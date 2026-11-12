Intervención militar, embargo y sanciones: lo que Trump puso sobre la mesa respecto a Cuba en su último pronunciamiento

President Donald Trump, next to Secretary of State Marco Rubio, speaks during a Cabinet meeting at the White House, Wednesday, May 27, 2026, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó este jueves que quiere “dejar resuelto lo de Cuba” antes de abandonar la Casa Blanca en enero de 2029, en una nueva señal de la presión que su Administración ejerce sobre el régimen cubano para promover cambios políticos y económicos en la isla.

Durante una entrevista telefónica con Salem News Channel, canal de radio y televisión estadounidense, el mandatario republicano indicó que el secretario de Estado, Marco Rubio, está a cargo de la estrategia hacia La Habana. Trump destacó el vínculo familiar del funcionario con Cuba y sostuvo que ese antecedente le otorga un interés particular en el tema.

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“Quiero dejar resuelto lo de Cuba antes de irme, y tenemos a alguien muy bueno y capaz para encargarse de Cuba que se llama Marco, Marco Rubio. Sus padres son de Cuba y le encantaría hacerlo”, declaró el presidente estadounidense.

Las expresiones se suman a una serie de pronunciamientos de Trump y Rubio sobre el futuro político de la isla. El 31 de octubre, el mandatario había anticipado que el actual sistema cubano no tendría una larga continuidad y auguró resultados en un plazo inferior a los dos años y medio que, según sus cálculos, le restaban en el poder.

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Una pancarta con la leyenda "Libertad 250" para conmemorar el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, fuera de la embajada de Estados Unidos. Al frente, la bandera de Cuba, el miércoles 28 de octubre de 2026, en La Habana. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Trump dejó abierta la posibilidad de intervención militar

Consultado sobre una eventual intervención militar de Estados Unidos en Cuba, Trump respondió que la consideraría. No dio detalles sobre las condiciones que podrían llevar a Washington a adoptar una medida de ese tipo ni sobre algún plan concreto de la Casa Blanca.

La declaración eleva la tensión retórica entre ambos países. Desde enero, tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la Administración Trump incrementó la presión sobre el régimen cubano con restricciones petroleras, sanciones secundarias y advertencias públicas sobre la posibilidad de avanzar sobre la isla.

Trump volvió a describir a Cuba como un “país fallido” y afirmó que cuenta con un respaldo amplio dentro de la comunidad cubanoestadounidense de Florida, un electorado con peso en la política nacional y en las disputas electorales del Partido Republicano.

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El presidente ya había vinculado la situación cubana con la estrategia aplicada por Washington en otros países de América Latina. En declaraciones previas, sostuvo que su Administración podía concentrarse en un escenario regional tras otro, después de los acontecimientos en Venezuela.

Foto de archivo: Banderas de Cuba en un acto en La Habana

Rubio, con el embargo y la presión como ejes de la estrategia

El secretario de Estado sostuvo esta semana que el modelo político y económico vigente en la isla no ofrece un horizonte de desarrollo y que el embargo solo podría levantarse con reformas de alcance político y económico. Marco Rubio ha tomado protagonismo central en la política exterior de la Casa Blanca hacia Cuba.

Rubio sostuvo además que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional y los intereses de Estados Unidos. Según su posición, Washington mantendrá sus acciones para impulsar un cambio de rumbo en el país caribeño.

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La política estadounidense combina la presión diplomática con medidas económicas. Las restricciones sobre el suministro de crudo han profundizado las dificultades energéticas de la isla, que ya padecía apagones, escasez de combustible y problemas de abastecimiento.

El embargo de Estados Unidos contra Cuba permanece vigente desde hace décadas y su levantamiento depende en parte de disposiciones legales aprobadas por el Congreso. La Administración Trump ha defendido que cualquier flexibilización debe estar vinculada a garantías de apertura política y económica.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habla con la prensa durante la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en el Centro George C. Marshall del Hotel Talleyrand en París, Francia, el 10 de noviembre de 2026. BRENDAN SMIALOWSKI/Pool vía REUTERS

Díaz-Canel rechazó que el futuro de Cuba se decida desde Washington

El régimen cubano respondió el lunes a los últimos pronunciamientos de Washington con un mensaje del dictador Miguel Díaz-Canel, quien aseguró que “el futuro” de la isla “no se decidirá jamás desde el norte”.

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Díaz-Canel vinculó las presiones estadounidenses con lo que calificó como un castigo colectivo contra la población cubana. Además, responsabilizó a Washington por las consecuencias del bloqueo de combustibles y de las sanciones contra quienes mantienen vínculos comerciales con el régimen.

“Eso ya lo dejamos claro desde el primero de enero de 1959, y no va a cambiar”, escribió el mandatario cubano en la red social X, en alusión al triunfo de la revolución encabezada por Fidel Castro.

Aunque Washington y La Habana han mantenido contactos discretos, hasta ahora no surgieron anuncios de acuerdos ni avances públicos en una negociación. Las diferencias se concentran en la exigencia estadounidense de reformas internas y en el rechazo cubano a cualquier condicionamiento externo sobre su modelo político.

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