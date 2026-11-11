Sociedad

Fuerte crecida del río Paraná: rozó los 5,30 metros en Santa Fe y hubo 18 familias evacuadas

El INA proyecta que el cauce podría superar los 6,10 metros antes del 24 de noviembre. Los vecinos de Alto Verde advierten que el agua ingresa por los caños de desagüe

El Instituto Nacional del Agua proyectó que el cauce superará el umbral de evacuación y podría llegar a 6,10 metros (REUTERS/Francisco Loureiro)
El Instituto Nacional del Agua proyectó que el cauce superará el umbral de evacuación y podría llegar a 6,10 metros (REUTERS/Francisco Loureiro)
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El río Paraná llegó este miércoles a 5,28 metros en el puerto de Santa Fe, a apenas dos centímetros del nivel de alerta, fijado en 5,30 metros para la capital provincial. La tendencia, sostenida desde hace más de un mes, no da señales de detenerse: durante la mañana del martes el hidrómetro marcaba 5,02 metros y ya pasado el mediodía había trepado a 5,12 metros. La crecida ya provocó el traslado de 18 familias a una zona segura.

La medición fue registrada a las 9 de la mañana, según reflejó Aires de Santa Fe. La última medición informada por la Prefectura Naval Argentina —correspondiente a las 0.00 del miércoles— había consignado 5,18 metros. En lo que va de noviembre, el cauce acumula un ascenso de 86 centímetros, con subas que durante más de un mes se mantuvieron entre 3 y 5 centímetros diarios pero que en los últimos días se aceleraron notoriamente: se registraron aumentos de 12, 15 y 16 centímetros en jornadas consecutivas.

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El nivel de evacuación para Santa Fe está fijado en 5,70 metros, pero las estimaciones del Instituto Nacional del Agua (INA) anticipan que para el 24 del corriente la altura podría alcanzar los 5,78 metros como valor medio y los 6,10 metros como máximo. Esas proyecciones colocan al Paraná por encima del umbral de evacuación antes de que termine el mes.

El escenario es distinto —y más grave— en otras localidades de la región. En La Paz, Entre Ríos, la última medición de Prefectura marcó 6,25 metros, ya por encima del nivel de evacuación fijado en 6,15 metros. En la ciudad de Paraná, la altura llegó a 5,34 metros, también por encima de su umbral de evacuación, establecido en 5,00 metros. Diamante, por su parte, registró 5,48 metros y superó su nivel de alerta, fijado en 5,30 metros. En el extremo opuesto, Rosario se mantiene por el momento lejos del peligro: el río marca 4,40 metros, todavía a 60 centímetros del nivel de alerta local, que arranca en 5,00 metros.

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El río Paraná alcanzó los 5,28 metros en el puerto de Santa Fe y se ubicó a dos centímetros del nivel de alerta (REUTERS/Agustin Marcarian)
El río Paraná alcanzó los 5,28 metros en el puerto de Santa Fe y se ubicó a dos centímetros del nivel de alerta (REUTERS/Agustin Marcarian)

La crecida ya tiene consecuencias concretas para vecinos de la capital santafesina. Este martes, la Municipalidad trasladó a ocho nuevas familias —27 personas en total, entre ellas 16 adultos y 11 menores— al Centro de Asistencia Integral N°1 de Alto Verde. Con esos traslados, 18 familias permanecen alojadas en el predio, con un total de 63 personas: 31 adultos y 32 menores.

Los equipos municipales mantienen el seguimiento de las familias que habitan sectores inundables fuera de los anillos de defensa, para evaluar necesidades y tomar medidas ante el avance del río. En paralelo, personal municipal junto a voluntarios de la Asociación Civil TECHO trabaja en la construcción de nuevos módulos habitacionales para ampliar la capacidad del predio.

El barrio costero de Alto Verde y el sector de La Boca ya sienten de forma directa el avance del cauce. Días atrás se produjo el corte en el acceso al barrio y este miércoles, según informó El Litoral, vecinos advirtieron sobre agua en la manzana 1 del distrito. El problema, según explicó un habitante de la zona en diálogo con CYD Litoral, tiene que ver con el mecanismo de desagüe pluvial: los conductos que habitualmente permiten que el agua de lluvia escurra hacia el río funcionan en sentido inverso cuando el cauce está crecido.

“Ahora, como el río está alto, tiene correntada, es al revés: ingresa el agua para el sector de las viviendas”, señaló el vecino, según el mismo medio. Con el Paraná en alza y la correntada en aumento, esos caños se convierten en un canal de entrada hacia las viviendas, destacaron en la provincia mientras avanzan las medidas de contención.

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