Cuba

Intervención militar, embargo y sanciones: lo que Trump puso sobre la mesa respecto a Cuba en su último pronunciamiento

El secretario de Estado Marco Rubio concentra la estrategia hacia La Habana, que combina restricciones petroleras con advertencias sobre un posible cambio de rumbo en la política exterior

President Donald Trump, next to Secretary of State Marco Rubio, speaks during a Cabinet meeting at the White House, Wednesday, May 27, 2026, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
President Donald Trump, next to Secretary of State Marco Rubio, speaks during a Cabinet meeting at the White House, Wednesday, May 27, 2026, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó este jueves que quiere “dejar resuelto lo de Cuba” antes de abandonar la Casa Blanca en enero de 2029, en una nueva señal de la presión que su Administración ejerce sobre el régimen cubano para promover cambios políticos y económicos en la isla.

Durante una entrevista telefónica con Salem News Channel, canal de radio y televisión estadounidense, el mandatario republicano indicó que el secretario de Estado, Marco Rubio, está a cargo de la estrategia hacia La Habana. Trump destacó el vínculo familiar del funcionario con Cuba y sostuvo que ese antecedente le otorga un interés particular en el tema.

PUBLICIDAD

“Quiero dejar resuelto lo de Cuba antes de irme, y tenemos a alguien muy bueno y capaz para encargarse de Cuba que se llama Marco, Marco Rubio. Sus padres son de Cuba y le encantaría hacerlo”, declaró el presidente estadounidense.

Las expresiones se suman a una serie de pronunciamientos de Trump y Rubio sobre el futuro político de la isla. El 31 de octubre, el mandatario había anticipado que el actual sistema cubano no tendría una larga continuidad y auguró resultados en un plazo inferior a los dos años y medio que, según sus cálculos, le restaban en el poder.

PUBLICIDAD

Una pancarta con la leyenda "Libertad 250" para conmemorar el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, fuera de la embajada de Estados Unidos. Al frente, la bandera de Cuba, el miércoles 28 de octubre de 2026, en La Habana. (AP Foto/Ramon Espinosa)
Una pancarta con la leyenda "Libertad 250" para conmemorar el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, fuera de la embajada de Estados Unidos. Al frente, la bandera de Cuba, el miércoles 28 de octubre de 2026, en La Habana. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Trump dejó abierta la posibilidad de intervención militar

Consultado sobre una eventual intervención militar de Estados Unidos en Cuba, Trump respondió que la consideraría. No dio detalles sobre las condiciones que podrían llevar a Washington a adoptar una medida de ese tipo ni sobre algún plan concreto de la Casa Blanca.

La declaración eleva la tensión retórica entre ambos países. Desde enero, tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la Administración Trump incrementó la presión sobre el régimen cubano con restricciones petroleras, sanciones secundarias y advertencias públicas sobre la posibilidad de avanzar sobre la isla.

Trump volvió a describir a Cuba como un “país fallido” y afirmó que cuenta con un respaldo amplio dentro de la comunidad cubanoestadounidense de Florida, un electorado con peso en la política nacional y en las disputas electorales del Partido Republicano.

El presidente ya había vinculado la situación cubana con la estrategia aplicada por Washington en otros países de América Latina. En declaraciones previas, sostuvo que su Administración podía concentrarse en un escenario regional tras otro, después de los acontecimientos en Venezuela.

Foto de archivo: Banderas de Cuba en un acto en La Habana
Foto de archivo: Banderas de Cuba en un acto en La Habana

Rubio, con el embargo y la presión como ejes de la estrategia

El secretario de Estado sostuvo esta semana que el modelo político y económico vigente en la isla no ofrece un horizonte de desarrollo y que el embargo solo podría levantarse con reformas de alcance político y económico. Marco Rubio ha tomado protagonismo central en la política exterior de la Casa Blanca hacia Cuba.

Rubio sostuvo además que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional y los intereses de Estados Unidos. Según su posición, Washington mantendrá sus acciones para impulsar un cambio de rumbo en el país caribeño.

La política estadounidense combina la presión diplomática con medidas económicas. Las restricciones sobre el suministro de crudo han profundizado las dificultades energéticas de la isla, que ya padecía apagones, escasez de combustible y problemas de abastecimiento.

El embargo de Estados Unidos contra Cuba permanece vigente desde hace décadas y su levantamiento depende en parte de disposiciones legales aprobadas por el Congreso. La Administración Trump ha defendido que cualquier flexibilización debe estar vinculada a garantías de apertura política y económica.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habla con la prensa durante la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en el Centro George C. Marshall del Hotel Talleyrand en París, Francia, el 10 de noviembre de 2026. BRENDAN SMIALOWSKI/Pool vía REUTERS
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habla con la prensa durante la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en el Centro George C. Marshall del Hotel Talleyrand en París, Francia, el 10 de noviembre de 2026. BRENDAN SMIALOWSKI/Pool vía REUTERS

Díaz-Canel rechazó que el futuro de Cuba se decida desde Washington

El régimen cubano respondió el lunes a los últimos pronunciamientos de Washington con un mensaje del dictador Miguel Díaz-Canel, quien aseguró que “el futuro” de la isla “no se decidirá jamás desde el norte”.

Díaz-Canel vinculó las presiones estadounidenses con lo que calificó como un castigo colectivo contra la población cubana. Además, responsabilizó a Washington por las consecuencias del bloqueo de combustibles y de las sanciones contra quienes mantienen vínculos comerciales con el régimen.

“Eso ya lo dejamos claro desde el primero de enero de 1959, y no va a cambiar”, escribió el mandatario cubano en la red social X, en alusión al triunfo de la revolución encabezada por Fidel Castro.

Aunque Washington y La Habana han mantenido contactos discretos, hasta ahora no surgieron anuncios de acuerdos ni avances públicos en una negociación. Las diferencias se concentran en la exigencia estadounidense de reformas internas y en el rechazo cubano a cualquier condicionamiento externo sobre su modelo político.

Temas Relacionados

CubaDonald TrumpMarco RubioEmbargoEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fiscalía cubana busca condenar a siete años a un hombre por sus opiniones críticas al régimen en Facebook

El expediente contra Yusniel Leyva González se basa en videos, imágenes y textos difundidos entre septiembre y octubre de 2025

Fiscalía cubana busca condenar a siete años a un hombre por sus opiniones críticas al régimen en Facebook

Así ha cambiado el modo de vida en las casas cubanas ante la escasez de luz, agua y alimentos

Paneles solares y tanques de agua sobre las viviendas son opciones para mitigar la crisis, aunque no sean alcanzables para toda la población cubana.

Así ha cambiado el modo de vida en las casas cubanas ante la escasez de luz, agua y alimentos

“Tu mujer se queda presa”: una pareja de periodistas denunció amenazas y una citación policial sin orden escrita en La Habana

Dunia Medina y Alejandro Uranga denunciaron amenazas de cárcel, insultos y preguntas sobre sus contactos tras acudir a una unidad policial del municipio Diez de Octubre

“Tu mujer se queda presa”: una pareja de periodistas denunció amenazas y una citación policial sin orden escrita en La Habana

La ONU asiste a más de un millón de personas en Cuba para paliar la escasez de agua y alimentos

Naciones Unidas envía cargamentos con techos, alimentos y equipos de bombeo a las provincias más afectadas, mientras la población enfrenta extensos cortes de luz y un agudo declive del sistema productivo

La ONU asiste a más de un millón de personas en Cuba para paliar la escasez de agua y alimentos

Observatorio de Derechos Humanos plantea ocho vías legales para frenar la explotación de médicos cubanos en Italia

A través de un documento jurídico, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) instó a jueces, fiscales e instituciones europeas a activar mecanismos de protección e investigación penal para frenar la retención salarial y la falta de libertad de movimiento que enfrentan los sanitarios cubanos en Italia

Observatorio de Derechos Humanos plantea ocho vías legales para frenar la explotación de médicos cubanos en Italia

TECNO

Caída de Microsoft: ChatGPT y Claude afectados tras caída global del correo electrónico Outlook

Caída de Microsoft: ChatGPT y Claude afectados tras caída global del correo electrónico Outlook

Google ahora te deja abrir tu casa con el celular: solo necesitas acercar tu Android a la puerta

GPU Taskman, la nueva herramienta de Microsoft para conocer en qué se usa la memoria de video de la PC

La precarga de GTA VI colapsa redes británicas con archivos de 212 GB

Un grupo de organizaciones demandó a OpenAI y Anthropic para frenar el desarrollo de la IA más avanzada

ENTRETENIMIENTO

El impresionante sueldo de Mariska Hargitay por interpretar a Olivia Benson en ‘La ley y el orden’

El impresionante sueldo de Mariska Hargitay por interpretar a Olivia Benson en ‘La ley y el orden’

Latin Grammy 2026: quién es Sara Schell, la compositora venezolana de 23 años detrás de éxitos de KATSEYE, J Balvin y Becky G

EN VIVO: Los primeros ganadores de los Latin Grammy 2026

Duran Duran pierde a uno de sus integrantes históricos: Roger Taylor anuncia su retiro de la música

Pixar presenta el tráiler oficial de ‘Gatto’, la película de un felino mafioso en su última vida

MUNDO

Trump y Putin volverán a discutir el futuro de la guerra en Ucrania en una cumbre que podría reunir también a Xi Jinping

Trump y Putin volverán a discutir el futuro de la guerra en Ucrania en una cumbre que podría reunir también a Xi Jinping

Rotondas a 260 metros de profundidad y rutas de evacuación entre tubos: así será el túnel submarino más largo y profundo del mundo

Finlandia confirmó un ataque contra una corbeta rusa que protegía a la flota fantasma de Putin en el mar Báltico

La Junta de Paz para Gaza exigió aplicar “de inmediato” el plan de Trump tras un ataque a un hospital que dejó 6 muertos

Dónde nació el papa León XIV, por qué tiene dos nacionalidades y cuál es su vínculo con Perú