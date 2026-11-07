Sociedad

Tragedia en Mendoza: un hombre murió luego de atropellar a un caballo que se le cruzó en forma repentina

La víctima iba a trabajar en automóvil hacia el Parque Industrial en el departamento de Las Heras. El equino se cruzó y el conductor no tuvo tiempo de esquivarlo. Por la violencia del impacto, el animal pasó por encima del parabrisas y el techo del automóvil

Efectivos de la Policía de Mendoza y personal del Servicio de Emergencias Coordinado intervinieron en el operativo tras el accidente fatal de ayer por la mañana
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Un hombre de 32 años murió este viernes en la localidad de Las Heras, provincia de Mendoza, tras chocar a un caballo con su automóvil mientras se dirigía al Parque Industrial, donde trabajaba.

El equino, que también murió por la violencia del impacto, estaba sobre la calzada al momento de la colisión y cruzó intempestivamente sobre la calle Santa Rita, a unas quince cuadras de la calle San Martín, en la zona rural de El Resguardo.

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Un automóvil oscuro con daños en el parabrisas y la puerta abierta entre arbustos y ramas secas
El impacto, que desplazó al caballo varios metros, dejó al vehículo prácticamente destruido sobre un pastizal al costado del camino (Policía de Mendoza)

La víctima, identificada como R.G.M., conducía un Volkswagen Voyage de oeste a este cuando colisionó contra el animal, por causas que aún se investigan, informaron desde el Ministerio de Seguridad mendocino.

Cómo fue el choque

El impacto, que desplazó al caballo varios metros y dejó al vehículo prácticamente destruido, ocurrió cuando el automovilista presuntamente perdió el control al volante y terminó sobre la banquina del costado sur, mientras que el animal pasó por encima del parabrisas y el techo antes de caer sobre la calle, según informó Diario Uno.

El auto detuvo su marcha a unos 20 metros del punto del impacto, sobre un pastizal al costado del camino. Según testigos, citados por el diario local, el caballo se cruzó de forma imprevista y el conductor no logró esquivarlo.

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Una ambulancia con personal médico y agentes de seguridad al costado de una ruta asfaltada con vegetación baja y montañas al fondo
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió al automovilista dentro del vehículo y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos. (Policía de Mendoza)

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió al automovilista dentro del vehículo y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos. Los profesionales confirmaron luego su fallecimiento.

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Comisaría 36°, Bomberos del Cuartel Central, Policía Vial, Policía Científica y dos ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado. Compañeros de trabajo de la víctima se acercaron al lugar después de conocer lo ocurrido.

La circulación sobre calle Santa Rita permaneció totalmente interrumpida durante el operativo.

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