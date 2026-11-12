Familia solicita apoyo para niño cubano con tratamiento por sifoescoliosis

La cirugía de columna de Yaikel Daniel Reyes Ortiz se suspendió tras el viaje de su doctora a México. (Foto: Periódico Cubano)

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La cirugía de columna programada para Yaikel Daniel Reyes Ortiz no pudo realizarse durante su actual estancia en La Habana. El niño cubano, de nueve años, continúa bajo atención médica por sifoescoliosis, una deformidad que afecta su columna vertebral.

Según la información compartida con Periódico Cubano por personas cercanas a la familia, la intervención estaba prevista después de que el menor viajara con sus padres a la capital cubana el 21 de octubre.

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El procedimiento no se llevó a cabo porque la doctora encargada de atenderlo viajó a México. La situación extendió la permanencia de la familia en La Habana mientras aguardan la continuidad del tratamiento.

Yaikel vive en Los Cayos, en el municipio de Yara, provincia de Granma. Recibe atención especializada en el Hospital Pediátrico William Soler, situado en la capital.

El niño debe asistir a consultas médicas cada tres meses en La Habana. Estos controles forman parte del seguimiento indicado para su condición y obligan a la familia a trasladarse desde su localidad de residencia.

El plan médico contempla seis intervenciones quirúrgicas. Yaikel fue operado en dos ocasiones desde que tenía seis años y la cirugía que estaba prevista durante esta visita no se concretó.

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En la actualidad, el menor tiene implantados una varilla y ocho tornillos en la columna vertebral. La familia busca apoyo para atender sus necesidades mientras permanece fuera de Granma.

La familia solicita ayuda durante la estadía en La Habana

Los familiares de Yaikel pidieron colaboración con alimentos, medicamentos y otros recursos que puedan contribuir a cubrir las necesidades del niño durante el proceso médico.

La solicitud fue difundida por Periódico Cubano, que recibió la información de personas cercanas a la familia. El pedido se produce en medio de la permanencia prolongada de los padres y el menor en la capital.

El plan médico del menor contempla seis intervenciones quirúrgicas, de las cuales recibió dos desde los seis años. (Foto: Cubanos por el mundo)

Además de las necesidades vinculadas a su estancia y tratamiento, los familiares expresaron un deseo para Yaikel: conseguirle una bicicleta. El objeto es uno de los mayores anhelos del niño.

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Las personas que quieran colaborar o comunicarse directamente con sus padres pueden hacerlo por teléfono. La madre, Yanai, al número +53 5912 8139 y el padre del menor puede ser contactado a través del +53 5164 7037.

La sifoescoliosis combina dos alteraciones de la columna

La sifoescoliosis reúne la cifosis y la escoliosis. La cifosis provoca una curvatura excesiva hacia adelante o hacia atrás en el plano lateral, mientras que la escoliosis genera una desviación lateral de la columna vertebral.

La combinación de ambas alteraciones puede modificar la postura, el equilibrio corporal y la alineación de la espalda. El efecto de la condición varía de acuerdo con el grado de deformidad.

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En los casos de mayor complejidad, la sifoescoliosis puede afectar la movilidad y la capacidad respiratoria.

El tratamiento depende de factores como la edad del paciente, la gravedad de las curvaturas y la evolución de la deformidad. El abordaje puede incluir seguimiento médico, fisioterapia y corsés ortopédicos.

Cuando la condición lo requiere, los especialistas pueden indicar operaciones para corregir y estabilizar la columna.