Las autoridades haitianas entregan a militares salvadoreños la custodia del estadio Sylvio Cator y sus alrededores

Vista de dron del estadio Sylvio Cator en Puerto Príncipe, Haití. EFE/Patrice Nöel

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Las autoridades de Haití entregaron a fuerzas armadas de El Salvador la seguridad del estadio Sylvio Cator y de los sectores cercanos, después de que la Policía Nacional de Haití (PNH) y la denominada Task Force recuperaran el área que permanecía bajo control de bandas armadas desde febrero de 2024.

La operación se concentró en el principal recinto deportivo de Puerto Príncipe, donde la selección haitiana de fútbol disputaba sus partidos como local antes de que la violencia obligara a apartarlo de ese escenario. La PNH informó que los militares salvadoreños tendrán la misión de mantener la seguridad y afianzar el control estatal en la zona recuperada.

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La información, difundida por EFE, agencia española de noticias, sitúa a las tropas de El Salvador en una etapa posterior a la toma del área: su función será evitar que los grupos armados retomen posiciones en torno al estadio y sus accesos.

La Policía haitiana recuperó el área con apoyo de la Task Force

La recuperación del estadio estuvo a cargo de la Policía Nacional de Haití y de la Task Force, un grupo armado bajo control del Gobierno haitiano que dirige el empresario estadounidense Erik Prince, de acuerdo con la información oficial citada por EFE.

Además del recinto deportivo, las fuerzas que participaron en la operación retomaron el control de las calles y sectores aledaños. La PNH entregó luego la custodia del espacio a los efectivos de El Salvador, que, según el comunicado policial, cuentan con más de 2.000 soldados desplegados en el país.

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Un soldado de El Salvador mira a la calle desde una caravana de vehículos blindados que llevan personal militar en el vecindario de Tabarre, en Puerto Príncipe, Haití, el viernes 30 de octubre de 2026. (AP Foto/Odelyn Joseph)

La Policía haitiana indicó que la fuerza salvadoreña estará “a cargo de garantizar la seguridad y consolidar el espacio recuperado”. La comunicación no precisó la duración del despliegue en el estadio ni el perímetro exacto que quedará bajo vigilancia.

La presencia de tropas extranjeras en esta fase apunta a sostener la recuperación territorial en una ciudad donde las bandas armadas han ocupado barrios, instalaciones públicas y vías de circulación durante los últimos años.

El Sylvio Cator, fuera de uso por la violencia desde febrero de 2024

El estadio Sylvio Cator había quedado en manos de grupos armados desde febrero de 2024, en uno de los períodos de mayor deterioro de la seguridad en Puerto Príncipe. La ocupación dejó sin su principal sede a la selección nacional y convirtió al recinto en otro punto de disputa dentro de la capital haitiana.

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El estadio lleva el nombre de Sylvio Cator, uno de los deportistas más reconocidos de la historia haitiana: el atleta obtuvo la medalla de plata en salto de longitud en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928.

AME1824. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 31/10/2026.- Un integrante del Ejército de El Salvador custodia este sábado, durante el segundo día de patrullaje como parte de la búsqueda de cuatro soldados de su país desaparecidos hace 13 días tras un ataque de bandas armadas en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St. Élois

La recuperación tiene un valor simbólico por su vínculo con el fútbol haitiano, aunque también expone la dimensión de la crisis: la violencia alcanzó instalaciones deportivas y zonas urbanas que antes cumplían funciones civiles y comunitarias.

Hasta ahora, no se informó cuándo podría reanudarse la actividad deportiva en el recinto ni si existen condiciones para que la selección haitiana vuelva a jugar allí como local.

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1.167 muertos en tres meses, según Naciones Unidas

La operación se produjo en medio de una crisis de seguridad que continúa golpeando a la población haitiana. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití (Binuh) informó que, entre julio y septiembre de este año, al menos 1.167 personas murieron y 459 resultaron heridas a causa de la violencia en el país.

Esas cifras reflejan el impacto de las acciones de las bandas armadas, los enfrentamientos y las operaciones de seguridad en distintos sectores de Haití. La toma del control de instalaciones públicas y zonas estratégicas se convirtió en uno de los desafíos centrales para las autoridades.

La custodia salvadoreña en los alrededores del estadio Sylvio Cator quedará bajo observación como parte de los esfuerzos por preservar las áreas que la Policía haitiana y la Task Force lograron recuperar.

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