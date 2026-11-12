Crecen los desmarques contra Bullrich en el Gobierno y se generó un inédito consenso en el círculo de Milei

Patricia Bullrich, Martín Menem y Karina Milei

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Luego de la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno se encuentra ante el dilema de cómo retomar el relacionamiento con la senadora Patricia Bullrich, que en los últimos meses concatenó una serie de desmarques respecto de la conducción del Ejecutivo que resintió el vínculo entre ambas partes.

En un primer momento, en la Casa Rosada primó una estrategia de no responder a los dichos de la jefa de bloque de La Libertad Avanza. Aquello también ocurría en el marco de un particular silencio de los funcionarios libertarios en la agenda mediática, por lo que las consultas sobre ese vínculo mermaron significativamente.

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Pero en el último tiempo hubo diferentes alas del Gobierno que comenzaron a animarse a desmarcarse tajantemente del coqueteo que Bullrich hace de una eventual postulación presidencial de cara al año próximo. Esta posibilidad surge de diferentes declaraciones off the record de integrantes de su entorno, así como de ella misma. Más de una fuente le comentó a Infobae que en una reunión con sus diputados nacionales de su entorno reconoció su anhelo de poder competir el año próximo si las condiciones fueran propicias.

Dos semanas antes, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien rompió el silencio y dejó entrever su malestar con las versiones que hablaban de encarar un proyecto presidencial propio.

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El entorno de funcionarios karinistas y Patricia Bullrich

Su equipo de comunicación dejó circular un video suyo durante una charla con integrantes de la Federación Universitaria del Río de la Plata (FURP), en la que dijo que “no hay dos candidatos” por el oficialismo, y aclaró que el único nombre del espacio es el de Javier Milei. “El liderazgo de Javier es irrepetible”, dijo la mano derecha de Karina Milei en el Congreso, que enfatizó que “es unánime que el único candidato es Milei”.

No son pocos quienes vieron con suspicacia que los hermanos Milei fueran esta semana a la sede del Ministerio de Seguridad Nacional, presidido por Alejandra Monteoliva, para hacer un monitoreo del control del operativo por la visita del Papa. Cuentan en ese entorno que la ministra ha ganado consideración y que buscan mantenerla como una soldada propia, escindida de su antecesora, que fue clave para colocarla en su puesto actual.

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En el último día de León XIV en el país, Milei compartió una publicación en Instagram que encendió los rumores de malestar contra la dirigente. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”, rezaba el texto, que no identificaba de manera directa a un destinatario, pero que fue interpretado como una señal dirigida a Bullrich.

Pablo Quirno, Karina Milei y Martín Menem

En el oficialismo continúan las especulaciones sobre qué podrá pasar en las próximas semanas. En el entorno de la exministra afirman que, si la desplazan de la jefatura de bloque, tendrá vía libre para tomar la decisión que quiera. Por otro lado, en el mileísmo sostienen que no tomarán ninguna determinación rupturista, aunque le harán saber su malestar.

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“Si la echás, le das la excusa para que juegue. No creemos que vaya a tener caudal electoral, pero genera un ruido innecesario. En la medida en que siga la cosa así, ella va a tener menos tiempo para cualquier jugada que quiera hacer”, afirma una fuente de la Casa Rosada. Otro funcionario indica que cualquier tipo de conversación debería darse primero en una reunión de Mesa Política, aunque todavía no fue convocada. Tampoco la reunión de Gabinete, que en su última edición tuvo como novedad la ausencia intempestiva de Bullrich.

A medida que los funcionarios comenzaron a dar más entrevistas, empezó a surgir una defensa cada vez más clara del Presidente. Quien habló este jueves fue el canciller Pablo Quirno, que no suele hacer referencias en clave interna. Al ser consultado por el sugestivo posteo compartido por el presidente, sostuvo que no es momento de “ambiciones personales”, aunque evitó juzgar la posición de la senadora. Así, reconoció implícitamente a la destinataria de esa historia.

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“Está claro hacia dónde está yendo esto y eso exige un compromiso absoluto del Gobierno. No nos tenemos que quedar en cosas chiquitas o en ambiciones personales que no son consecuentes con el tiempo que vivimos”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.

Una importantísima terminal de la Mesa Política compartió la noticia de esa declaración con Infobae y opinó: “Se agruparon todos con la misma línea, eso no se vio nunca en términos políticos. Veo a todos en esa, tanto por el lado de los Caputo [en referencia a Luis y Santiago, el ministro de Economía y el asesor presidencial], los Menem [Martín y Lule, el presidente de Diputados y el armador nacional], Quirno y más áreas”. No son pocos los colaboradores que bromean al decir que Bullrich consiguió que esos dos primeros sectores del Gobierno se pusieran de acuerdo en un aspecto en particular.

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Quienes conversan a diario con la senadora de La Libertad Avanza recogen el guante de esas declaraciones y contraatacan: varias primeras líneas del Gobierno “la quieren llevar a la posición de que ella se mueve por ambición”, una forma de decir que buscan desnaturalizar su reclamo político al interior del oficialismo.

La plana mayor del Gobierno en la Casa Rosada (Jaime Olivos)

Tres fuentes del denominado bullrichismo afirmaron que la respuesta a las declaraciones de Quirno y de Menem (que pidió acelerar el tratamiento de las PASO en el Senado) es un posteo que publicó al mediodía en su cuenta de X. Ahí sostuvo que el oficialismo está preparado para avanzar en el Senado con el tratamiento de la Ley de Discapacidad. En un mensaje publicado este jueves, afirmó que cuentan con los votos para abordar una iniciativa destinada a resolver un conflicto que, según planteó, lleva años sin una salida definitiva.

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La legisladora señaló que los cambios pueden alcanzarse mediante el diálogo y remarcó que el país debe construirse “con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”. El mensaje también coincidió con el llamado del papa León XIV a priorizar el diálogo y la atención a las personas con discapacidad.

El posteo fue redactado esta mañana en su despacho del Senado junto a su equipo de comunicación. “Lo que queremos decir es que va a seguir trabajando para hacer las reformas que hay que hacer. No nos vamos a encasillar en el lugar donde ellos nos quieran poner”, explican, y agregan que no se está diferenciando en otros aspectos clave. Incluso prometen que votará a favor de la eliminación o suspensión de las PASO.

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