Ángel de Brito habló sobre su futuro laboral, de la oferta para estar en Sex a la continuidad de LAM: “Va a seguir donde sea”

El conductor habló en su ciclo sobre la venta de la productora Mandarina Contenidos y las versiones sobre su cambio de canal (Video: Ángel responde/ Bondi)

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Ángel de Brito aseguró que LAM seguirá al aire en 2027, aunque todavía no definió si continuará por América TV o si acompañará a Mandarina Contenidos en su desembarco en El Nueve. El conductor confirmó que recibió ofertas de ambas señales y que su decisión dependerá de las condiciones para sostener el ciclo y de los recursos destinados a su producción.

Durante su regreso a Ángel responde, el programa que conduce en Bondi Live, De Brito habló por primera vez sobre la venta de Mandarina Contenidos y las versiones que circularon en torno a su futuro. Dijo que conocía la operación desde hacía tiempo y negó que su reciente viaje familiar por Europa estuviera vinculado con ese cambio empresarial.

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“LAM va a seguir donde sea, en uno o en otro”, sostuvo el conductor. “Todavía no firmé nada. Tengo las dos ofertas de América para quedarme y del Nueve para irme”, precisó.

De Brito evalúa las propuestas de América TV y El Nueve

Ángel de Brito contó que evalúa para su futuro en la TV: "Plata y condiciones para hacer el programa, no para mí, sino para producirlo” (Instagram)

El periodista explicó que, por su extensa relación laboral con Mandarina, la productora tiene prioridad en la negociación. Sin embargo, aclaró que no tomó una decisión y que las conversaciones siguen abiertas. “Hace mucho tiempo que trabajo en Mandarina, tiene prioridad Mandarina siempre, porque trabajo muy bien acá en esta empresa, pero todavía no firmé nada”, afirmó. Según detalló, las dos propuestas son satisfactorias, aunque la definición no pasa únicamente por su contrato personal.

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“Plata y condiciones para hacer el programa, no para mí, sino para producir el programa”, enumeró De Brito al explicar qué aspectos analiza antes de resolver su continuidad. También pidió no dar crédito a las versiones sobre una decisión ya tomada: “Todo lo demás que escuchen, folclore”.

Grupo Octubre compró Mandarina Contenidos y el canal de streaming Bondi Live

Mariano Chihade continuará al frente de la gestión ejecutiva de El Nueve luego de la compra de Mandarina por Grupo Octubre

En octubre de este año, Grupo Octubre acordó la adquisición del 100 % del paquete accionario de Mandarina Contenidos, una operación que también incorpora a Bondi Live, el canal de streaming lanzado por la productora en mayo de 2024. La compañía, fundada por Mariano Chihade en 2005, realiza programas de entretenimiento, magazines, realities, ficción y documentales para señales y plataformas.

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Como parte del acuerdo, Chihade asumirá como director ejecutivo integral de El Nueve, una de las señales que pertenece al grupo encabezado por Víctor Santa María. La compra reconfiguró el escenario de los programas que Mandarina produce para América TV y abrió las negociaciones por la continuidad de sus principales figuras.

Mandarina buscaría llevar LAM a la pantalla de El Nueve

Ángel de Brito junto a algunos de los integrantes de la actual temporada de LAM (Instagram)

De Brito señaló que, tras la venta de la productora, el plan de Mandarina es mantener sus ciclos en funcionamiento y trasladar parte de su programación a El Nueve. En esa lista ubicó a LAM, a DDM, el ciclo de Mariana Fabbiani; a SQP, el que encabeza Yanina Latorre y un cuarto programa nuevo que prefirió no identificar.

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También indicó que existe un contrato de Mandarina con América que se extiende hasta 2027. Esa situación, explicó, había alimentado sus comentarios previos sobre un posible “fin de ciclo” en la señal, aunque remarcó que el programa no dejará de emitirse. “Voy a seguir haciendo LAM donde sea”, reiteró el conductor, quien destacó los cinco años de trabajo del ciclo en América TV, luego de seis temporadas ininterrumpidas en Eltrece, donde nació, bajo el nombre de Los ángeles de la mañana.

El deseo de Ángel de Brito de sostener al equipo de las “angelitas”

“Me gustaría seguir con el programa como está, tal cual como está, porque me gusta mi equipo”, sostuvo el conductor

Uno de los puntos centrales de la negociación, según De Brito, es preservar la formación actual de LAM. El periodista dijo que quiere continuar junto a las panelistas, los cronistas y el resto del equipo que lo acompaña, aunque reconoció que cada integrante tiene libertad para aceptar una propuesta laboral que considere conveniente.

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“Me gustaría seguir con el programa como está, tal cual como está, porque me gusta mi equipo”, expresó. Y agregó: “LAM va a seguir con las ‘suricatas’, con las angelitas y conmigo”.

De Brito sostuvo que algunas de sus compañeras podrían permanecer en América TV si reciben ofertas de la señal, mientras que otras podrían continuar en el proyecto de Mandarina. En ese contexto, mencionó que Pilar Smith tendría una propuesta para seguir en A24.

Bondi Live prepara un cambio de estudio

De Brito contó que le ofrecieron programas de actualidad en C5N y La Nación+, una invitación para trabajar en radio Pop y dos proyectos de streaming. Además, evalúa Sex de José María Muscari

Al margen de las negociaciones televisivas, De Brito confirmó la continuidad de su trabajo en Bondi Live. El conductor adelantó que el programa pasará a emitirse desde un estudio más amplio, aunque no precisó la fecha de la mudanza.

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También anunció que Romina Scalora tendrá una presencia diaria en la programación del canal de streaming. “A partir de muy pronto, va a estar todos los días acá en Bondi con nosotros”, afirmó.

Muscari le ofreció a De Brito protagonizar Sex durante el verano

José María Muscari le ofreció a Ángel de Brito ocupar el lugar de Flor de la V en Sex durante el verano

Entre las propuestas que analiza, Ángel de Brito reveló que recibió un inesperado ofrecimiento de José María Muscari para incorporarse a Sex durante la temporada de verano.

“Me ofreció hacer el protagónico de Sex porque se va Flor de la V; en el verano no va a estar. Creo que vuelve después, en marzo”, relató el conductor en Bondi Live. Según explicó, la propuesta contempla que ocupe el lugar de anfitrión y presentador, con intervenciones frente al público y un monólogo, en vez de participar de las escenas de desnudo del espectáculo.

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“¿Para qué me llamó a mí? No para desnudarme, no para refregarme con los bailarines, sino para ser el anfitrión, el presentador”, bromeó. Tras escuchar los comentarios de sus compañeras, agregó que la posibilidad teatral le interesa: “Me gustaría”.

De Brito señaló que la propuesta de Muscari se suma a una lista de ofertas que había recibido antes de la venta de Mandarina. Entre ellas, mencionó opciones para hacer programas de actualidad en C5N y La Nación+, una invitación para trabajar en radio Pop y dos proyectos de streaming que decidió rechazar.

Mariana Fabbiani iría a El Nueve y Beto Casella continuará en América

De Brito dio detalles del futuro de Mariana Fabbiani y Beto Casella en la TV de 2027

De Brito diferenció su caso del de Mariana Fabbiani. En Ángel responde afirmó que el proyecto contempla el pase de DDM a El Nueve y dio por confirmada la continuidad de su conductora: “La idea de Mandarina es llevar DDM con Mariana, que ya confirmó”. También señaló que la señal ya le había dado la bienvenida públicamente.

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Sobre Beto Casella, aseguró que seguirá en América TV en la franja de las 22 con BTV. Explicó que Casella es contratado de la emisora, aun cuando la producción de su ciclo está a cargo de Mandarina, y sostuvo que la productora quedará liberada a partir de enero. “Beto va a seguir en América con otra producción”, afirmó, aunque continuaría al frente del mismo formato y equipo.

Yanina Latorre todavía no tiene un destino confirmado

Yanina Latorre junto al equipo de SQP

De Brito evitó dar detalles sobre la situación contractual de Yanina Latorre y de las demás integrantes de su panel. “No voy a hablar ni de Yanina, ni de Mariana, ni de cosas que no corresponde”, aclaró durante la charla.

De todos modos, planteó que las angelitas podrán elegir su próximo paso si reciben ofertas mejores. El conductor señaló que desea conservar la formación actual de LAM, aunque remarcó que no impedirá que sus compañeras acepten otras propuestas. En el caso de Yanina, no confirmó una continuidad en América TV, El Nueve o Telefe.