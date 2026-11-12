Pese a que los precios se aceleraron en octubre, el Gobierno aseguró que el “proceso de desinflación continúa”

El Gobierno destacó la baja de la inflación núcleo en octubre. (Foto: Reuters)

Guardar

La inflación se aceleró a 2,2% en octubre y marcó un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto al mes previo. El dato, que quedó por encima de lo anticipado por las principales consultoras del país, motivó una respuesta del Ministerio de Economía, que aseguró que “el proceso de desinflación que comenzó en 2024 continúa”.

La cartera que conduce Luis Caputo apeló a sus canales oficiales para difundir un comunicado en el que consideró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes pasado “refleja factores transitorios y confirma la tendencia de una baja sostenida”.

PUBLICIDAD

A la hora de identificar los elementos que contribuyeron a la aceleración inflacionaria, el Palacio de Hacienda enumeró los cambios en el régimen de Zonas Frías, que impactaron en los precios regulados, y el efecto de la guerra en Medio Oriente sobre los combustibles. Adicionalmente, vinculó el aumento del índice general con subas en precios estacionales asociadas a “factores climáticos”.

En pos de aislar la tendencia de los componentes transitorios, el equipo económico asegura que el indicador que “mejor refleja la dinámica subyacente” es la inflación núcleo, que no contempla estacionales ni regulados y que arrojó 1,5%, la más baja en 15 meses.

PUBLICIDAD

“Filtrando el ruido con el promedio móvil de 6 meses anualizado, la tendencia es clara: la inflación núcleo bajó a 22,7% en octubre y la general a 26,6 por ciento”, describieron desde Economía.

Siguiendo esa línea argumental, plantearon que la media móvil de tres meses de la medición núcleo, “que permite concentrar el análisis en la evolución de corto plazo reduciendo el ruido de la volatilidad en el mes a mes, fue la más baja desde enero de 2018″.

“Incluso con el impacto transitorio de los factores mencionados, la inflación del mes pasado fue la más baja para un mes de octubre desde 2017. Y el shock externo ya se está revirtiendo: el petróleo cayó más de 20% desde su máximo de octubre. El ruido es transitorio. La inflación sigue bajando”, concluyó el texto oficial.

PUBLICIDAD

La inflación se aceleró

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó este jueves que el IPC aumentó 2,2% en octubre. De esta forma, la inflación acumuló una suba de 26,3% desde enero y de 33,1% frente al mismo mes de 2025.

La variación mensual fue 0,3 puntos porcentuales superior a la de septiembre y quedó levemente por encima de las estimaciones del mercado, que proyectaban un incremento cercano al 2 por ciento. Durante el mes, la evolución de los alimentos, las tarifas y los precios estacionales concentró la atención.

La inflación núcleo, que excluye los componentes regulados y estacionales, registró un avance de 1,5 por ciento. Los alquileres y los servicios de restaurantes figuraron entre los factores que incidieron en ese indicador. A su vez, los precios estacionales subieron 5,5%, con incrementos destacados en verduras, tubérculos y legumbres. Los regulados aumentaron 2,9% debido, entre otros factores, a los ajustes en las tarifas de gas y los combustibles.

PUBLICIDAD

El mayor aumento por división correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 4,2 por ciento. El alza respondió principalmente a la actualización de las tarifas de gas. Recreación y cultura ocupó el segundo lugar, con una variación de 3,3 por ciento. Bebidas alcohólicas y tabaco fue la división con menor incremento, de 0,8%, seguida por Educación, que aumentó 1,3 por ciento.

En Cuyo, el Gran Buenos Aires, el Noreste, el Noroeste y la región Pampeana, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el segmento con mayor incidencia sobre el índice general. Los incrementos en verduras, tubérculos, legumbres, pan y cereales explicaron buena parte de esa presión.

PUBLICIDAD

La Patagonia mostró una dinámica diferente: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo el mayor impacto sobre el índice regional, por las subas en el gas y los alquileres.

La aclaración del Indec

El Indec informó que el incremento en Electricidad, gas y otros combustibles se registró en todas las regiones, salvo en el Noreste. El organismo atribuyó la suba a la actualización de tarifas, los cambios en el bloque de metros cúbicos alcanzados por precios subsidiados y la revisión del esquema de Zonas Frías.

Según detalló, la Resolución 299/2026 modificó el sistema de beneficios. La disposición estableció una bonificación del 50% sobre el cargo variable del gas para usuarios de la Patagonia y de La Pampa, dentro de la región Pampeana. A su vez, fijó un descuento del 20% para los hogares incluidos en la Zona Fría ampliada, incorporada a través de la Ley 27.637.

PUBLICIDAD

El Indec remarcó que el alcance de este último beneficio resulta menor que el previsto en el régimen previo. El descuento del 20% alcanza únicamente los consumos base de algunos usuarios incorporados al sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Quedan fuera los cargos fijos y los consumos por encima de ese nivel.

“A diferencia del esquema anterior, en el que el descuento se aplicaba sobre la tarifa de gas completa”, el cambio “redujo el alcance efectivo del subsidio para una parte importante de los beneficiarios”, indicó el organismo. Antes de la modificación, la bonificación incluía el cargo fijo, el cargo variable y el cargo variable excedente.

PUBLICIDAD

El Noreste constituyó la excepción por la reducción de la tarifa eléctrica en Chaco, que derivó en una evolución diferente del índice de ese grupo. El organismo vinculó esa baja con el Decreto provincial 2380/2026, que frenó los aumentos programados en el valor agregado de distribución y en el cargo tarifario específico.

Además, la norma anuló los valores definidos para los consumos comprendidos entre agosto de 2026 y abril de 2027, y dispuso el retorno a las tarifas vigentes en julio de 2026. Para el Indec, esa resolución “contribuyó a revertir la evolución del índice regional para este grupo en el mes”.

PUBLICIDAD