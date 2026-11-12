Cuba

El dólar alcanza los 935 pesos en Cuba y el mercado prevé nuevas alzas antes de diciembre

La divisa avanzó cinco unidades diarias durante una semana y llegó a variar entre la mañana y la tarde, aunque descendió diez unidades tras reclamos difundidos en redes sociales el domingo

Un plato sobre una mesa contiene varios billetes y una moneda grande con el símbolo del dólar frente a una ventana con la silueta de edificios.
El dólar llegó a 935 pesos en Cuba a pocas semanas de las celebraciones de fin de año. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El dólar llegó a 935 pesos en Cuba a pocas semanas de diciembre de 2026, una escalada que encarece los alimentos y reduce las posibilidades de las familias para las celebraciones de fin de año, en medio de apagones prolongados y una creciente preocupación por la delincuencia.

La cotización avanzó de cinco en cinco pesos cada 24 horas durante una semana. Algunos días, incluso, la tarifa aumentaba entre la mañana y la tarde, mientras las previsiones apuntaban a los 950 pesos antes de terminar noviembre.

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El valor de la divisa bajó diez pesos un domingo, después de reclamos en redes sociales y convocatorias para reducirlo de forma forzada. Según CubaNet, episodios similares ocurrieron cerca de un año antes, cuando el dólar se aproximaba a los 500 pesos y luego superó ampliamente esa barrera.

De acuerdo con el medio, la falta de acceso de los campesinos a divisas dificulta la compra de herramientas, insumos y combustible para trasladar las cosechas a los puntos de venta. El resultado ha sido la pérdida parcial o total de cultivos y una oferta limitada en mercados y ferias.

Balanza con boniatos y un huevo en el plato inferior, billetes y un reloj de arena en el plato elevado, y un madero con fuego en la base.
Un cartón de huevos cuesta entre 3,000 y 3,600 pesos en los puntos de venta del país. Las familias se quejan por el alto costo de la vida en la isla. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una libra de boniato llegó a costar 180 pesos (USD 7.50), mientras que los precios de otros productos en las ferias se equiparan con los de mercados agropecuarios, carretillas y micro, pequeñas y medianas empresas. La excepción mencionada es la mano de plátano burro.

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Los mercados de barrio, iniciativa estatal, tienen precios similares a los de negocios privados. La distribución de ayudas enviadas desde otros países se organiza a partir de listas de personas consideradas vulnerables.

El criterio oficial descrito deja fuera a hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir alimentos básicos. Un jubilado que recibe 3,125 pesos (USD 130.16) mensuales, equivalentes a cerca de tres dólares, puede no ser incluido si convive con una hija médica que gana 5,800 pesos (USD 241.58) al mes.

Esa familia debe afrontar, entre otros precios, una libra de pollo de 650 pesos (USD 27.07) y un cartón de huevos de entre 3,000 (USD 124.96) y 3,600 pesos (USD 149.95). El sitio cuestionó que esos ingresos no sean considerados suficientes para acreditar una situación de vulnerabilidad.

Diciembre entre apagones y temor al delito

El último mes del año llegará tras un período de homicidios y robos vinculados al hurto de motocicletas eléctricas, teléfonos móviles, mochilas y cadenas. CubaNet también señala que las comisarías disponen de pocas patrullas y que una de ellas suele permanecer cerca de las viviendas de opositores, periodistas o activistas vigilados por las autoridades.

Acuarela de una mesa de madera con una vela encendida, monedas, un plátano en un canasto y la sombra de un gráfico ascendente en la pared.
Los apagones prolongados obligan a más de la mitad del país a cocinar con carbón, leña o aserrín. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

En un pequeño mercado agropecuario de la calle Gervasio, en Centro Habana, un hombre resumió con sarcasmo el efecto de los precios sobre las fiestas: “El que quiera celebrar, tendrá que asaltar”.

El vecino cuestionó que una libra de calabaza costara 200 pesos (USD 8.33). “Una semilla que se da sola, caballero, que crece dondequiera”, dijo mientras observaba la mercancía expuesta.

Más de la mitad del país está obligada a cocinar con leña, carbón o aserrín debido a apagones que pueden prolongarse durante días. La fuente prevé que el dólar vuelva a subir y supere los mil pesos (USD 41.65), mientras la mayoría de los hogares afrontará diciembre con austeridad.

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