Política

Karina Milei y Diego Santilli aprovecharon la visita a Corrientes para tratar la eliminación de las PASO con el gobernador

Los referentes del oficialismo nacional estuvieron unas horas en la provincia del litoral visitando el Comando Operativo de Emergencias por las inundaciones causadas por El Niño. En el encuentro con Juan Pablo Valdés adelantaron que avanzarán en el Senado con la reforma electoral

Karina Milei y Diego Santilli hablaron con Juan Pablo Valdés sobre la eliminación de las PASO
El gobierno nacional quiere avanzar en el Congreso con la reforma electoral
Guardar

Más allá de que el principal motivo de la visita a Corrientes de Karina Milei y Diego Santilli era el seguimiento de la emergencia hídrica en la región a causa del fenómeno climático El Niño, la secretaria General de la Presidencia y el jefe de Gabinete aprovecharon para tratar con el gobernador Juan Pablo Valdés la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo nacional que impulsa la eliminación de las PASO.

“Fue una visita corta. Duró unas dos horas. La semana que viene se reactiva la reforma electoral en el Senado. Ese fue el tema”, resumió en diálogo con Infobae una fuente de primera línea.

PUBLICIDAD

La conversación entre Karina Milei y el gobernador Valdés se concretó en uno de los salones del Parque Tecnológico de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Ambos se acomodaron en un sofá curvo tipo kidney color natural. Estaban de espaldas a un ventanal que daba al parque delantero del complejo.

A la izquierda de la secretaria General se colocó el diputado nacional libertario Lisandro Almirón. A la derecha del mandatario provincial se ubicó Santilli. Ambos se sentaron en sillas que hacían juego con el sillón principal.

El resto de los participantes se colocó a continuación en hemiciclo. Entre ellos estuvo el presidente del bloque de la UCR en el Senado de la Nación, Eduardo “Peteco” Vischi. En un escenario ajustado para la votación en la Cámara alta, los votos de los radicales serán claves.

PUBLICIDAD

La visita

Karina Milei y Diego Santilli hablaron con Juan Pablo Valdés sobre la eliminación de las PASO
La conversación se llevó a cabo en uno de los salones del Parque Tecnológico de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)

El gobernador Valdés llegó a las 10.45 al aeropuerto Piragine Niveyro (o Cambá Punta) de la capital correntina. Almirón aguardaba desde más temprano en el hall. Casi en paralelo, aterrizó en la pista principal el Embraer 145/140 T- 95 de la Fuerza Aérea en el que viajó la comitiva nacional

Corrientes recibió a Karina Milei y a Diego Santilli con un cielo parcialmente nublado y 32° de temperatura. En el camino desde el aeropuerto al campus de la UNNE, hubo un fuerte despliegue de fuerzas provinciales y federales. También se instalaron puestos de control caminero. El predio se encuentra en la zona noreste de Corrientes capital, a la vera de la ruta nacional 12.

Tras la charla con el gobernador y parte de su gabinete, la comitiva nacional regresó a la terminal aérea para retornar a Buenos Aires. Según datos oficiales, el despegue se produjo sobre las 13.

Está previsto que la secretaria General de la Presidencia y el jefe de Gabinete acompañen al presidente Javier Milei en la Gala Endeavor Argentina 2026. El evento se llevará a cabo en Rut Haus a las 20.30. Se trata de una convocatoria que reúne a emprendedores y empresarios.

Karina Milei estuvo acompañada por el secretario de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie; y el subdirector ejecutivo del organismo, Ignacio Cabello.

También participaron autoridades de Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y el Ejército Argentino.

El drama de las inundaciones

Karina Milei y Diego Santilli hablaron con Juan Pablo Valdés sobre la eliminación de las PASO
Karina Milei y Diego Santilli se informaron sobre los operativos para combatir las inundaciones provocadas por El Niño en el litoral

La conversación tuvo otro eje central, además de la política: las inundaciones. El Niño ya está golpeando las zonas costeras del litoral. Corrientes es, hasta ahora, una de las más perjudicadas por el fenómeno.

En el lugar donde se realizó el encuentro funciona el centro de monitoreo que montó el Comando Operativo de Emergencias (COE). Allí se sigue de cerca la evolución de los ríos, el nivel frente a las costas y las necesidades logísticas para atender a los desplazados por las inundaciones.

Valdés comentó luego que con Karina Milei y Santilli supervisaron los trabajos que vienen realizando desde el COE y la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para la prevención del fenómeno de El Niño.

En coincidencia con los dichos del mandatario, la Secretaría General de la Presidencia informó que las autoridades nacionales y provinciales “recorrieron el COE para conocer de primera mano el trabajo que desarrolla la AFE en materia de prevención y respuesta ante el fenómeno climático de El Niño”.

“Les presentamos cómo funciona el Centro de Monitoreo, la nueva tecnología que incorporamos, los sistemas y las obras hídricas que realizamos para anticiparnos a la emergencia”, describió Valdés.

A través de un posteo en X, el gobernador detalló: “Trabajamos juntos porque hoy nuestra prioridad es actuar frente a las lluvias e inundaciones”.

La Secretaría General de la Presidencia detalló por su parte que la jornada “estuvo enfocada en el monitoreo de la situación hídrica y la coordinación de acciones entre el gobierno nacional y las autoridades provinciales para fortalecer la prevención y la asistencia ante posibles inundaciones”.

Valdés pretendía llevar a la comitiva a recorrer obras que la Provincia ha hecho para reducir el impacto de El Niño, pero por la agenda que tenía la comitiva no fue posible.

Durante la visita, los funcionarios nacionales presentaron un relevamiento de la situación en 25 localidades de cuatro provincias. Se registran un total de 4.547 personas evacuadas y autoevacuadas, de las cuales 2.005 corresponden a Corrientes.

En territorio correntino, las localidades con mayor cantidad de evacuados y autoevacuados son Corrientes Capital, con 687 personas; Itatí, con 518; Paso de la Patria, con 228; e Isla Apipé, con 211.

De acuerdo con el informe de la AFE, Chaco registra otras 2.242 personas evacuadas y autoevacuadas; Santa Fe, 164; y Entre Ríos, 136.

Se había anunciado que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también formarían parte de la recorrida, pero al final no viajaron a Corrientes.

Temas Relacionados

Karina MileiDiego SantilliJuan Pablo ValdésCorrientesReforma electoralPASOEl NiñoInundacionesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kicillof retoma su agenda rumbo a 2027 tras la visita del Papa: recorridas, Presupuesto y reelecciones indefinidas

El gobernador recibió a León XIV en Don Orione y en Luján. Tras el paréntesis que representó la visita del Jefe de Estado del Vaticano, la política vernácula vuelve a activarse y el mandatario bonaerense enfrentará un fin de año vertiginoso

Kicillof retoma su agenda rumbo a 2027 tras la visita del Papa: recorridas, Presupuesto y reelecciones indefinidas

Julio Bárbaro: “Nunca pude lograr que Francisco y Néstor Kirchner se dieran la mano”

En diálogo con Infobae a la Tarde, el exdiputado justicialista repasó su vínculo con el pontífice, analizó las divisiones de la política argentina y reveló detalles de una gestión para concretar una audiencia con Sergio Massa

Julio Bárbaro: “Nunca pude lograr que Francisco y Néstor Kirchner se dieran la mano”

En medio de la tensión con Casa Rosada, Patricia Bullrich se expresó a favor de la ley de discapacidad

“El país que estamos construyendo es con todos los argentinos”, expresó la senadora en la red social X. El proyecto se tratará en la próxima sesión de la cámara alta. El Ejecutivo había recortado partidas para las pensiones por discapacidad en el Presupuesto 2027

En medio de la tensión con Casa Rosada, Patricia Bullrich se expresó a favor de la ley de discapacidad

La Corte Interamericana condenó a la Argentina por la destitución del ex juez Eduardo Moliné O'Connor

El tribunal internacional consideró que el juicio político que terminó destituyendo al ya fallecido magistrado de la Corte Suprema vulneró la independencia de la Justicia. Además, ordenó que el Estado regularice su situación previsional y pague las indemnizaciones a su familia

La Corte Interamericana condenó a la Argentina por la destitución del ex juez Eduardo Moliné O'Connor

Inundaciones en Corrientes: Karina Milei visitó el Comando Operativo de Emergencias provincial junto a Juan Pablo Valdés

La secretaria General de la Presidencia viajó al litoral acompañada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La provincia cuenta con 2005 personas afectadas por la emergencia hídrica: 468 evacuados y 1.537 autoevacuados

Inundaciones en Corrientes: Karina Milei visitó el Comando Operativo de Emergencias provincial junto a Juan Pablo Valdés

DEPORTES

Un luchador de la UFC fue encontrado inconsciente en el baño de una discoteca: el misterio alrededor del caso

Un luchador de la UFC fue encontrado inconsciente en el baño de una discoteca: el misterio alrededor del caso

La sentencia de Gasly tras la abrupta salida de Ocon de la Fórmula 1 que recordó su tensa relación como compañeros en Alpine

El llamativo gesto del fichaje más caro del Real Madrid con los hinchas de su selección que recorrió el mundo

La filosa frase de Verstappen sobre la crisis entre Leclerc y Hamilton en Ferrari

17 años después, la esposa de Robert Enke dio detalles de las horas previas a su muerte: “El error de ambos fue no buscar ayuda”

TELESHOW

Denisse González celebró su cumpleaños número 25 en medio de su complejo momento de salud

Denisse González celebró su cumpleaños número 25 en medio de su complejo momento de salud

La frase de Luck Ra sobre el desamor que generó tensión a tres meses de su separación de La Joaqui

La declaración de Mauro Icardi ante la Justicia: negó haber golpeado a su hija y dijo que la niña lo admitió ante la psicóloga

Lara Piro defendió a Mauro Icardi y criticó duramente a Wanda Nara: "La Justicia le tiene miedo"

Un nuevo escándalo sacudió Podemos Hablar: cómo fue la discusión de Mala Fama con su pareja en medio de la grabación

INFOBAE AMÉRICA

Terremoto en Panamá puede generar un déficit de hasta USD 2,000 millones, estiman economistas

Terremoto en Panamá puede generar un déficit de hasta USD 2,000 millones, estiman economistas

Robaron más de 50 sacos de leche en polvo de un almacén estatal en Cuba y crecen las dudas por los controles

Cubano fue detenido en Florida tras usar un insólito método para robar combustible

Presupuesto 2027: diputados de Raíces reconocen errores y anticipan un quiebre con el Ejecutivo de Arévalo

Condenan en El Salvador a 202 miembros del Barrio 18 Revolucionarios por homicidios y extorsiones