les presentamos cómo funciona el Centro de Monitoreo, la nueva tecnología que incorporamos, los sistemas y las obras hídricas que realizamos para anticiparnos a la emergencia”, describió Valdés.

A través de un posteo en X, el gobernador detalló: “Trabajamos juntos porque hoy nuestra prioridad es actuar frente a las lluvias e inundaciones”.

La Secretaría General de la Presidencia detalló por su parte que la jornada “estuvo enfocada en el monitoreo de la situación hídrica y la coordinación de acciones entre el gobierno nacional y las autoridades provinciales para fortalecer la prevención y la asistencia ante posibles inundaciones”.

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Valdés pretendía llevar a la comitiva a recorrer obras que la Provincia ha hecho para reducir el impacto de El Niño, pero por la agenda que tenía la comitiva no fue posible.

Durante la visita, los funcionarios nacionales presentaron un relevamiento de la situación en 25 localidades de cuatro provincias. Se registran un total de 4.547 personas evacuadas y autoevacuadas, de las cuales 2.005 corresponden a Corrientes.

En territorio correntino, las localidades con mayor cantidad de evacuados y autoevacuados son Corrientes Capital, con 687 personas; Itatí, con 518; Paso de la Patria, con 228; e Isla Apipé, con 211.

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De acuerdo con el informe de la AFE, Chaco registra otras 2.242 personas evacuadas y autoevacuadas; Santa Fe, 164; y Entre Ríos, 136.

Se había anunciado que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también formarían parte de la recorrida, pero al final no viajaron a Corrientes.