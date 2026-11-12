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El extraño cuestionamiento que recibió Colapinto por la maniobra con Nico Hülkenberg en el GP de San Pablo de F1: “Lo empujó”

El director de competición de Audi dijo que el argentino no alcanzó el vértice en la “S de Senna”. El alemán pisó la parte externa de la pista y fue penalizado con 10 segundos

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*La maniobra entre Colapinto y Hülkenberg

Allan McNish, director de competición de Audi, cuestionó la penalización de 10 segundos que recibió Nico Hülkenberg por la maniobra que protagonizó frente a Franco Colapinto durante el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1, disputado en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos.

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El ex piloto escocés de F1 y tres veces ganador de las 24 Horas de Le Mans con dicha alemana, argumentó que el piloto argentino “nunca llegó al vértice” de la curva en disputa y defendió la trayectoria de su corredor ante los medios tras la carrera.

El incidente ocurrió en la vuelta 48, cuando Hülkenberg, con neumáticos nuevos tras completar su segunda parada en boxes, intentó superar al Alpine de Colapinto, que resistía en pista con un compuesto intermedio muy desgastado desde el final de la vuelta 17. Durante cuatro giros consecutivos, el piloto argentino tuvo grandes maniobras defensivas para neutralizar los intentos de ataque del alemán, hasta que el mano a mano se definió en la primera curva del circuito paulista.

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En ese tramo, Hülkenberg intentó la superación por afuera y terminó por fuera del trazado, en la vía de escape asfaltada. Los comisarios deportivos de la FIA, la Federación Internacional del Automóvil, revisaron la secuencia y determinaron que el piloto de Audi había obtenido una ventaja duradera al salirse de los límites de pista, por lo que le aplicaron una penalización de 10 segundos que lo relegó en la clasificación final.

El momento en el que Nico Hülkenberg quiere superar a Franco Colapinto por afuera en la "S de Senna"
El momento en el que Nico Hülkenberg quiere superar a Franco Colapinto por afuera en la "S de Senna"

McNish explicó que, según el análisis del equipo, la situación no resultaba sencilla de interpretar debido a las características del trazado. “Para nosotros, la coyuntura no estaba clara. Normalmente, si estás en cabeza en el vértice de la curva, tienes derecho a mantener tu posición. Pero como la primera curva desemboca en la ‘S’, es muy subjetivo determinar con precisión dónde está el vértice. Y Colapinto nunca llegó al vértice. Estaba muy lejos de él. Ni siquiera se acercó”, sostuvo el directivo.

El británico también explicó por qué la escudería decidió no indicar a Hülkenberg que devolviera la posición. “Cuando hicimos la parada en boxes, él salió junto a Colapinto. Y Colapinto estaba al final de su stint (tramo de carrera) con neumáticos viejos, aguantando y abriéndose en la curva 1. Lo hizo de nuevo porque Nico estaba por el exterior, simplemente lo empujó hacia fuera, se saltó el vértice”, relató McNish.

El directivo agregó que, para cuando el equipo pudo revisar la maniobra, la diferencia en pista ya era considerable. “El otro factor fue que, para cuando pudimos revisarlo, Nico ya se había ido muy por delante. Sacó dos segundos en la vuelta”, explicó. Aun así, remarcó que la decisión de los comisarios debía respetarse. “Hay que acatar la decisión de la FIA. No hay duda. Pero para nosotros no estaba claro que no fuera la curva de Nico”, completó.

De acuerdo con las directrices de conducción vigentes en la categoría, un piloto que intenta adelantar por afuera en una curva solo tiene derecho a espacio para competir si su eje delantero se ubica por delante del eje delantero del rival en el vértice. Pese a la dificultad para establecer con precisión ese punto en la curva 1 de Interlagos, los comisarios determinaron que Hülkenberg no había cumplido con ese requisito en el momento del adelantamiento.

Las mismas directrices establecen que el auto que ataca debe conducirse de manera controlada desde la entrada hasta la salida de la curva y debe ser capaz de completarla dentro de los límites de pista, un criterio que en los últimos años se reforzó para evitar maniobras demasiado agresivas por parte de los pilotos atacantes.

La sanción, cumplida durante su última parada en boxes en una fase de la carrera marcada por el regreso de la lluvia a Interlagos, sacó a Hülkenberg de la zona de puntos. Sin embargo, el alemán recuperó el décimo lugar al arrebatárselo a Arvid Lindblad al inicio de la vuelta 65, en el cierre de una carrera en la que Audi terminó por delante de Colapinto en la clasificación final, pese a la discusión generada por la maniobra.

El argentino de Alpine retomará la actividad en pista el próximo 19 de noviembre a las 21.30 de Argentina, cuando se disputen los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas.

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