El Banco Central compró más de USD 100 millones, el mayor monto de noviembre

El BCRA ya acumula más de USD 16.000 millones en el año. (Foto: Reuters)

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) efectuó una compra de USD 103 millones este jueves, el mayor monto en lo que va de noviembre. Sin embargo, las reservas internacionales brutas cayeron y quedaron cerca de perforar los 49.000 millones de dólares.

Desde la implementación de la cuarta fase del programa monetario en enero, la autoridad monetaria ya adquirió USD 16.147 millones, más de 60% por encima del piso de la meta establecida para todo 2026.

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El Gobierno proyecta finalizar el año con una acumulación de divisas cercana a los 20.000 millones de dólares. Con este nivel de reservas, el BCRA prevé disponer de mayor capacidad de respuesta ante eventuales presiones cambiarias durante 2027.

Hacia finales de octubre, la frecuencia de las compras perdió fuerza. En el transcurso del mes actual, las adquisiciones ascienden a USD 183 millones, a un menor ritmo que el mes previo.

Durante octubre, el saldo favorable alcanzó los USD 1.396 millones, un monto que casi triplicó los USD 473 millones de septiembre, el registro más bajo del año. En los meses previos, las adquisiciones fueron de USD 768 millones en agosto, USD 2.162 millones en julio, USD 1.418 millones en junio, USD 2.596 millones en mayo, USD 2.769 millones en abril, USD 1.671 millones en marzo, USD 1.557 millones en febrero y USD 1.158 millones en enero.

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En simultáneo, las reservas internacionales brutas cerraron la jornada en USD 49.078 millones, con una caída de USD 252 millones frente al cierre previo.

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