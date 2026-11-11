Sociedad

Tragedia en una localidad bonaerense: un productor rural apareció muerto e investigan si lo atacó un carnero

El hemoneumotórax y el traumatismo de tórax que reveló la autopsia del cuerpo del hombre de 81 años son compatibles con el golpe de un macho ovino. La familia no sabía nada de la víctima desde el domingo

Murió un productor rural de 81 años: investigan si fue atacado por un carnero
Los peritos policiales descartaron la hipótesis de un homicidio tras constatar el tipo de lesiones que presentaba la víctima
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La investigación por la muerte de un productor rural en Coronel Dorrego, localidad en el sur de la provincia de Buenos Aires, dio un giro cuando los indicios apuntaron a un carnero como responsable del ataque que le costó la vida al veterano artesano y orfebre Carlos Narciso Castiñeira, de 81 años.

El cuerpo de Castiñeira fue hallado el martes en un establecimiento agropecuario ubicado sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 621, después de que sus familiares perdieran contacto con él desde el domingo.

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Lo encontraron junto a su camioneta, en un campo de la zona de Coronel Dorrego, según informó La Brújula 24. Las lesiones que presentaba el cuerpo —en especial un golpe visible en la zona izquierda de la cabeza— llevaron a los investigadores a barajar, en un primer momento, la posibilidad de que se tratara de un crimen.

La autopsia descartó esa hipótesis y orientó la causa hacia un accidente. El examen post mortem determinó que la muerte se produjo como consecuencia de un hemoneumotórax —acumulación de sangre y aire en el espacio que rodea los pulmones— y un traumatismo de tórax, lesiones compatibles con la embestida de un animal de gran porte.

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Lo que terminó de inclinar la balanza fue el comportamiento de un carnero de pelaje blanco y negro que estaba presente junto al cuerpo cuando llegaron los familiares y el personal policial. El animal se mostró agresivo desde el primer momento e intentó embestir a quienes se acercaron al lugar, entre ellos los efectivos policiales y un trabajador de un campo vecino. Ese detalle resultó determinante para las nuevas averiguaciones, de acuerdo con el medio.

Varios ejemplares de oveja merino y corderos de pie sobre un suelo de paja en un espacio exterior iluminado por el sol
Un carnero intentó embestir a los policías y allegados que acudieron a la escena en el establecimiento rural (Magnific)

El carnero es el macho adulto de la oveja y puede desarrollar conductas agresivas con especial intensidad cuando defiende su territorio o durante la época reproductiva. Sus embestidas con la cabeza son capaces de provocar lesiones graves, incluso fatales, en personas adultas.

La causa continúa bajo la intervención de la Ayudantía Fiscal de Coronel Dorrego, a cargo del fiscal Leopoldo Vega, con la carátula de averiguación de causales de muerte. Por el momento, la hipótesis que prima entre los investigadores es la del accidente, aunque las diligencias permanecen abiertas, según La Brújula 24.

Más allá de su actividad como productor rural, Castiñeira era una figura conocida en la comunidad de Coronel Dorrego, donde lo llamaban cariñosamente “Carlitos”. Había integrado la Asociación Española y colaborado con distintas instituciones locales a lo largo de los años. Su otra gran pasión era la orfebrería: trabajaba metales preciosos, cuchillos, mates y otras piezas artesanales que le habían ganado reconocimiento más allá de Coronel Dorrego.

En noviembre de 2025, el Centro Cultural de Coronel Dorrego había presentado un catálogo digital dedicado a su trayectoria artística, con imágenes y testimonios que documentaban esa faceta de su vida. Su fallecimiento generó una profunda conmoción entre vecinos e instituciones que lo conocían desde hacía décadas.

Un hombre murió luego de atropellar a un caballo que se le cruzó en forma repentina

Un automóvil oscuro con daños en el parabrisas y la puerta abierta entre arbustos y ramas secas
Un conductor de 32 años murió en Las Heras luego de embestir a un caballo sobre la calle Santa Rita (Policía de Mendoza)

Un hombre de 32 años falleció el pasado viernes en Las Heras, provincia de Mendoza, luego de que su automóvil chocara contra un caballo mientras iba hacia el Parque Industrial, donde trabajaba.

Al producirse la colisión, el equino se encontraba sobre la calzada y cruzó de manera intempestiva la calle Santa Rita, en la zona rural de El Resguardo, a unas 15 cuadras de la calle San Martín. El animal, que murió también por la violencia del choque, pasó por encima del parabrisas y el techo antes de caer a la calle, informó Diario Uno.

R.G.M., como fue identificada la víctima, manejaba un Volkswagen Voyage de oeste a este cuando impactó contra el animal, por causas que aún se investigan, según comunicaron desde el Ministerio de Seguridad mendocino.

A unos 20 metros del lugar del impacto, el vehículo terminó detenido sobre un pastizal junto al camino. De acuerdo con testigos citados por el diario local, el caballo apareció de forma imprevista y el conductor no pudo evitarlo.

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