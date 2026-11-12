De Ca7riel y Paco Amoroso a Milo J y Bizarrap, los artistas argentinos que triunfaron en los Latin Grammy 2026

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Después de un año de grandes lanzamientos y éxitos musicales, artistas argentinos viajaron a Las Vegas para vivir la noche de la música latina en la 27.ª edición de los Latin Grammy. CA7RIEL & Paco Amoroso, Milo J, Trueno y Bizarrap, entre otros, llegaron al MGM Grand Garden Arena con aspiraciones a los máximos galardones de la ceremonia, que ya entregó varias estatuillas a la delegación del país.

CA7RIEL & Paco Amoroso obtuvieron el premio a Mejor Interpretación de Música Electrónica por “Beto’s Horns - Fred Remix”, su colaboración con Fred again.. El dúo también fue distinguido en Mejor video musical versión larga por “FREE SPIRITS (The Film)”. Al aceptar este último reconocimiento, Paco Amoroso dijo: “No teníamos mucha fe en este. Gracias a Loreto y a Chita. Y a las mamás. Gracias a Ferrán, a Jack Black, a Sting y a Anderson Paak”.

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Milo J, de 19 años, recibió hasta el momento tres galardones por La Vida Era Más Corta y por “Gil”, tema que comparte con Trueno. El músico ganó Mejor Diseño de Empaque y, al recibir la estatuilla, expresó: “Aguante la Vida era Más Corta, aguanten los diseñadores gráficos. Muchísimas gracias”.

También se impuso en Mejor Interpretación Urbana por “Gil”. En su discurso, señaló: “Le agradezco a Mateo por sumarse a la canción, la rompiste, temazo. Es un tema que habla de la traición, de la mentira. Muchas veces se sufre en un mundo como este. Irónicamente ganamos un Grammy con esto, bien ahí. Aguante La Vida era Más Corta”.

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El llamativo agradecimiento de Fito Páez tras ganar un Latin Grammy

El artista volvió a ser premiado en la categoría Mejor Álbum Folclórico por La Vida Era Más Corta. “Fua, lo primero que quiero decir es que para mí, del lugar donde vengo que es Morón, del género del que vengo que vendría a ser el trap, o como le dicen ustedes la música urbana, ganar este premio de la música folclórica me vuela la cabeza. El mensaje le llegó a todo el mundo y eso me parece lo más importante. Aguante el folclore y Santiago del Estero”, afirmó.

La presencia argentina en la gala incluye además el premio del Quinteto Astor Piazzolla a Mejor Álbum de Tango por Le Grand Tango y la distinción para Fito Páez en Mejor Álbum de Rock por Shine.

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Al recibir el galardón, el músico agradeció con ironía a la Academia: “Muchas gracias a la gente de la Academia, que no hace más que equivocarse permanentemente, habiendo tanta gente talentosa para darle el premio al mejor disco de rock a los Latin Grammy. Bueno, me lo dan a mí. Siempre errando. Muchachos, deberían revisar la medicación o, bueno, tener otra consultoría en todo caso, o revisar el sistema de votación, por supuesto”.

Milo J y Trueno celebraron su triunfo en los Latin Grammy (Sony Music)

Páez adelantó además que trabaja en un nuevo álbum, cuya grabación comenzará la próxima semana. “Acá estoy componiendo el disco nuevo que empiezo a grabar la semana que viene. Mua, les amo”, cerró.

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Antes del inicio de la ceremonia, CA7RIEL & Paco Amoroso lideraban las nominaciones argentinas con siete candidaturas. FREE SPIRITS aspiraba a Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Alternativa; “Ha Ha”, a Grabación del Año; y “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, junto a Sting, a Canción del Año.

Milo J llegó con cinco nominaciones, incluidas postulaciones en las tres categorías generales. La Vida Era Más Corta fue nominado a Álbum del Año, “Niño” a Grabación del Año y “Solifican12” a Canción del Año. Esta última obra tiene entre sus autores a Santiago Alvarado y Santiago Ruiz, conocido como Tatool. En las categorías principales, “Ha Ha” y “Niño” compiten con trabajos de Jorge Drexler, Silvana Estrada, Karol G, Mon Laferte y Rosalía.

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Milo J y Trueno recibieron la estatuilla a Mejor Interpretación Urbana por la canción 'Gil' (Sony Music)

Bizarrap sumó su quinto Latin Grammy al ganar la categoría Mejor Canción Urbana por “BZRP Music Sessions, Vol. 0/66”, junto a Daddy Yankee, durante la 27.ª edición de los premios en Las Vegas. El reconocimiento llegó en una ceremonia en la que la Academia también distinguió al artista puertorriqueño como Persona del Año 2026.

Bizarrap y Dadddy Yankee, ganadores en los Latin Grammy a Mejor canción urbana (Dale Play)

La colaboración entre el productor argentino y Daddy Yankee recibió así el reconocimiento de la industria tras su lanzamiento. Al subir al escenario, Bizarrap se refirió al objetivo de sus sesiones: “El formato de las BZRP Music Sessions siempre buscó darles entidad y espacio a los artistas, sin importar si están empezando o si ya están consagrados. Siento que eso es lo más importante que conseguí hasta ahora como productor, y lo que voy a seguir buscando, más allá de cualquier premio. Sigamos abriéndoles las puertas a los artistas jóvenes, siempre”.

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Ca7riel y Paco Amoroso sumaron además el premio a Mejor Canción Pop/Rock por “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”. La canción forma parte de FREE SPIRITS y cuenta con la participación de Sting.

Al recibir la estatuilla, Paco Amoroso repasó el recorrido del dúo y agradeció al músico británico: “Muchas gracias, este disco nació después de un año muy loco que tuvimos con el Tiny Desk, Papota, con la gira y un mundo que no cambió por completo. La verdad que Sting fue una persona que nos dio su espacio, que nos dio calidez, nos ayudó mucho. Agradecerle a nuestro gurú Sting. Feliz de compartir con mi amigo tantos momentos, nunca hay que dar nada por sentado. Gracias a la gente que nos quiere”.

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