Sociedad

Evalúan demoler el bazar chino de Bahía Blanca que se incendió con dos niños en su interior

La estructura quedó con el hierro retorcido y el techo a punto de caerse, dos menores debieron ser rescatados tras el colapso de la escalera interna, y este jueves la Policía volvió a detectar humo en el local clausurado

El fuego se desató pasadas las 17 horas en la planta superior de un bazar, sobre calle Chiclana frente a la Plaza Rivadavia, y obligó a un funcionario de Defensa Civil a cortar el enrejado de un balcón para sacar a los chicos, cuya escalera interna ya había colapsado
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El bazar chino ubicado en Chiclana al 100, en el centro de Bahía Blanca, quedó con daños tan graves tras el incendio del martes por la tarde que su futuro ahora se define entre una evaluación técnica y la posibilidad concreta de que el inmueble tenga que ser demolido. Dos menores y su madre fueron hospitalizados, el rescate requirió cortar un enrejado desde el exterior y la estructura del edificio quedó comprometida de forma crítica.

El abogado de los responsables del comercio, Juan Ignacio Vitalini, describió el estado del inmueble con preocupación. “La estructura está totalmente endeble, el hierro totalmente retorcido, por eso es que corre el riesgo de derrumbe en la losa”, detalló en declaraciones a La Brújula 24. Según indicó, “lo más probable es que haya que derrumbar el inmueble”, aunque aclaró que la decisión final depende de los resultados de una evaluación técnica que, al momento de sus declaraciones, estaba prevista para esa misma jornada.

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Un profesional contratado por los responsables de la propiedad tenía previsto ingresar al edificio para analizar las condiciones de habitabilidad y seguridad de la construcción. El inmueble —ubicado frente a la Plaza Rivadavia y contiguo a dos entidades bancarias, en un edificio de tres plantas que fue sede del recordado Café Nº 1— permanece clausurado desde que las llamas fueron controladas.

La reaparición de humo este jueves sumó otra señal de alerta. La Policía constató su presencia en el interior del local, lo que motivó una nueva convocatoria a los Bomberos por precaución. “La Policía constató la presencia nuevamente de humo, por eso se decidió convocar a los bomberos por precaución”, explicó Vitalini.

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El humo reapareció este jueves en el interior del local, lo que motivó una nueva convocatoria a los Bomberos por precaución
El humo reapareció este jueves en el interior del local, lo que motivó una nueva convocatoria a los Bomberos por precaución

Cuando el fuego comenzó a ganar terreno en la estructura, dos menores se encontraban en la planta alta del edificio. La escalera interna ya había colapsado para ese momento, lo que impidió el acceso convencional. Fue el funcionario de Defensa Civil, Braian Lardet, quien tomó una escalera exterior, llegó hasta el balcón donde los chicos aguardaban y debió cortar parte del enrejado de hierro que cubría ese acceso para poder sacarlos. “Tuvo la valentía de subirse, cortar parte de esa reja y rescatarlos”, describió Vitalini en declaraciones al programa Panorama por LU2.

La madre de los menores también sufrió inhalación de humo al intentar llegar hasta ellos por sus propios medios. Las tres personas fueron trasladadas al Hospital Municipal y se esperaba que recibieran el alta en el transcurso de esa jornada. “Por suerte no pasó de eso: pequeñas quemaduras, pero gracias a Dios están todos a salvo”, señaló el letrado. Otras dos mujeres también debieron ser asistidas en el lugar y trasladadas en ambulancia del SAME por cuadros de inhalación de humo.

Vitalini precisó, en sus declaraciones a La Brújula 24, que los menores rescatados son hijos de familiares de los dueños, quienes en ese momento atendían el negocio de forma circunstancial. “Los chicos que fueron rescatados son hijos de familiares de los dueños que estaban en ese momento atendiendo circunstancialmente el negocio. Por suerte ambos están fuera de peligro”, señaló.

Respecto del origen del siniestro, Vitalini indicó que todavía no hay una determinación oficial y que será necesario conocer el testimonio de los trabajadores que se encontraban en el local al momento del incendio. Según una versión surgida de empleados del comercio, el fuego podría haberse iniciado en un depósito de la planta alta, aunque el abogado aclaró que los peritos deberán establecer las causas. “Tenemos que lograr hablar con esos dos empleados, a ver si recuerdan algo, vieron algo, sospechan de algo, sin perjuicio de que obviamente ahora el dueño mandará a realizar la pericia correspondiente”, manifestó.

Un funcionario de Defensa Civil llegó hasta el balcón con una escalera exterior y cortó parte del enrejado para sacar a los dos menores que estaban atrapados en la planta alta
Un funcionario de Defensa Civil llegó hasta el balcón con una escalera exterior y cortó parte del enrejado para sacar a los dos menores que estaban atrapados en la planta alta

De todos modos, el letrado consideró que el hecho fue accidental. “Entiendo que el hecho fue accidental”, expresó, con la salvedad de que la causa deberá determinarse mediante las pericias correspondientes.

Cinco dotaciones de Bomberos trabajaron durante horas para controlar el fuego en la primera cuadra de Chiclana. Edes interrumpió el suministro eléctrico de manera preventiva en el cuadrante delimitado por las calles O’Higgins, Chiclana, Colón y Drago. Las autoridades también dispusieron cortes de tránsito en las intersecciones de Vieytes y Colón, y Sarmiento y Estomba, y se inhabilitó la parada de colectivos de la primera cuadra de Chiclana.

Aunque las llamas no llegaron a la planta baja, el calor comprometió la estructura de forma crítica. “El techo se abovedó completamente y está a punto de caerse, así que la destrucción es total”, advirtió Vitalini. Bomberos y Defensa Civil prohibieron el ingreso a las tres propiedades involucradas en el sector.

La situación de los edificios linderos también quedó bajo análisis. Según Vitalini, a simple vista la mayoría de las propiedades vecinas no presentarían daños de consideración; sin embargo, una sección de la medianera del inmueble del banco ICBC, que comparte su parte superior con el bazar, se encuentra comprometida y estaría siendo sostenida por una estructura ubicada en la terraza de esa entidad. “A eso tenemos que apuntalar hoy”, indicó el letrado.

Cinco dotaciones de Bomberos trabajaron durante horas para controlar el fuego en la primera cuadra de Chiclana, en pleno centro de Bahía Blanca
Cinco dotaciones de Bomberos trabajaron durante horas para controlar el fuego en la primera cuadra de Chiclana, en pleno centro de Bahía Blanca

El abogado aportó detalles sobre los propietarios del comercio. Se trata de una sociedad anónima representada por una ciudadana de origen chino que actualmente se encuentra en su país. Este jueves llegó el esposo de la mujer, quien buscará comunicarse con los empleados para reconstruir lo sucedido. Vitalini confirmó que los responsables del comercio llegaron desde Rosario y que cuentan con otro bazar ubicado en calle San Martín.

El establecimiento comercializaba una amplia variedad de productos —bijouterie, herramientas, artículos de decoración, utensilios de cocina y maquillaje—, lo que contribuyó a la magnitud de las pérdidas materiales. También se analiza si es viable apuntalar la estructura para recuperar mercadería, pertenencias personales y permitir la realización de las pericias judiciales correspondientes.

Por el momento, el inmueble permanece clausurado y su futuro dependerá de los resultados de la evaluación estructural, que determinará si es posible recuperar la construcción o si será necesario avanzar con su demolición.

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