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Escandaloso final en el Rosario Central-River de Reserva: el árbitro cortó un avance prometedor millonario y le expulsó a dos juveniles

Facundo Fuentes dio por terminado el encuentro cuando Santiago Meloni encaraba mano a mano hacia el arco, en un empate 1-1 que dejó al Millonario a un paso de los playoffs

El árbitro pitó y cortó un avance prometedor del Millonario. Producto de los airados reclamos, el juez expulsó a dos futbolistas visitantes
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La Reserva de River empató 1-1 ante Rosario Central, en un partido que terminó con un escándalo arbitral y tres expulsados en el equipo visitante. El encuentro, disputado este jueves en el predio Arroyo Seco por la fecha 17 del Torneo Proyección Clausura 2026, dejó al conjunto dirigido por Diego Barrado a un paso de la clasificación a los playoffs del certamen.

El local se adelantó en el marcador a los 19 minutos, cuando Hernán López definió con un remate bajo tras una habilitación de Santiago Segovia. Antes del descanso, Central tuvo la chance de ampliar la ventaja con un penal, pero el propio Segovia estrelló su disparo contra el travesaño. En el complemento, el equipo rosarino mantuvo la iniciativa sin lograr aumentar la diferencia, hasta que River encontró el empate sobre el cierre: tras una mano dentro del área, el árbitro Facundo Fuentes sancionó un penal que Santiago Meloni convirtió para el 1-1 definitivo.

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La jugada que más repercusión tuvo se produjo en los segundos finales del encuentro. Con el agregado ya cumplido, Meloni quedó mano a mano frente al último defensor de Central tras ganarle la posición en velocidad, pero Fuentes decidió marcar el final del partido en medio de la jugada, antes de que el delantero pudiera definir.

La decisión generó un reclamo inmediato de los jugadores de River, que rodearon al árbitro para pedir explicaciones. El cruce derivó en la expulsión de Cirilo Pereyra, capitán del equipo, y de Brandon D’Alegre, ambos sancionados por las protestas posteriores al pitazo final. Minutos antes, Jonás Miszczuk ya había sido expulsado durante el desarrollo del juego, con lo que el Millonario llegará con tres bajas por sanción a su próximo compromiso.

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Rosario Central empató 1 a 1 con River por el duelo de Reserva (@RiverPlate)

Con el empate, River llegó a 30 puntos y se ubica tercero en la Zona A, a falta de una fecha para el cierre de la fase regular. El formato del torneo establece que solo los primeros cuatro equipos de cada zona acceden a los playoffs, que comienzan directamente en cuartos de final con el cruce de los ocho mejores conjuntos de la etapa inicial.

En la última jornada, el Millonario recibirá a Banfield en el River Camp y le alcanzará con un empate, o incluso una derrota, para sellar su lugar entre los ocho clasificados, según las proyecciones de la tabla. Una victoria le permitiría además pelear la segunda posición de la zona, en disputa con Talleres, que marcha segundo con 32 unidades. Si el equipo cordobés pierde su partido, River podría superarlo en la tabla; si empata, la definición quedaría en manos de la diferencia de gol, en la que Talleres aventaja al Millonario por 16 tantos a favor contra 12.

Terminar en una u otra posición también incide en la llave de cuartos de final, que en este momento ubicaría a River frente a Lanús, segundo de la Zona B. Una mejor ubicación en la tabla podría derivar en un cruce ante Boca Juniors, aunque esa definición todavía depende de cómo cierre la fase regular el equipo de la Ribera.

Barrado debió afrontar el partido en Rosario con un equipo alternativo, producto de una serie de ausencias. Dylan Martínez, Valentín Lucero, Benjamín Rodríguez y Felipe Esquivel fueron citados para entrenar con la Primera división, mientras que Galo Escobar, Tobías Goytía, Ramiro Buratti, Robinho Quinto y Yutiel Susano se encontraban representando a selecciones juveniles.

El once inicial de River estuvo compuesto por Ramiro Buratti; Thiago Salvatierra, José Paz, Cirilo Pereyra, Joel Pensotti; Elías Núñez, Lautaro Vera, Gonzalo Pereyra, Román Fernández; Jonathan Spiff y Maximiliano Soria. Durante el segundo tiempo ingresaron Santiago Meloni, autor del gol del empate; Thiago Cialdella, quien debutó en la Reserva; Lucas Flores y el posteriormente expulsado Jonás Miszczuk.

La próxima fecha, última de la fase regular del Torneo Proyección Clausura, definirá tanto la clasificación de River como la ubicación final de Rosario Central, que quedó con pocas chances matemáticas de acceder a los playoffs.

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