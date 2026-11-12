El Loco Abreu reveló por qué se “derrumbó el edificio” de Bielsa en la selección de Uruguay

El ex futbolista criticó el paso del entrenador argentino por la Celeste

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Sebastián Abreu cargó contra el ciclo de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay y señaló que el intento del entrenador rosarino de imponer su metodología por encima de la cultura futbolística uruguaya fue el principal factor detrás de la eliminación de la Celeste en la primera ronda del Mundial 2026. El Loco, que actualmente dirige a Tijuana en la Liga MX, habló en diálogo con TyC Sports sobre los roces entre el cuerpo técnico y los referentes del plantel, la responsabilidad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el eterno debate por las cuatro estrellas que luce la camiseta celeste.

Abreu no esquivó el tema y fue directo al hueso. Para el histórico delantero, el problema de Bielsa no fue táctico ni futbolístico, sino cultural. Tomó como punto de comparación el paso de Daniel Passarella por Uruguay para ilustrar de qué habla cuando dice que respetar los hábitos del grupo es tan importante como cualquier planteo de juego.

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“Lo que creo que ahora sucedió es que hay un tema cultural. Daniel vino, nosotros hacíamos asado el día antes de partido y Daniel dijo que se hacía asado el día antes del partido. Es la cultura uruguaya. Hoy estoy en México y no les puedo decir que no coman chile a los mexicanos porque ellos están acostumbrados. Es como que a nosotros nos vengan a querer sacar el mate por la hidratación, como me pasó una vez”, graficó.

Con esa lógica, Abreu desarrolló lo que, a su entender, debería haber hecho cualquier entrenador que llegara a hacerse cargo de un equipo que venía de más de una década de continuidad bajo un mismo estilo. “A lo que voy es que si llego a un lugar en el que estuvo un entrenador con una cultura de 15 años y una continuidad muy buena, quiere decir que ese entrenador hizo algo muy bueno para que esté ese tiempo. Si yo llego a ese lugar, indago qué se hacía y cómo era el día a día y voy a tratar de no tocar nada, lo voy a potenciar y mejorar. No erradicar o cambiar. Ahí estuvo para mí el punto más importante: el querer cambiar para dejar instalada una metodología derrumbó un edificio. Y en la construcción no hubo cimientos para poderlo mantener”.

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A pesar de la dureza del diagnóstico, Abreu fue cuidadoso en separar las virtudes de Bielsa como entrenador de las carencias en su gestión del grupo humano. Para el Loco, en ese proceso fallaron varios actores al mismo tiempo: el propio técnico, quienes lo rodeaban y los dirigentes de la Asociación Uruguaya.

“No dejo de reconocer el entrenador fantástico que es. Hablo de la otra parte suya con la gestión y la cultura. Ahí faltó de su entorno, que le digan por cuál lado es y vos tenés que escuchar. Faltó también gente de la AUF para explicárselo. Faltó un poco de todo”, sentenció.

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El trasfondo de esas palabras es conocido: durante el ciclo de Bielsa se registraron tensiones públicas con figuras históricas de la Celeste, que derivaron en un distanciamiento entre el cuerpo técnico y un grupo de referentes. La eliminación en fase de grupos del Mundial agudizó las críticas y abrió el debate sobre si el estilo del rosarino era compatible con el vestuario uruguayo.

Uruguay y el debate de los cuatro títulos mundiales

En otro tramo de la entrevista con TyC Sports, Abreu también abordó el debate instalado en torno a los cuatro títulos mundiales que Uruguay reclama como propios: los de 1924, 1928, 1930 y 1950. Los dos primeros corresponden a las Olimpiadas de París y Ámsterdam, competencias que la Celeste contabiliza como campeonatos del mundo. Esa contabilidad es la que enciende la polémica con otros países y, en particular, con Argentina, que estuvo a un paso de llegar a cuatro estrellas en el Mundial 2026.

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“Nosotros queremos mantenernos con cuatro y que no nos empaten. Seguramente no lo van a pasar porque no nos interesa y es de Uruguay, pero está el video de Infantino mostrando el video del Museo de FIFA y aparece: Mundial del 24, 28, 30 y 50”, argumentó Abreu, que trazó además un paralelismo con las rivalidades del fútbol de clubes. “Esto es como cuando los de River no quieren que Boca siga ganando porque llegan a cierta cantidad de títulos”, comparó.

El delantero, que convirtió goles en 26 equipos distintos a lo largo de su carrera, fue claro respecto a su posición: “Yo no quiero que nos empaten. Yo no hincho por nadie: hincho por Uruguay y porque no nos empaten. Que Brasil no ganemos porque capaz jamás lo vamos a empatar, que España se estanque ahí. Uruguay que siga con cuatro, son lejísimas y ni las vimos, pero ahí están, son nuestras y hay que cuidarlas porque está complicada la quinta”.

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Mientras tanto, la Celeste comenzó a rearmarse con un nuevo cuerpo técnico, integrado por figuras como Diego Forlán, Diego Pérez y Álvaro Fernández, que tomaron las riendas de la selección sub 20 y acompañan la reconstrucción del proceso uruguayo tras la debacle mundialista. Este viernes, el clásico del Río de La Plata se desarrollará en La Bombonera, por la ventana internacional de la FIFA.